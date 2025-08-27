En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Bono
ANSES
Previsional

Chau bono de $70.000 en septiembre: qué decidió Milei para los jubilados

En septiembre, ANSES aplicó un aumento del 1,9% y mantuvo el bono de $70.000 para los jubilados de la mínima. El refuerzo no es universal: solo lo cobran completo los haberes más bajos, mientras que quienes perciben ingresos mayores reciben montos reducidos o quedan fuera del beneficio.

Fin del bono de $70.000 en septiembre: qué decidió Milei para los jubilados

Fin del bono de $70.000 en septiembre: qué decidió Milei para los jubilados

Septiembre llegó con una nueva actualización para jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El Gobierno aplicó un incremento del 1,9% correspondiente a la fórmula de movilidad previsional, que desde hace meses ajusta los haberes de forma mensual en base a la inflación.

Leé también ANSES septiembre 2025: cómo cobrar más de $300.000 si perdiste tu empleo
ANSES septiembre 2025: cómo cobrar más de $300.000 si perdiste tu empleo

Junto a este aumento, se mantuvo el refuerzo extraordinario de $70.000, dirigido principalmente a quienes perciben el haber mínimo. De esta manera, se busca amortiguar la pérdida de poder adquisitivo que golpea a los adultos mayores, en un escenario en el que la canasta básica sigue escalando mes a mes.

Sin embargo, el bono no es universal y se reparte de manera escalonada, lo que genera diferencias entre los beneficiarios. Mientras que quienes cobran la mínima reciben el monto completo, otros sectores solo acceden a una fracción del refuerzo o directamente quedan excluidos.

¿Quiénes cobran el bono de $70.000 en septiembre?

El refuerzo económico de ANSES tiene un alcance limitado. Según lo confirmado por el organismo, lo recibirán de manera completa los jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo. A partir de allí, el monto comienza a reducirse proporcionalmente, hasta desaparecer para quienes perciben ingresos más altos.

Los grupos que cobrarán el bono de $70.000 en su totalidad son:

  • Jubilados que reciben el haber mínimo.

  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez.

  • PNC para madres de 7 hijos o más.

En cambio, quienes perciben haberes superiores a la mínima recibirán un bono proporcional, que se reduce escalonadamente hasta desaparecer.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en septiembre 2025

Con el aumento del 1,9% aplicado este mes y la continuidad del refuerzo, los haberes quedaron de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $390.277,17 (compuesto por $320.277,17 de haber + $70.000 de bono).

  • PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $326.221,74 ($256.221,74 de haber + $70.000 de bono).

  • PNC por invalidez o vejez: $294.194,02 ($224.194,02 de haber + $70.000 de bono).

  • PNC madre de siete hijos: $390.277,17 ($320.277,17 de haber + $70.000 de bono).

  • Jubilación máxima: $2.155.162,17 (antes era $2.114.977,6 en agosto).

En todos los casos, se observa que el refuerzo extraordinario de $70.000 se mantiene igual que en agosto, lo que marca un congelamiento en el monto.

anses alimen

El alcance limitado del bono

Aunque el bono representa un alivio concreto para los jubilados de la mínima, su aplicación escalonada genera un recorte progresivo que deja afuera a buena parte de los beneficiarios con ingresos medios y altos.

De este modo, el beneficio se concentra en los sectores más vulnerables del sistema previsional. Esto incluye principalmente a quienes cobran la jubilación mínima, los titulares de la PUAM y los beneficiarios de PNC.

La política busca priorizar a quienes más lo necesitan, pero también genera un malestar creciente entre los jubilados que perciben haberes apenas por encima de la mínima y que, pese a estar muy lejos de la canasta básica, quedan fuera del beneficio completo.

Otros beneficios de ANSES en septiembre

Además de los haberes previsionales y el bono, ANSES actualizó en septiembre los montos de distintas asignaciones familiares y universales, lo que también impacta en millones de hogares.

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.065 por cada hijo. De ese total, ANSES retiene un 20% hasta que se presente la Libreta AUH, por lo que el monto efectivamente cobrado es de $92.052.

  • AUH por Hijo con Discapacidad: $374.744.

  • Asignación por Embarazo (AUE): $115.065.

  • Ayuda Escolar Anual: $43.522.

  • Asignación por Nacimiento: $67.064.

  • Asignación por Adopción: $401.095.

  • Asignación por Cuidado de la Salud: $115.065.

Estos valores se acreditan según el calendario habitual de pagos de ANSES, que organiza las fechas de cobro de acuerdo con la terminación del DNI de los beneficiarios.

¿Cuáles son los requisitos para jubilarse en Argentina?

La ANSES establece condiciones claras para quienes deseen acceder al beneficio previsional. Los requisitos generales son:

  • Edad:

    • Mujeres: 60 años

    • Varones: 65 años

  • Aportes:

    • Se deben acreditar 30 años de aportes registrados en el sistema previsional argentino.

Sin embargo, existen excepciones y regímenes especiales, como los casos de trabajo insalubre, tareas diferenciales o servicios en zonas desfavorables, que permiten jubilarse con menos edad o con años de aportes reducidos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Bono ANSES Javier Milei Septiembre
Notas relacionadas
ANSES: cuáles son todos los extras que se pueden cobrar con la AUH en septiembre 2025
AUH, AUE y PNC de ANSES: cuánto se suma con la Tarjeta Alimentar este mes
ANSES septiembre: confirman un bono de $400.000, quiénes lo cobran y cómo tramitarlo

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar