Milei depositará un bono de $ 420.000

De esta manera, si una adopción se formaliza en diciembre, el pago que corresponde es el nuevo monto de $426.877, mientras que si se registrara en meses siguientes, el valor podría variar según la movilidad correspondiente.

¿Quiénes pueden cobrar los $426.877 en diciembre?

El organismo previsional detalló que la asignación está disponible exclusivamente para tres grupos de beneficiarios. En cada caso, se deben cumplir requisitos específicos:

1. Titulares de SUAF

En el caso de quienes integran el sistema de Asignaciones Familiares contributivas, ANSES establece topes de ingresos que deben respetarse:

Ingreso individual menor a $2.511.024

Ingreso familiar menor a $5.022.048

Si ambos parámetros están dentro de los límites vigentes y la adopción quedó registrada con sentencia firme en diciembre, entonces la familia puede solicitar el pago.

2. Beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH)

Las familias que ya reciben AUH también pueden acceder al monto único. La condición excluyente es la misma: que la adopción haya sido formalizada en diciembre y que la sentencia haya sido presentada dentro de los plazos fijados por ANSES.

3. Titulares de Asignación por Embarazo

En caso de que la persona gestante estuviera cobrando esta asignación al momento de la sentencia, también queda habilitada para solicitar la asignación por adopción. Esto suele darse en casos donde el proceso adoptivo se completa durante un embarazo o cuando la madre adoptante ya estaba registrada en el sistema.

Requisitos obligatorios para acceder al pago

ANSES remarcó que la asignación solo se hace efectiva cuando se presentan correctamente todos los documentos requeridos. En concreto, quienes solicitan los $426.877 deben entregar:

Sentencia firme de adopción : es el documento central del trámite.

Partida de nacimiento del niño o adolescente adoptado .

Documentos de identidad (DNI) de todo el grupo familiar .

Comprobación de que durante el mes de la sentencia la familia cobraba SUAF, AUH o Asignación por Embarazo, según el caso.

Además, ANSES establece un plazo específico para iniciar el trámite: debe realizarse entre los 2 meses y los 2 años posteriores a la resolución judicial. Este margen amplia el tiempo disponible para reunir la documentación y solicitar el pago.

¿Cómo iniciar el trámite del pago único por adopción?

La solicitud puede iniciarse por cualquiera de los canales oficiales habilitados. ANSES recordó que todos los trámites son gratuitos y que no es necesario recurrir a gestores o intermediarios.

1. Atención Virtual de ANSES

El proceso puede iniciarse desde la plataforma online, ingresando con la clave de la Seguridad Social y adjuntando los documentos correspondientes. Se trata de la vía más utilizada por quienes buscan realizar el trámite sin acercarse a una oficina.

2. Página web oficial

Desde la sección de Trámites del sitio oficial de ANSES también es posible iniciar la gestión, verificar requisitos y subir documentación.

3. Turno presencial en oficinas de ANSES

Para quienes prefieren entregar todo en forma física o necesitan asistencia personalizada, ANSES permite solicitar un turno en cualquiera de sus oficinas del país. Allí, un agente revisa la documentación y carga el trámite en el sistema.

Una vez aprobado el beneficio, el pago se deposita en la misma cuenta bancaria en la que la familia recibe sus prestaciones habituales. Esto facilita la acreditación y evita la apertura de nuevas cuentas o traslados.

Una medida que refuerza el acompañamiento estatal

El aumento de diciembre responde a la aplicación de la fórmula de movilidad que rige para asignaciones familiares y que busca mantener actualizado el poder adquisitivo de los beneficios en relación con la inflación y otros indicadores económicos.

En el caso de la Asignación por Adopción, se trata de una herramienta fundamental para aliviar gastos concretos que surgen al incorporar a un niño al entorno familiar. Ese proceso, que puede incluir la adecuación de espacios del hogar, la compra de mobiliario, indumentaria o útiles, y la coordinación de traslados, suele implicar una inversión considerable.

Además, especialistas en temas de infancia remarcan que la etapa de adaptación familiar es crítica y requiere estabilidad. En este sentido, el apoyo estatal contribuye a que las familias puedan enfocarse en el acompañamiento emocional, sin tantas presiones económicas inmediatas.

Importancia social de la asignación

La Asignación por Adopción forma parte del conjunto de políticas públicas destinadas a garantizar la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En los últimos años, distintas organizaciones remarcaron que la adopción no solo implica un proceso administrativo o judicial, sino la construcción de nuevos vínculos y la consolidación de un entorno seguro.

La actualización del monto, aunque no resuelve todos los desafíos económicos, es vista como una señal positiva en términos de reconocimiento y acompañamiento estatal. En un contexto inflacionario, mantener los valores actualizados resulta clave para que la ayuda conserve parte de su impacto real.

Pasos finales para quienes deban tramitar el beneficio

Para evitar rechazos o demoras, ANSES recomienda:

Asegurarse de que la sentencia esté firmada y registrada .

Verificar que todos los DNI estén actualizados.

Revisar los topes de ingresos en caso de ser titulares de SUAF.

Iniciar el trámite dentro del plazo establecido.

Presentar documentación legible y completa.

Cumplidos esos requisitos, la acreditación suele realizarse sin inconvenientes.