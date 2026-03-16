Milei confirmó una imponente noticia para jubilados de ANSES

Según la fórmula de movilidad vigente, los aumentos previsionales se aplican con dos meses de retraso respecto al dato inflacionario, por lo que el porcentaje de febrero se traslada directamente a los haberes de abril.

Este sistema de actualización mensual busca acompañar la evolución de los precios y evitar que las jubilaciones pierdan poder adquisitivo frente al avance de la inflación, un fenómeno que sigue impactando en el costo de vida.

Durante el primer bimestre de 2026, la inflación acumuló un incremento cercano al 5,9%, lo que motivó la aplicación automática del ajuste en las prestaciones que paga el sistema previsional.

En ese contexto, millones de jubilados y pensionados verán reflejado el incremento en sus haberes a partir de abril, tanto en el monto base como en las prestaciones complementarias que dependen de estos valores.

Cuánto será la jubilación mínima en abril de 2026

Con el aumento del 2,9%, el nuevo haber mínimo del sistema previsional pasará a ser de:

$380.319,31

Sin embargo, este no será el monto final que recibirán la mayoría de los beneficiarios. El Gobierno nacional decidió mantener el bono extraordinario de $70.000, destinado principalmente a quienes perciben los ingresos más bajos dentro del sistema previsional.

Gracias a este refuerzo económico, ningún jubilado que cobre la mínima recibirá menos de $450.319,31 en abril.

La medida busca reforzar el poder adquisitivo de los adultos mayores, especialmente en un contexto donde el costo de los alimentos, medicamentos y servicios continúa presionando sobre el presupuesto de los hogares.

Cómo funciona el bono para jubilados

El bono extraordinario se seguirá pagando durante abril bajo el mismo esquema aplicado en meses anteriores.

Esto significa que:

Quienes cobren la jubilación mínima recibirán el bono completo de $70.000.

Quienes tengan haberes superiores a la mínima pero inferiores a $450.319,31 recibirán un bono proporcional.

En este último caso, el refuerzo se calcula de manera que el ingreso total del jubilado alcance exactamente los $450.319,31.

Por ejemplo, si un beneficiario percibe un haber de $420.000, recibirá un bono menor a $70.000 para completar ese monto mínimo garantizado.

Este mecanismo permite concentrar la ayuda económica en los jubilados con ingresos más bajos, evitando que quienes cobran montos superiores accedan al refuerzo completo.

Los nuevos montos de las prestaciones de ANSES

El aumento del 2,9% no solo impacta en las jubilaciones, sino también en otras prestaciones que paga el sistema previsional.

Estos serán los valores actualizados a partir de abril de 2026:

Jubilación mínima

$380.319,31

Con bono: $450.319,31

Jubilación máxima

$2.559.188,81

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

$304.255,44

Con bono: $374.255,44

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez

$266.223,52

Con bono: $336.223,52

Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos

$380.319,31

Con bono: $450.319,31

Estos montos reflejan el ajuste automático aplicado por el sistema de movilidad previsional, que desde 2024 se actualiza en función del índice de precios.

Cuándo cobran los jubilados en abril

El calendario de pagos ya fue confirmado y, como ocurre habitualmente, se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Además, el cronograma se divide en dos grupos principales:

Jubilados que cobran hasta el haber mínimo

Jubilados con haberes superiores al mínimo

Calendario para jubilados que cobran la mínima

Los beneficiarios que perciben el haber mínimo comenzarán a cobrar a partir del 10 de abril.

El cronograma será el siguiente:

DNI terminados en 0 : 10 de abril

DNI terminados en 1 : 13 de abril

DNI terminados en 2 : 14 de abril

DNI terminados en 3 : 15 de abril

DNI terminados en 4 : 16 de abril

DNI terminados en 5 : 17 de abril

DNI terminados en 6 : 20 de abril

DNI terminados en 7 : 21 de abril

DNI terminados en 8 : 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Este grupo concentra la mayor cantidad de beneficiarios del sistema previsional, por lo que el calendario se extiende durante varias jornadas para garantizar un proceso de pago ordenado.

Calendario para jubilados con haberes superiores a la mínima

En el caso de los jubilados que cobran más que el haber mínimo, el calendario comenzará algunos días después.

Las fechas confirmadas son:

DNI terminados en 0 y 1 : 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3 : 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5 : 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7 : 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

De esta manera, todos los jubilados y pensionados recibirán sus haberes antes de que finalice el mes.

Calendario de pagos para Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también cuentan con su propio cronograma de pagos.

Las fechas establecidas para abril son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1 : 10 de abril

DNI terminados en 2 y 3 : 13 de abril

DNI terminados en 4 y 5 : 14 de abril

DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril

Este grupo incluye beneficiarios por invalidez, vejez y madres de siete hijos, quienes también recibirán el incremento correspondiente y el refuerzo económico.

Cómo consultar el recibo de haberes

Los jubilados y pensionados pueden verificar el detalle de su pago, el aumento aplicado y el bono correspondiente a través de los canales digitales del organismo previsional.

Para hacerlo deben ingresar a la plataforma Mi ANSES, utilizando:

CUIL

Clave de la Seguridad Social

Una vez dentro del sistema, es posible acceder al recibo de haberes actualizado, donde se detalla:

El monto del haber mensual

El incremento aplicado por movilidad

El bono extraordinario (si corresponde)

Los descuentos o deducciones

Esta herramienta permite consultar la información de forma rápida y segura sin necesidad de asistir a una oficina.

Un sistema previsional en constante ajuste

La actualización mensual de las jubilaciones forma parte del nuevo esquema de movilidad implementado para acompañar la evolución de la inflación en Argentina.

Aunque el ajuste automático busca proteger el poder adquisitivo de los adultos mayores, el debate sobre la suficiencia de los haberes previsionales continúa presente dentro del escenario económico del país.

Por ese motivo, los bonos extraordinarios se transformaron en una herramienta recurrente para reforzar los ingresos de los jubilados que perciben los montos más bajos.

Mientras tanto, millones de beneficiarios del sistema previsional siguen atentos a cada actualización mensual, ya que de estos incrementos depende en gran medida su capacidad para afrontar gastos básicos como alimentos, medicamentos y servicios.

Con el calendario de pagos confirmado y los montos ya definidos, abril llegará con nuevos ingresos para jubilados y pensionados, quienes podrán consultar desde ahora cuánto cobrarán exactamente en el próximo depósito.