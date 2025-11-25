La devolución del 20% de la Libreta AUH ya tiene cifras definidas para 2025: quiénes cobran más

-
Zona general
$188.069,40 por cada menor sin discapacidad
$612.401,00 por hijo con discapacidad
Zona austral
$244.491,60 por menor sin discapacidad
$796.122,60 por hijo con discapacidad
Retenciones mensuales en zona general
Estos fueron los importes descontados cada mes para quienes viven en zonas sin régimen diferencial:
Marzo 2024: $10.510,80 / $34.226,20 (con discapacidad)
Abril 2024: $10.510,80 / $34.226,20
Mayo 2024: $10.510,80 / $34.226,20
Junio 2024: $14.870,80 / $48.423,40
Julio 2024: $15.492,40 / $50.447,60
Agosto 2024: $16.202,00 / $52.758,20
Septiembre 2024: $16.855,00 / $54.884,40
Octubre 2024: $17.558,00 / $57.173,20
Noviembre 2024: $18.167,40 / $59.157,20
Diciembre 2024: $18.656,20 / $60.748,60
Enero 2025: $19.109,60 / $62.224,20
Febrero 2025: $19.625,60 / $63.905,00
Retenciones mensuales en zona austral
En la zona austral —que abarca La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones— los valores retenidos son mayores debido al plus por zona desfavorable. Los montos fueron:
Marzo 2024: $13.664,20 / $44.494,20 (con discapacidad)
Abril 2024: $13.664,20 / $44.494,20
Mayo 2024: $13.664,20 / $44.494,20
Junio 2024: $19.332,20 / $62.950,60
Julio 2024: $20.140,20 / $65.582,00
Agosto 2024: $21.062,60 / $68.585,80
Septiembre 2024: $21.911,60 / $71.349,80
Octubre 2024: $22.825,40 / $74.325,20
Noviembre 2024: $23.617,80 / $76.904,40
Diciembre 2024: $24.253,20 / $78.973,20
Enero 2025: $24.842,80 / $80.892,80
Febrero 2025: $25.513,40 / $83.076,00