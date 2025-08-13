Jubilados de ANSES: los 4 pasos para sacar un crédito 100% online y a pagar en 72 meses

Banco Nación: características principales del crédito para jubilados

Este préstamo está diseñado específicamente para jubilados y pensionados de ANSES, con condiciones pensadas para que sea fácil de gestionar y de pagar:

Destino: libre, es decir, se puede usar para cualquier gasto.

Modalidad: en pesos.

Monto máximo: hasta $50.000.000, dependiendo de los ingresos y de que la cuota no supere el 35% del haber neto mensual .

Afectación de ingresos: hasta el 35% de los ingresos netos mensuales, con cuotas en múltiplos de $100.

Beneficios Banco Nación.jpg

Simulador de cuotas crédito Banco Nación: ejemplos según monto y plazo

Para que los jubilados puedan tener una idea clara de cómo se verán reflejadas las cuotas de su préstamo, conviene revisar algunos ejemplos prácticos. Utilizando el sistema francés, las cuotas son mensuales, consecutivas y fijas, y se descuentan directamente de la cuenta o del recibo de jubilación, según el mecanismo elegido.

Por ejemplo, un préstamo de $500.000 a 36 meses generaría una cuota mensual aproximada de $18.500, mientras que un crédito de $1.000.000 a 48 meses se traduciría en pagos de alrededor de $27.000 por mes. Para montos más altos, como $2.000.000 a 60 meses, la cuota mensual rondaría los $39.000, y si el préstamo alcanza los $5.000.000 a 72 meses, las cuotas podrían ubicarse cerca de los $68.500.

Estos ejemplos permiten a los beneficiarios planificar mejor sus gastos y elegir el monto y plazo que más se ajuste a su ingreso mensual, recordando siempre que el descuento total no puede superar el 35% del haber neto. Además, siempre es recomendable utilizar el simulador oficial del Banco Nación para obtener cifras exactas según cada situación particular.

Condiciones especiales del préstamo

El solicitante debe autorizar expresamente al Banco Nación para descontar las cuotas del préstamo de su cuenta bancaria o del haber liquidado por ANSES.

No se requiere presentación de recibos de sueldo ni de otro tipo de garantía adicional.

El trámite es 100% online, lo que permite que el préstamo se apruebe en minutos y el dinero se acredite directamente en la cuenta del jubilado.

Otras características de este crédito para jubilados