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Diseñó el vestido de Allegra Cubero, no fue invitado a la fiesta y expuso la interna con una frase filosa

El encargado de confeccionar el look para la gran noche de Allegra Cubero, sorprendió al admitir que quedó afuera de la celebración. Su palabra que generó polémica.

26 abr 2026, 09:19
Diseñó el vestido de Allegra Cubero, no fue invitado a la fiesta y expuso la interna con una frase filosa
Diseñó el vestido de Allegra Cubero, no fue invitado a la fiesta y expuso la interna con una frase filosa

Diseñó el vestido de Allegra Cubero, no fue invitado a la fiesta y expuso la interna con una frase filosa

La fiesta de 15 de Allegra Cubero se convirtió en uno de los eventos más comentados del fin de semana y no solo por el glamour, la emoción y la megaorganización encabezada por Mica Viciconte, sino también por un detalle inesperado que volvió a poner el foco en la feroz interna familiar: Laurencio Adot, diseñador del vestido de la cumpleañera, reveló que no fue invitado.

El reconocido modisto, encargado de confeccionar el look para la gran noche de Allegra, sorprendió al admitir que quedó afuera de la celebración, pese a su rol clave en uno de los aspectos más importantes del festejo.

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“No estoy invitado, pero le hice el vestido y estuvo todo muy bien. Creo que lo va a usar… digo creo porque ya no sé… las chicas cambian, lanzó Adot ante la consulta de los medios.

Aunque desde su entorno reconocieron cierta incomodidad por el desplante, Adot eligió la diplomacia y evitó profundizar en la polémica. Sin embargo, su ausencia no pasó desapercibida y dejó en evidencia el clima de tensión que volvió a rodear todo lo relacionado con la familia ensamblada.

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En medio de este escenario, el diseñador también tomó postura al hablar de Nicole Neumann, a quien respaldó públicamente con una frase contundente: “Está feliz con sus hijas, las acompaña siempre y la verdad, la tiene ella. Es una madraza”.

Mientras Allegra celebraba junto a Fabián Cubero, Mica Viciconte y sus hermanas en una noche soñada, Nicole eligió correrse del centro de la escena y apostar por un perfil más bajo.

Desde sus redes sociales, la modelo mostró que decidió viajar junto a su hijo Cruz rumbo a Neuquén, donde luego se sumó Manu Urcera para compartir una escapada familiar lejos del ruido mediático.

Así, entre vestidos de alta costura, ausencias llamativas y apoyos inesperados, los 15 de Allegra no solo dejaron postales inolvidables, sino también un nuevo capítulo en una historia familiar que parece no tener descanso.

Nicole Neumann

     

 

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