AUH
ANSES
Oficial

La devolución del 20% de la Libreta AUH ya tiene cifras definidas para 2025: quiénes cobran más

La devolución anual se acredita tras entregar la Libreta que certifica controles de educación, vacunación y salud. Cómo es que varía el monto que recibe cada beneficiario.

Quiénes cobran más por presentar la Libreta AUH (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) efectúa cada año la liquidación del monto retenido a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que corresponde al 20% del haber mensual acumulado durante todo el período. Este extra se libera una vez que el beneficiario presenta la Libreta de AUH y acredita los controles obligatorios de educación, vacunación y salud.

Libreta AUH: cómo funciona la retención anual

A lo largo de cada mes, ANSES descuenta automáticamente el 20% del pago de la AUH. Ese dinero se guarda desde marzo del año anterior hasta febrero del año corriente. Tras entregar la Libreta, el organismo evalúa la documentación y, si todo está en regla, acredita el total retenido dentro de los 60 días.

El valor final a cobrar varía según tres factores: cuántos meses se cobraron, la zona de residencia del titular y si el hijo posee o no una discapacidad.

Cuánto se cobra por la Libreta AUH: montos acumulados

Quienes percibieron la AUH durante los 12 meses del período marzo 2024–febrero 2025 acceden a los siguientes montos por la devolución del 20% retenido:

  • Zona general

    • $188.069,40 por cada menor sin discapacidad

    • $612.401,00 por hijo con discapacidad

  • Zona austral

    • $244.491,60 por menor sin discapacidad

    • $796.122,60 por hijo con discapacidad

Retenciones mensuales en zona general

Estos fueron los importes descontados cada mes para quienes viven en zonas sin régimen diferencial:

  • Marzo 2024: $10.510,80 / $34.226,20 (con discapacidad)

  • Abril 2024: $10.510,80 / $34.226,20

  • Mayo 2024: $10.510,80 / $34.226,20

  • Junio 2024: $14.870,80 / $48.423,40

  • Julio 2024: $15.492,40 / $50.447,60

  • Agosto 2024: $16.202,00 / $52.758,20

  • Septiembre 2024: $16.855,00 / $54.884,40

  • Octubre 2024: $17.558,00 / $57.173,20

  • Noviembre 2024: $18.167,40 / $59.157,20

  • Diciembre 2024: $18.656,20 / $60.748,60

  • Enero 2025: $19.109,60 / $62.224,20

  • Febrero 2025: $19.625,60 / $63.905,00

Retenciones mensuales en zona austral

En la zona austral —que abarca La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones— los valores retenidos son mayores debido al plus por zona desfavorable. Los montos fueron:

  • Marzo 2024: $13.664,20 / $44.494,20 (con discapacidad)

  • Abril 2024: $13.664,20 / $44.494,20

  • Mayo 2024: $13.664,20 / $44.494,20

  • Junio 2024: $19.332,20 / $62.950,60

  • Julio 2024: $20.140,20 / $65.582,00

  • Agosto 2024: $21.062,60 / $68.585,80

  • Septiembre 2024: $21.911,60 / $71.349,80

  • Octubre 2024: $22.825,40 / $74.325,20

  • Noviembre 2024: $23.617,80 / $76.904,40

  • Diciembre 2024: $24.253,20 / $78.973,20

  • Enero 2025: $24.842,80 / $80.892,80

  • Febrero 2025: $25.513,40 / $83.076,00

