La primera reacción de Julieta Prandi tras enterarse de la condena a Claudio Contardi

La querella había solicitado 50 años de prisión para Contardi, mientras que el fiscal pidió veinte. En tanto, la defensa del empresario había considerado su absolución o en caso de condena una pena mínima.

Las audiencias del juicio oral a Claudio Contardi se llevaron a cabo el miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, donde declararon peritos, la psicóloga y el psiquiatra de Prandi, así como también amigos y familiares, quienes prestaron testimonio del deterioro físico y emocional de la modelo.

En tanto, por el lado de Contardi sólo hubo un único testigo: el jefe de seguridad del barrio privado Septiembre, de Escobar, donde se habrían cometido los abusos; quien sólo se limitó a declarar que Julieta.

Video: Lape Club Social Informativo (América Tv).

Qué dijo Guillermo Francella del caso Julieta Prandi y Claudio Contardi

Guillermo Francella quien trabajó con la modelo hace más de veinte años en el exitoso programa Poné a Francella en Telefe (2001- 2002), se refirió al calvario que vivió Julieta Prandi y le dejó un mensaje de aliento en medio de la lucha que llevó adelante contra su ex marido Claudio Contardi durante años en busca de Justicia.

“Es una semana muy dura, ojalá que estén todas las bendiciones del mundo para Julieta, es un ser humano hermoso, no se merece lo que ha vivido”, expresó Guillermo Francella.

Y agregó que nunca se enteró de las terribles situaciones con el ex que denunció Julieta Prandi en la Justicia: “Aparte todos desconocíamos lo que estaba viviendo, pobrecita, a ese nivel. Lo mejor para ella, lo único que te puedo decir”.