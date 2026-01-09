Milei confirmó la mejor noticia para todas las familias: una ayuda necesaria

Su objetivo principal es garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo, acompañando a las familias en uno de los momentos de mayor presión económica del año: el inicio del ciclo lectivo.

En un contexto marcado por la inflación y el aumento sostenido de los costos educativos, este refuerzo se convirtió en una herramienta fundamental para millones de hogares, especialmente aquellos con más de un hijo en edad escolar.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar ANSES 2026

El beneficio está dirigido a dos grandes grupos:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Beneficiarios de asignaciones familiares del sistema SUAF

En ambos casos, el cobro está sujeto al cumplimiento de requisitos vinculados a la edad del menor y su escolaridad, que deben acreditarse todos los años.

Requisitos para hijos sin discapacidad

Para los menores que no presentan discapacidad, ANSES estableció las siguientes condiciones:

Tener entre 45 días y 18 años inclusive .

Asistir de manera regular a una institución educativa oficial , de nivel inicial, primario o secundario.

Contar con el Certificado Escolar obligatorio, debidamente firmado por la autoridad educativa.

Este certificado es el documento que permite al organismo verificar que el niño o adolescente está efectivamente escolarizado, un requisito central para habilitar el pago.

Requisitos para hijos con discapacidad

En el caso de hijos con discapacidad, las condiciones son más amplias y contemplan trayectorias educativas diversas:

No hay límite de edad para acceder al beneficio.

Pueden asistir a escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación, espacios de apoyo educativo o instituciones terapéuticas, siempre que estén reconocidas por ANSES.

Desde el organismo remarcaron que esta ampliación busca garantizar la inclusión y el acompañamiento económico a familias con mayores necesidades de apoyo.

Cuánto se cobra por la Ayuda Escolar en 2026

El monto confirmado por ANSES para este año es de $85.000 por cada hijo. Se trata de un pago:

Anual

Individual por menor

Compatible con otras prestaciones

Esto significa que una familia con dos hijos en edad escolar puede percibir $170.000, siempre que cumpla con los requisitos y presente la documentación correspondiente para cada uno.

ANSES suele realizar una liquidación masiva entre febrero y marzo, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo en la mayor parte del país. No obstante, quienes completen el trámite más tarde no pierden el derecho, aunque el pago se acredita una vez validada la información.

Cómo hacer el trámite para cobrar la Ayuda Escolar 2026

Uno de los puntos más importantes es que el trámite es obligatorio todos los años, incluso para quienes ya cobraron la Ayuda Escolar en ciclos anteriores. La escolaridad debe acreditarse nuevamente en cada período lectivo.

El procedimiento es gratuito, digital y se realiza a través de Mi ANSES. El paso a paso oficial es el siguiente:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a la sección “Hijos” .

Seleccionar la opción “Presentar Certificado Escolar” .

Generar el formulario correspondiente a cada menor.

Imprimir el certificado y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado.

Sacar una foto o escanear el formulario firmado .

Volver a Mi ANSES y cargar el archivo en Hijos > Presentar Certificado Escolar.

Una vez que ANSES valida la información, el beneficio queda automáticamente habilitado para el próximo pago disponible.

Qué pasa si no se presenta el Certificado Escolar

ANSES advirtió que no presentar el Certificado Escolar puede tener consecuencias graves, especialmente para quienes cobran la AUH.

En esos casos, la falta de acreditación puede provocar:

La pérdida del cobro de la Ayuda Escolar Anual .

Demoras o inconvenientes en la continuidad de la AUH, si no se demuestra que el menor asiste a una institución educativa.

Por ese motivo, el organismo recomienda realizar el trámite lo antes posible, sin esperar a los últimos meses del año.

La fecha clave para no perder la Ayuda Escolar 2026

Uno de los datos más relevantes confirmados por ANSES es el plazo límite para presentar el Certificado Escolar.

La fecha tope es el 31 de diciembre de 2026.

Si el certificado no se carga antes de ese día:

El pago no se efectiviza , incluso si el menor cumple con todos los requisitos.

El beneficio no se paga de manera retroactiva una vez vencido el plazo.

Por eso, ANSES insiste en que las familias no posterguen el trámite y lo completen apenas cuenten con la constancia escolar.

Un refuerzo clave en medio de la suba de costos educativos

El anuncio de la Ayuda Escolar 2026 llega en un contexto donde los gastos vinculados a la educación aumentan año tras año. Útiles, libros, uniformes y transporte representan un golpe directo al bolsillo de las familias, especialmente en los primeros meses del año.

En ese escenario, el refuerzo de $85.000 por hijo se consolida como una ayuda fundamental para garantizar que ningún niño quede fuera de la escuela por razones económicas, uno de los objetivos centrales de la política social de ANSES.