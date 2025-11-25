En vivo Radio La Red
Previsional
Aguinaldo
ANSES
Previsional

Aguinaldo de diciembre para jubilados: ANSES publicó fechas y confirmó montos

ANSES oficializó el pago del aguinaldo de diciembre con aumento por inflación y confirmó que los jubilados cobrarán, además, un bono extraordinario. Con las fechas ya definidas y los montos actualizados, millones de beneficiarios pueden consultar cuánto recibirán antes de las Fiestas.

Aguinaldo de diciembre para jubilados: ANSES publicó fechas y confirmó montos

Aguinaldo de diciembre para jubilados: ANSES publicó fechas y confirmó montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó esta semana el calendario y los montos que los jubilados y pensionados cobrarán en diciembre 2025, un mes clave por la combinación de su haber mensual, la actualización por movilidad, el medio aguinaldo y el reforzamiento extraordinario que se mantiene desde 2024. Con los números ya definidos, los adultos mayores pueden conocer con antelación

El aumento previsto para diciembre surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre y representa un 2,3% sobre todas las prestaciones previsionales. Este ajuste forma parte del esquema de movilidad mensual que rige desde 2024 y que reemplazó las actualizaciones trimestrales.

Con la nueva suba, la jubilación mínima pasa a ser de $340.746,35, valor que no incluye aguinaldo ni bono. Este haber actualizado será la base sobre la cual se calcularán los pagos adicionales de diciembre.

Aguinaldo de diciembre: cuánto se cobra

El aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC) se calcula tomando el haber bruto más alto del semestre y dividiéndolo por dos. Se trata de un pago habitual para jubilados y pensionados del SIPA.

Para la jubilación mínima, el aguinaldo de diciembre quedará fijado en $170.373, equivalente al 50% del ingreso mensual actualizado. Como todos los años, este monto se abona en una única cuota junto con el haber correspondiente al mes.

Bono extraordinario de $70.000: quiénes lo reciben

ANSES también confirmó que continuará vigente el bono extraordinario de $70.000, una medida que acompaña los ingresos desde 2024 y que se mantiene para todos aquellos que cobran la mínima o un monto apenas superior.

El refuerzo se paga de forma automática, sin trámites, y está dirigido a:

  • Jubilados que cobran la mínima

  • Titulares de PUAM (Pensión Universal para Adulto Mayor)

  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)

  • Madres de 7 hijos con PNC

Quienes perciben ingresos por encima del haber básico podrán recibir el bono de manera proporcional hasta alcanzar el umbral determinado por ANSES.

Aguinaldo_ANSES

Cuánto cobrarán en total los jubilados en diciembre

Sumando los tres componentes -aumento por movilidad, medio aguinaldo y bono extraordinario-, los jubilados que perciben la mínima cobrarán:

  • Haber mensual: $340.746,35

  • Aguinaldo (SAC): $170.373

  • Bono extraordinario: $70.000

El resultado final es un pago total estimado de $581.119,35, que se acreditará en una única liquidación.

Quiénes quedan excluidos del aguinaldo

ANSES recordó que el aguinaldo solo se paga a:

  • Jubilados

  • Pensionados

  • PUAM

  • Pensiones No Contributivas

El resto de los programas sociales no recibe aguinaldo, ya que no forman parte del sistema previsional. Entre ellos:

  • AUH

  • AUE

  • Tarjeta Alimentar

  • Asignaciones familiares (SUAF)

  • Programas del Ministerio de Capital Humano

Calendario ANSES: cuándo cobro el aguinaldo según DNI

ANSES ya definió el cronograma completo de pagos que se extenderá del 9 al 23 de diciembre, organizado por nivel de haberes y terminación de DNI.

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI 0 : 9 de diciembre

  • DNI 1 : 10 de diciembre

  • DNI 2 y 3 : 11 de diciembre

  • DNI 4 y 5 : 12 de diciembre

  • DNI 6 y 7 : 15 de diciembre

  • DNI 8 y 9 : 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores

  • DNI 0 y 1 : 17 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 18 de diciembre

  • DNI 4 y 5 : 19 de diciembre

  • DNI 6 y 7 : 22 de diciembre

  • DNI 8 y 9 : 23 de diciembre

