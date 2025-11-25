Aguinaldo de diciembre para jubilados: ANSES publicó fechas y confirmó montos

Para la jubilación mínima, el aguinaldo de diciembre quedará fijado en $170.373, equivalente al 50% del ingreso mensual actualizado. Como todos los años, este monto se abona en una única cuota junto con el haber correspondiente al mes.

Bono extraordinario de $70.000: quiénes lo reciben

ANSES también confirmó que continuará vigente el bono extraordinario de $70.000, una medida que acompaña los ingresos desde 2024 y que se mantiene para todos aquellos que cobran la mínima o un monto apenas superior.

El refuerzo se paga de forma automática, sin trámites, y está dirigido a:

Jubilados que cobran la mínima

Titulares de PUAM (Pensión Universal para Adulto Mayor)

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)

Madres de 7 hijos con PNC

Quienes perciben ingresos por encima del haber básico podrán recibir el bono de manera proporcional hasta alcanzar el umbral determinado por ANSES.

Aguinaldo_ANSES

Cuánto cobrarán en total los jubilados en diciembre

Sumando los tres componentes -aumento por movilidad, medio aguinaldo y bono extraordinario-, los jubilados que perciben la mínima cobrarán:

Haber mensual: $340.746,35

Aguinaldo (SAC): $170.373

Bono extraordinario: $70.000

El resultado final es un pago total estimado de $581.119,35, que se acreditará en una única liquidación.

Quiénes quedan excluidos del aguinaldo

ANSES recordó que el aguinaldo solo se paga a:

Jubilados

Pensionados

PUAM

Pensiones No Contributivas

El resto de los programas sociales no recibe aguinaldo, ya que no forman parte del sistema previsional. Entre ellos:

AUH

AUE

Tarjeta Alimentar

Asignaciones familiares (SUAF)

Programas del Ministerio de Capital Humano

Calendario ANSES: cuándo cobro el aguinaldo según DNI

ANSES ya definió el cronograma completo de pagos que se extenderá del 9 al 23 de diciembre, organizado por nivel de haberes y terminación de DNI.

Jubilados que cobran la mínima

DNI 0 : 9 de diciembre

DNI 1 : 10 de diciembre

DNI 2 y 3 : 11 de diciembre

DNI 4 y 5 : 12 de diciembre

DNI 6 y 7 : 15 de diciembre

DNI 8 y 9 : 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores