Diseñó el vestido de Allegra Cubero, no fue invitado a la fiesta y expuso la interna con una frase filosa

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En medio de este escenario, el diseñador también tomó postura al hablar de Nicole Neumann, a quien respaldó públicamente con una frase contundente: “Está feliz con sus hijas, las acompaña siempre y la verdad, la tiene ella. Es una madraza”.

Mientras Allegra celebraba junto a Fabián Cubero, Mica Viciconte y sus hermanas en una noche soñada, Nicole eligió correrse del centro de la escena y apostar por un perfil más bajo.

Desde sus redes sociales, la modelo mostró que decidió viajar junto a su hijo Cruz rumbo a Neuquén, donde luego se sumó Manu Urcera para compartir una escapada familiar lejos del ruido mediático.

Así, entre vestidos de alta costura, ausencias llamativas y apoyos inesperados, los 15 de Allegra no solo dejaron postales inolvidables, sino también un nuevo capítulo en una historia familiar que parece no tener descanso.