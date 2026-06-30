Milei confirmó la mejor noticia: hay bono de $150.000 en julio

Nuevos montos de la Tarjeta Alimentar desde julio

Con la entrada en vigencia de la nueva escala, los montos de la prestación alimentaria quedaron modificados según la cantidad de hijos y la situación familiar de cada beneficiario.

De esta manera, los valores establecidos son los siguientes:

Personas que cobran la Asignación por Embarazo: $72.250.

$72.250. Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres hijos o más: $149.425.

La diferencia respecto de los valores anteriores comenzará a reflejarse en los próximos pagos. Según explicó el organismo, quienes estén incluidos en el programa no necesitan realizar ningún trámite adicional para acceder al aumento.

La acreditación continuará realizándose de manera automática junto con la prestación principal, siempre que el titular cumpla con los requisitos establecidos por ANSES.

El beneficio tiene como objetivo garantizar el acceso a productos esenciales y está dirigido especialmente a hogares con niños, niñas y adolescentes que reciben asignaciones familiares o sociales.

Cuánto cobrará la AUH en julio de 2026

Además del incremento en la Tarjeta Alimentar, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán durante julio los montos correspondientes a la actualización vigente de la prestación.

El esquema de pagos contempla una retención del 20% mensual, que luego es entregada una vez cumplidos determinados requisitos mediante la presentación de la documentación correspondiente.

Los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH): Monto total: $148.049. Retención del 20%: $29.609,80. Cobro directo: $118.439,20.

AUH por discapacidad: Monto total: $482.062. Retención del 20%: $96.412,40. Cobro directo: $385.649,60.

Asignación por Embarazo (AUE): Monto total: $148.049. Retención del 20%: $29.609,80. Cobro directo: $118.439,20.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF, tramo I): Monto total: $148.049. Sin retención. Cobro directo: $148.049.



La retención aplicada a la AUH funciona como un mecanismo de control. El dinero acumulado se libera una vez que la familia presenta la documentación requerida a través de la denominada Libreta AUH.

Este procedimiento permite acreditar que los menores cumplen con los controles obligatorios establecidos por el programa.

Qué documentación deben presentar para cobrar el 20% retenido

Para acceder al monto acumulado, los titulares deben cumplir con una serie de requisitos vinculados al bienestar de los niños y adolescentes.

La Libreta AUH contempla tres aspectos principales:

Controles médicos obligatorios.

Esquema de vacunación completo.

Asistencia escolar regular.

Una vez que ANSES recibe y valida esta información, se habilita el pago del porcentaje retenido durante el año anterior.

Desde el organismo previsional remarcan que este trámite es fundamental para garantizar la continuidad del beneficio y verificar que los niños incluidos en el programa tengan acceso a derechos básicos.

Otros beneficios que continuarán cobrando las familias

Además del monto mensual correspondiente a la AUH y la actualización de la Tarjeta Alimentar, algunos grupos familiares continuarán recibiendo otros complementos económicos.

Uno de ellos es el Complemento Leche, una ayuda destinada a familias con niños pequeños y personas gestantes. El monto informado alcanza los $42.162 y busca acompañar la alimentación durante los primeros años de vida.

Este beneficio se suma automáticamente para quienes cumplen con las condiciones establecidas, sin necesidad de iniciar una gestión independiente.

De esta forma, algunas familias podrían recibir durante julio una combinación de diferentes prestaciones que elevan el ingreso mensual total.

El objetivo de estas medidas es fortalecer la asistencia a los hogares con mayores necesidades económicas, especialmente frente al aumento sostenido del costo de los alimentos.

Calendario de pagos de AUH para julio

ANSES confirmó que los pagos de la AUH correspondientes a julio se realizarán según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

El cronograma quedó organizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio.

miércoles 8 de julio. DNI terminados en 1: lunes 13 de julio.

lunes 13 de julio. DNI terminados en 2: martes 14 de julio.

martes 14 de julio. DNI terminados en 3: miércoles 15 de julio.

miércoles 15 de julio. DNI terminados en 4: jueves 16 de julio.

jueves 16 de julio. DNI terminados en 5: viernes 17 de julio.

viernes 17 de julio. DNI terminados en 6: lunes 20 de julio.

lunes 20 de julio. DNI terminados en 7: martes 21 de julio.

martes 21 de julio. DNI terminados en 8: miércoles 22 de julio.

miércoles 22 de julio. DNI terminados en 9: jueves 23 de julio.

Los beneficiarios podrán consultar el detalle de su liquidación individual a través de los canales oficiales del organismo.

Cómo consultar si corresponde cobrar el aumento

Las personas que reciben AUH, AUE u otros beneficios compatibles pueden verificar si están incluidas dentro de la actualización ingresando a los canales digitales habilitados por ANSES.

Desde allí es posible consultar:

El calendario de pagos.

El monto asignado.

Los beneficios adicionales disponibles.

La fecha exacta de cobro.

La recomendación del organismo es mantener actualizados los datos personales y familiares para evitar inconvenientes al momento de recibir las prestaciones.

El aumento de la Tarjeta Alimentar representa una de las principales modificaciones para los beneficiarios durante julio, ya que impacta directamente sobre un ingreso destinado exclusivamente a cubrir necesidades básicas.

Con esta actualización, miles de hogares recibirán un refuerzo económico mayor que permitirá afrontar con más herramientas los gastos cotidianos relacionados con la alimentación y el cuidado de niños y niñas.

La medida forma parte de una serie de cambios aplicados por ANSES durante 2026, con el objetivo de ajustar las prestaciones sociales frente a la evolución del costo de vida y las necesidades de los sectores alcanzados por los programas de asistencia.