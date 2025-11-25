La devolución del 20% de la Libreta AUH ya tiene cifras definidas para 2025: quiénes cobran más

Zona general $188.069,40 por cada menor sin discapacidad $612.401,00 por hijo con discapacidad

Zona austral $244.491,60 por menor sin discapacidad $796.122,60 por hijo con discapacidad



Retenciones mensuales en zona general

Estos fueron los importes descontados cada mes para quienes viven en zonas sin régimen diferencial:

Marzo 2024: $10.510,80 / $34.226,20 (con discapacidad)

Abril 2024: $10.510,80 / $34.226,20

Mayo 2024: $10.510,80 / $34.226,20

Junio 2024: $14.870,80 / $48.423,40

Julio 2024: $15.492,40 / $50.447,60

Agosto 2024: $16.202,00 / $52.758,20

Septiembre 2024: $16.855,00 / $54.884,40

Octubre 2024: $17.558,00 / $57.173,20

Noviembre 2024: $18.167,40 / $59.157,20

Diciembre 2024: $18.656,20 / $60.748,60

Enero 2025: $19.109,60 / $62.224,20

Febrero 2025: $19.625,60 / $63.905,00

Retenciones mensuales en zona austral

En la zona austral —que abarca La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones— los valores retenidos son mayores debido al plus por zona desfavorable. Los montos fueron: