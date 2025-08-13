En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
Créditos
Previsional

Jubilados de ANSES: los 4 pasos para sacar un crédito 100% online y a pagar en 72 meses

Con una gestión que se realiza desde la computadora o el celular, los jubilados y pensionados de ANSES pueden acceder a un préstamo de hasta $50 millones, con hasta 72 meses para devolverlo y en pesos.

Jubilados de ANSES: los 4 pasos para sacar un crédito 100% online y a pagar en 72 meses (Foto: A24.com).

Los jubilados y pensionados de ANSES ya pueden acceder a un préstamo 100% online del Banco Nación, con plazos de hasta 72 meses y montos que dependen de los ingresos netos. Este crédito, que se gestiona desde la computadora o el celular, permite organizar el pago de gastos imprevistos, mejoras en el hogar o cualquier necesidad personal, con la comodidad de que las cuotas se descuentan de forma automática del haber mensual o de la cuenta del Banco Nación.

ANSES: así es el préstamo exprés para AUH y SUAF con acreditación en minutos

Cómo solicitar el préstamo en 4 pasos

El trámite es simple, rápido y totalmente digital. Para acceder al crédito, los jubilados deben seguir estos pasos:

  • Ingresá en Tu Banco: accedé a la plataforma online del Banco Nación con tu usuario y contraseña.

  • Elegí la opción Préstamos y pulsá en +: esto abrirá el menú de créditos disponibles.

  • Seleccioná el préstamo de tu preferencia: indicá el importe deseado, el destino y la cantidad de cuotas.

  • Validá tus datos y disfrutá de tu préstamo: tras la confirmación, el dinero se acredita en tu cuenta y las cuotas se descontarán automáticamente.

Tip: si tenés dudas sobre los montos y cuotas, el Banco Nación ofrece un simulador al pie de la página para calcular diferentes escenarios antes de aceptar el crédito.

Banco Nación: características principales del crédito para jubilados

Este préstamo está diseñado específicamente para jubilados y pensionados de ANSES, con condiciones pensadas para que sea fácil de gestionar y de pagar:

  • Destino: libre, es decir, se puede usar para cualquier gasto.

  • Modalidad: en pesos.

  • Monto máximo: hasta $50.000.000, dependiendo de los ingresos y de que la cuota no supere el 35% del haber neto mensual.

  • Afectación de ingresos: hasta el 35% de los ingresos netos mensuales, con cuotas en múltiplos de $100.

Beneficios Banco Nación.jpg

Simulador de cuotas crédito Banco Nación: ejemplos según monto y plazo

Para que los jubilados puedan tener una idea clara de cómo se verán reflejadas las cuotas de su préstamo, conviene revisar algunos ejemplos prácticos. Utilizando el sistema francés, las cuotas son mensuales, consecutivas y fijas, y se descuentan directamente de la cuenta o del recibo de jubilación, según el mecanismo elegido.

Por ejemplo, un préstamo de $500.000 a 36 meses generaría una cuota mensual aproximada de $18.500, mientras que un crédito de $1.000.000 a 48 meses se traduciría en pagos de alrededor de $27.000 por mes. Para montos más altos, como $2.000.000 a 60 meses, la cuota mensual rondaría los $39.000, y si el préstamo alcanza los $5.000.000 a 72 meses, las cuotas podrían ubicarse cerca de los $68.500.

Estos ejemplos permiten a los beneficiarios planificar mejor sus gastos y elegir el monto y plazo que más se ajuste a su ingreso mensual, recordando siempre que el descuento total no puede superar el 35% del haber neto. Además, siempre es recomendable utilizar el simulador oficial del Banco Nación para obtener cifras exactas según cada situación particular.

Condiciones especiales del préstamo

  • El solicitante debe autorizar expresamente al Banco Nación para descontar las cuotas del préstamo de su cuenta bancaria o del haber liquidado por ANSES.

  • No se requiere presentación de recibos de sueldo ni de otro tipo de garantía adicional.

  • El trámite es 100% online, lo que permite que el préstamo se apruebe en minutos y el dinero se acredite directamente en la cuenta del jubilado.

Otras características de este crédito para jubilados

    • Gestión totalmente online: desde la solicitud hasta la aprobación, todo se realiza por la plataforma del Banco Nación, sin necesidad de ir a una sucursal.

    • Aprobación rápida: los montos menores se acreditan en minutos, lo que brinda acceso inmediato al dinero.

    • Flexibilidad en plazos: se puede pagar hasta en 72 meses, lo que permite ajustar la cuota al ingreso mensual.

    • Sin avales adicionales: solo se requiere la firma y autorización de descuento, facilitando la aprobación para todos los jubilados y pensionados.

    • Seguridad: las cuotas se descuentan automáticamente de la cuenta o del haber, evitando atrasos o recargos por pagos manuales.

Se habló de
