Milei y Pettovello definieron el cambio que da alivio a jubilados

La lógica es clara: permitir que los jubilados puedan acceder a rebajas directas en productos de consumo masivo —alimentos, limpieza, perfumería— y, en algunos casos, acumular promociones bancarias que elevan el ahorro total hasta el 25%.

Supermercados: descuentos todos los días y sin tope

El corazón del programa está en las grandes cadenas de supermercados, donde el impacto mensual del gasto suele ser más significativo para los adultos mayores.

Entre los principales beneficios se destacan:

Disco, Jumbo y Vea

10% de descuento en todos los rubros , incluyendo carnes, lácteos y productos generales.

20% adicional en perfumería y limpieza.

Sin tope de reintegro.

Válido todos los días.

Coto y La Anónima

10% de descuento en todos los productos.

Sin límite de reintegro.

En el caso de Coto, aplicable de lunes a jueves.

Carrefour

10% de descuento de lunes a viernes.

A través del programa Mi Carrefour.

Incluye alimentos, limpieza y perfumería.

Chango Más

10% de descuento en compras presenciales.

Pagando con tarjeta de débito ANSES.

Aplicable en línea de caja.

El dato relevante es que varios de estos beneficios no tienen tope de reintegro, lo que representa una diferencia sustancial respecto de promociones bancarias tradicionales que limitan el ahorro mensual.

Beneficios por banco: cómo llegar al 25% de ahorro

Uno de los aspectos más atractivos del esquema es la posibilidad de acumular descuentos según la entidad bancaria donde el jubilado cobra sus haberes. En determinados casos, el ahorro total puede alcanzar el 25%.

Banco Nación: 5% adicional y cuenta remunerada

Los jubilados que perciben sus haberes en el Banco de la Nación Argentina pueden sumar un 5% de reintegro adicional utilizando la aplicación BNA+ MODO.

El beneficio aplica en supermercados como:

Carrefour

Coto

Josimar

Chango Más

La Anónima

Disco

Jumbo

Vea

Día

Condiciones:

Tope semanal: $ 5000.

Tope mensual: $ 20.000.

Válido con tarjeta de débito o crédito.

El reintegro se acredita automáticamente.

Además, el Banco Nación ofrece una remuneración diaria del saldo en cuenta con una TNA del 32% para montos de hasta $ 500.000, lo que permite que el dinero depositado genere rendimiento mientras no se utiliza.

Banco Galicia: descuentos robustos y financiación

Para quienes cobran en Banco Galicia, el programa presenta condiciones aún más amplias:

Hasta 25% de descuento en supermercados , con tope de $20.000 mensuales.

Hasta 25% de descuento en farmacias y ópticas , con tope de $12.000 mensuales.

3 cuotas sin interés tanto con débito como crédito.

Cuenta remunerada FIMA con rendimientos diarios (TNA 33,2%).

Se trata de uno de los esquemas más completos dentro del programa, ya que combina descuento directo, financiación y rendimiento del saldo.

Banco Supervielle: el martes, el día clave

Desde su incorporación al plan oficial, Banco Supervielle ofrece beneficios diferenciados todos los martes, convirtiendo ese día en estratégico para quienes planifican sus compras.

Supermercados (martes):

20% de descuento en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más.

Tope con tarjeta de débito: $ 25.000.

Tope con QR: $ 15.000.

Posibilidad de acumular hasta $ 40.000 combinando medios de pago.

Coto (martes):

25% de descuento.

Sin tope de reintegro.

Farmacias (martes):

50% de descuento.

Tope de $ 6000 con débito.

Tope de $ 6000 con QR.

3 cuotas sin interés.

Otros beneficios incluyen:

10% en combustibles.

15% de reintegro en Mercado Libre (Tienda Supervielle) martes y miércoles, con tope de $10.000.

Banco Provincia: Cuenta DNI y reintegro adicional

En el caso del Banco Provincia de Buenos Aires, los jubilados pueden sumar un 5% adicional pagando con Cuenta DNI (QR o Clave DNI) en cadenas como Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini.

Condiciones:

Tope de $ 5000 por semana.

Por persona.

Acumulable con otras promociones.

Cómo acceder a los beneficios: sin trámites ni inscripción

Uno de los puntos más destacados del programa es su simplicidad. No se requiere inscripción previa ni completar formularios online.

Los requisitos son:

Ser beneficiario de ANSES (jubilado, pensionado o titular de otra prestación).

Pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobra el haber.

Comprar en un comercio adherido.

Los descuentos se aplican automáticamente en el momento del pago o se acreditan dentro de los 10 días hábiles posteriores, según la promoción.

La automaticidad del sistema busca evitar burocracia y facilitar el acceso, especialmente para adultos mayores con menor familiaridad digital.

El trasfondo: inflación y poder adquisitivo

El anuncio no puede analizarse sin el contexto inflacionario. El 3,1% registrado en enero en CABA volvió a instalar el debate sobre el deterioro del poder adquisitivo, particularmente en jubilaciones mínimas.

Los alimentos y productos de primera necesidad concentran gran parte del gasto mensual de los adultos mayores. En ese escenario, cada punto porcentual adicional de inflación impacta directamente en la canasta básica.

El Gobierno intenta, con este esquema de descuentos acumulables, reemplazar parcialmente el efecto de aumentos directos del haber previsional por alivios vía consumo.

El diagnóstico de Pettovello sobre el sistema previsional

Durante la entrevista radial, Sandra Pettovello también trazó un diagnóstico crítico sobre el sistema jubilatorio. La ministra sostuvo que la situación actual “preocupa muchísimo” y atribuyó las tensiones estructurales a decisiones adoptadas en administraciones anteriores.

Según afirmó, la incorporación masiva de personas al régimen sin aportes suficientes afectó la sustentabilidad del esquema.

“Metieron al sistema de reparto a 4 millones de personas que no habían contribuido nunca. Eso hace que el sistema sea profundamente injusto para los que sí aportaron toda su vida”, sostuvo.

Para la funcionaria, el problema es estructural y no puede resolverse únicamente con medidas coyunturales. Sin embargo, defendió el programa de beneficios como una herramienta inmediata para proteger ingresos mientras se discuten reformas de fondo.