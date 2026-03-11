Milei y el cambio para jubilados que sorprendió a todos

Un aumento del 2,88% en las prestaciones de ANSES

El mes de marzo se inicia con una actualización en los haberes del sistema previsional. ANSES confirmó un incremento del 2,88% en todas sus prestaciones, en línea con el mecanismo de actualización vigente que ajusta los ingresos de acuerdo con la evolución de los precios.

Este aumento impacta de forma directa en jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, elevando el piso de ingresos para los beneficiarios del organismo. Con esta actualización, la jubilación mínima experimenta un incremento que, combinado con el bono extraordinario que continuará vigente, permite que el ingreso mensual alcance un nivel cercano a los 440 mil pesos.

En este contexto, el nuevo esquema de pagos queda conformado de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $439.600,88 (incluye el bono de refuerzo de $70.000)

Jubilación máxima: $2.487.063,96

El incremento forma parte de la política de actualizaciones periódicas del sistema previsional. Sin embargo, la principal novedad del mes no se relaciona con los montos sino con el calendario de pagos, que sufrió un ajuste para evitar conflictos con días no laborables.

El bono que refuerza los haberes más bajos

Además del aumento del 2,88%, los jubilados y pensionados que perciben la jubilación mínima continuarán recibiendo un bono extraordinario de $70.000 durante marzo.

Este refuerzo económico fue implementado inicialmente en 2023 como una medida destinada a compensar la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos más bajos del sistema previsional. Desde entonces, el beneficio se ha renovado en distintos meses y continúa vigente para quienes perciben los haberes más reducidos.

De esta forma, los jubilados de la mínima reciben un ingreso mensual reforzado, que combina tres componentes:

el haber previsional actualizado,

el incremento del 2,88%,

y el bono extraordinario otorgado por el Gobierno.

El objetivo de esta medida es mejorar el ingreso total de quienes se encuentran en el escalón más bajo del sistema jubilatorio, un sector que concentra a una gran parte de los beneficiarios de ANSES.

Un feriado obliga a modificar el calendario de pagos

Más allá del aumento y del bono, la novedad más relevante del mes está vinculada a un cambio en el calendario de acreditaciones para un grupo particular de jubilados.

El motivo de esta modificación es la presencia de un feriado nacional que afecta el funcionamiento del sistema bancario. Se trata del 24 de marzo, jornada en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Debido a que los bancos permanecen cerrados durante esa fecha y en días cercanos vinculados al calendario de actividades, ANSES decidió reorganizar algunas acreditaciones para evitar inconvenientes en el pago de haberes.

Esta decisión no impacta en todos los jubilados, sino únicamente en quienes perciben ingresos superiores a la jubilación mínima.

Quiénes se ven afectados por el cambio

El ajuste en el cronograma solo alcanza a los jubilados que cobran haberes superiores al mínimo, mientras que quienes reciben la jubilación básica continúan cobrando en las fechas originalmente previstas.

Esto significa que los adultos mayores que superan el haber mínimo experimentarán un leve cambio en sus fechas de acreditación, lo que en algunos casos implica un adelanto y en otros una reprogramación.

El objetivo del organismo previsional fue evitar que los pagos coincidan con días en los que el sistema bancario no opera, garantizando así que los fondos estén disponibles sin demoras adicionales.

La resolución que fija el calendario anual

El cronograma oficial de pagos de ANSES para todo el año 2026 fue establecido mediante la Resolución 349/2025, publicada a fines del año pasado.

Este documento detalla las fechas en las que cada grupo de beneficiarios recibirá sus haberes, organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

En el calendario original figuraba que los jubilados que cobran más de la mínima con DNI terminados en 0 y 1 debían percibir sus haberes el lunes 23 de marzo.

Sin embargo, esa jornada fue declarada día no laborable con fines turísticos, lo que obligó a reorganizar los depósitos previstos.

Ante este escenario, ANSES decidió adelantar el pago correspondiente a ese grupo para el viernes 20 de marzo, coincidiendo con la última jornada de cobro de quienes perciben la jubilación mínima.

Calendario de pagos para jubilados que cobran la mínima

Los jubilados y pensionados que perciben haberes que no superan la jubilación mínima cobrarán sus ingresos en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0: desde el lunes 9 de marzo de 2026

DNI terminados en 1: desde el martes 10 de marzo de 2026

DNI terminados en 2: desde el miércoles 11 de marzo de 2026

DNI terminados en 3: desde el jueves 12 de marzo de 2026

DNI terminados en 4: desde el viernes 13 de marzo de 2026

DNI terminados en 5: desde el lunes 16 de marzo de 2026

DNI terminados en 6: desde el martes 17 de marzo de 2026

DNI terminados en 7: desde el miércoles 18 de marzo de 2026

DNI terminados en 8: desde el jueves 19 de marzo de 2026

DNI terminados en 9: desde el viernes 20 de marzo de 2026

Este grupo no registra cambios respecto del calendario previsto originalmente, por lo que los pagos se desarrollan con total normalidad.

Calendario de pagos para jubilados que superan la mínima

En el caso de los jubilados cuyos haberes superan el monto mínimo, el cronograma de pagos para marzo queda organizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo de 2026

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo de 2026

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo de 2026

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo de 2026

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo de 2026

De esta forma, las acreditaciones para este grupo se extenderán hasta los últimos días del mes, lo que representa un leve corrimiento respecto de lo que figuraba en el cronograma original.

Cómo impactan estos cambios en los jubilados

Aunque el ajuste en el calendario no altera los montos a cobrar, sí modifica la fecha en la que algunos jubilados tendrán disponible su dinero.

Para quienes dependen de su haber previsional para afrontar gastos mensuales, la fecha de acreditación es un dato clave, ya que permite organizar pagos, compras y obligaciones financieras.

Desde ANSES señalaron que la modificación fue comunicada con anticipación justamente para evitar confusiones y permitir que los beneficiarios se organicen.

Un sistema que sigue concentrando millones de beneficiarios

El sistema previsional argentino continúa siendo uno de los programas sociales más importantes del país, con millones de jubilados y pensionados que reciben ingresos mensuales a través de ANSES.

Cada mes, el organismo organiza el calendario de pagos en función de la terminación del DNI, una modalidad que permite distribuir las acreditaciones en distintas jornadas y evitar la saturación del sistema bancario.

Además de las jubilaciones y pensiones, ANSES también administra múltiples programas sociales, entre ellos asignaciones familiares, beneficios para trabajadores y ayudas destinadas a sectores vulnerables.

Un mes con aumento y reorganización del cronograma

En síntesis, marzo llega con dos novedades centrales para los jubilados:

Un aumento del 2,88% en los haberes previsionales , que eleva los montos de todas las prestaciones.

Una modificación puntual en el calendario de pagos para quienes perciben ingresos superiores a la jubilación mínima.

Mientras tanto, los jubilados que cobran la mínima mantienen el refuerzo de $70.000, lo que permite elevar su ingreso mensual en un contexto económico complejo.

Con el cronograma ya en marcha, ANSES continuará realizando las acreditaciones durante todo el mes, garantizando que los haberes lleguen a cada beneficiario según el orden establecido por terminación de documento.