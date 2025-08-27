Chau bono de $70.000 en septiembre: qué decidió Milei para los jubilados

Los grupos que cobrarán el bono de $70.000 en su totalidad son:

Jubilados que reciben el haber mínimo.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez.

PNC para madres de 7 hijos o más.

En cambio, quienes perciben haberes superiores a la mínima recibirán un bono proporcional, que se reduce escalonadamente hasta desaparecer.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en septiembre 2025

Con el aumento del 1,9% aplicado este mes y la continuidad del refuerzo, los haberes quedaron de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $390.277,17 (compuesto por $320.277,17 de haber + $70.000 de bono).

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $326.221,74 ($256.221,74 de haber + $70.000 de bono).

PNC por invalidez o vejez: $294.194,02 ($224.194,02 de haber + $70.000 de bono).

PNC madre de siete hijos: $390.277,17 ($320.277,17 de haber + $70.000 de bono).

Jubilación máxima: $2.155.162,17 (antes era $2.114.977,6 en agosto).

En todos los casos, se observa que el refuerzo extraordinario de $70.000 se mantiene igual que en agosto, lo que marca un congelamiento en el monto.

El alcance limitado del bono

Aunque el bono representa un alivio concreto para los jubilados de la mínima, su aplicación escalonada genera un recorte progresivo que deja afuera a buena parte de los beneficiarios con ingresos medios y altos.

De este modo, el beneficio se concentra en los sectores más vulnerables del sistema previsional. Esto incluye principalmente a quienes cobran la jubilación mínima, los titulares de la PUAM y los beneficiarios de PNC.

La política busca priorizar a quienes más lo necesitan, pero también genera un malestar creciente entre los jubilados que perciben haberes apenas por encima de la mínima y que, pese a estar muy lejos de la canasta básica, quedan fuera del beneficio completo.

Otros beneficios de ANSES en septiembre

Además de los haberes previsionales y el bono, ANSES actualizó en septiembre los montos de distintas asignaciones familiares y universales, lo que también impacta en millones de hogares.

Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.065 por cada hijo. De ese total, ANSES retiene un 20% hasta que se presente la Libreta AUH , por lo que el monto efectivamente cobrado es de $92.052 .

AUH por Hijo con Discapacidad: $374.744.

Asignación por Embarazo (AUE): $115.065.

Ayuda Escolar Anual: $43.522.

Asignación por Nacimiento: $67.064.

Asignación por Adopción: $401.095.

Asignación por Cuidado de la Salud: $115.065.

Estos valores se acreditan según el calendario habitual de pagos de ANSES, que organiza las fechas de cobro de acuerdo con la terminación del DNI de los beneficiarios.

¿Cuáles son los requisitos para jubilarse en Argentina?

La ANSES establece condiciones claras para quienes deseen acceder al beneficio previsional. Los requisitos generales son:

Edad: Mujeres: 60 años Varones: 65 años

Aportes: Se deben acreditar 30 años de aportes registrados en el sistema previsional argentino.



Sin embargo, existen excepciones y regímenes especiales, como los casos de trabajo insalubre, tareas diferenciales o servicios en zonas desfavorables, que permiten jubilarse con menos edad o con años de aportes reducidos.