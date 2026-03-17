Milei lanza una importante advertencia para AUH antes de terminar marzo

A cambio de esta certificación, el organismo otorga un incentivo económico: el pago del 20% que se retiene mensualmente de la asignación durante todo el año anterior.

Este dinero no es menor. Para muchas familias representa un ingreso acumulado que puede aliviar gastos importantes, desde útiles escolares hasta alimentos o vestimenta.

Fecha límite: el dato que no se puede ignorar

La advertencia más importante de ANSES tiene que ver con el plazo para realizar el trámite. Si bien en un principio la fecha límite estaba fijada para el 31 de diciembre, el organismo decidió extenderla.

Sin embargo, esa prórroga también tiene un final definido: el nuevo vencimiento es el 31 de marzo de 2026.

Esto significa que quedan muy pocos días para completar la presentación de la Libreta AUH. Pasado ese plazo, quienes no hayan cumplido con el trámite podrían quedar excluidos del cobro del monto retenido correspondiente al año 2024.

La medida apunta a garantizar que los beneficiarios cumplan con las condiciones establecidas por el programa, pero también genera preocupación entre quienes aún no iniciaron la gestión.

Qué es la Libreta AUH y por qué es obligatoria

La Libreta AUH no es solo un formulario administrativo. Se trata de un documento clave que certifica el cumplimiento de derechos básicos de los menores, como el acceso a la educación y la salud.

En términos concretos, este requisito busca asegurar que:

Los niños asistan regularmente a la escuela

Cumplan con los controles médicos correspondientes

Tengan al día el calendario de vacunación

Solo quienes acrediten estas condiciones pueden acceder al cobro del monto retenido. De esta manera, el Estado vincula el beneficio económico con el bienestar integral de los menores.

Cuánto dinero se puede cobrar

El monto a percibir depende de cada caso, pero corresponde al 20% retenido mensualmente durante los 12 meses del año anterior.

Según los valores actualizados, las cifras acumuladas pueden ser muy significativas:

$188.069,40 por cada hijo menor

$612.401,00 por hijo con discapacidad

Estos montos se abonan en un único pago anual, una vez que la Libreta es presentada y validada correctamente.

Cómo realizar el trámite paso a paso

Para facilitar el proceso, ANSES habilitó tanto la modalidad digital como la presencial. A continuación, el paso a paso para completar la Libreta AUH:

Ingresar a la plataforma Mi ANSES utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dirigirse a la sección “Hijas e hijos” y seleccionar la opción “Libreta AUH” .

Verificar qué información falta completar de cada menor a cargo.

En caso de datos incompletos, elegir la opción “Generar Libreta” para descargar el formulario correspondiente (PS 1.47).

Imprimir el documento o retirarlo en una oficina del organismo.

Llevar el formulario al centro de salud y a la institución educativa para que sea completado y firmado por las autoridades correspondientes.

Presentar la Libreta completa junto con la documentación requerida en una oficina de ANSES.

El trámite es gratuito y obligatorio para acceder al beneficio.

Documentación necesaria

Para evitar demoras o rechazos, es fundamental presentar toda la documentación solicitada. ANSES exige:

Formulario de Libreta AUH completo

DNI del titular

DNI del menor

Partida de nacimiento del niño o niña

Certificaciones de salud y educación debidamente firmadas

La falta de alguno de estos documentos puede impedir la acreditación del pago.

Cuánto tarda en acreditarse el dinero

Una vez presentada la Libreta y aprobada por el organismo, el pago no es inmediato.

Según lo informado, el dinero puede tardar hasta 60 días en acreditarse en la cuenta del beneficiario. Por eso, desde ANSES recomiendan no esperar hasta último momento para iniciar el trámite.

Un refuerzo económico en un contexto difícil

En un escenario económico desafiante, este ingreso adicional cobra una relevancia aún mayor para las familias que dependen de la AUH.

El monto retenido funciona como una especie de ahorro forzoso que se libera una vez al año, pero también como un incentivo para garantizar derechos básicos.

Para muchos hogares, este dinero puede marcar la diferencia a la hora de afrontar gastos acumulados o imprevistos.

El riesgo de dejar pasar la oportunidad

A pesar de la importancia del beneficio, cada año hay titulares que no llegan a completar la Libreta dentro del plazo establecido.

Los motivos son variados: falta de información, dificultades para conseguir turnos o desconocimiento del procedimiento.

Sin embargo, la consecuencia es clara: perder el derecho a cobrar el monto retenido.

Por eso, la advertencia de ANSES apunta a reforzar la difusión del trámite y evitar que miles de familias queden afuera de este ingreso.

Quiénes pueden acceder

La Libreta AUH está dirigida a los titulares de la asignación con hijos de entre 3 y 17 años inclusive, así como también a quienes tienen hijos con discapacidad (sin límite de edad en este caso).

Es un requisito obligatorio para todos los beneficiarios que quieran acceder al 20% retenido.

Recomendaciones para no perder el beneficio

Ante la proximidad de la fecha límite, especialistas recomiendan:

Iniciar el trámite lo antes posible

Verificar que todos los datos estén correctamente cargados

Asegurarse de que el formulario tenga todas las firmas necesarias

Presentar la documentación completa

Actuar con anticipación puede evitar contratiempos y garantizar el cobro del dinero.

Un trámite que define ingresos

La Libreta AUH no es solo un requisito administrativo: es la llave para acceder a un ingreso acumulado que puede superar los $600.000 en algunos casos.

Con el plazo límite cada vez más cerca, la advertencia de ANSES cobra fuerza y urgencia.

Miles de familias todavía están a tiempo de completar el trámite y asegurarse el cobro. Pero el reloj avanza, y el 31 de marzo aparece como una fecha decisiva que no admite prórrogas, al menos por ahora.