Mauro Icardi rompió el silencio por las fotos con Wanda Nara y el rumor del beso en un boliche
En medio del escándalo por un supuesto beso en un boliche y la reaparición de fotos con Wanda Nara, Mauro Icardi apuntó contra la farándula, desmintió el video y dejó en claro cómo está hoy su relación. Qué dijo.
11 feb 2026, 20:12
En medio de un nuevo torbellino mediático, Mauro Icardi salió a ponerle el pecho a la polémica que lo tuvo como protagonista en las últimas horas: desde un video donde aseguran que aparece besándose con otra mujer, hasta la reaparición de viejas fotos junto a Wanda Nara que encendieron otra vez las redes.
A través de un fuerte descargo en sus historias de Instagram, el delantero no se guardó nada y apuntó directo contra los periodistas y algunos medios argentinos. Con evidente bronca, disparó: “¿Qué pasó con la farándula argentina? ¿Están cayendo en picado y ya no saben qué inventar?”.
Pero eso no fue todo. También cuestionó a quienes replicaron versiones sobre su vida privada: “Las barbaridades que hay que leer para que cuatro gatos locos se la den de periodistas. ¡Qué decadencia!”, lanzó, y hasta ironizó sobre los que opinan de su carrera: “Se creen opinólogos de fútbol y de contratos, cuando no saben ni que la pelota es redonda. Dan vergüenza”.
Embed
Respecto al video que se viralizó desde una fiesta, Icardi fue categórico y marcó un detalle físico para desmentirlo: “En el video del cumpleaños en el que supuestamente estoy a los besos, se les olvidó que tengo todo el cuello tatuado, pero repiten como loritos por unas visualizaciones”.
Sin nombrarla, el futbolista también se refirió a las imágenes del pasado que volvieron a circular con la mediática y dejó una frase que no pasó desapercibida: “No desarchivo fotos. Quédense tranquilos que no tengo nada que recordar de mi pasado cuando mi presente es INCREÍBLE y con la mujer que amo, y quiero estar toda mi vida”.
Con eso, dejó más que claro que su apuesta sentimental hoy está puesta en China Suárez, con quien se muestra cada vez más consolidado.
Antes de cerrar su descargo, volvió a cargar contra algunos medios: “Difaman, inventan y no informan”, y remató filoso: “Al que le quepa el poncho que se lo ponga. Ni mi futura mujer ni yo vivimos de sus payasadas”.
La China Suárez también reaccionó y después borró todo
La actriz tampoco se quedó callada frente al video que circuló como supuesto beso de Icardi con otra mujer. En una historia de Instagram, fue irónica y directa: “Acá es así. No importa chequear (igual son parecidos)”, escribió entre emojis de risa, dejando en claro que para ella no se trataba de su pareja.
Incluso compartió una imagen donde aparece Lucas Torreira, compañero de Icardi en Galatasaray, acompañada por un mensaje contundente: “Es terrible ver que los medios argentinos mienten constantemente y que haya gente que se las crea. Que Dios te conceda sabiduría”.
Sin embargo, minutos después de publicar todo, Eugenia decidió borrar las historias, en lo que muchos interpretaron como un intento por bajar la espuma del escándalo.
Mientras tanto, la novela sigue sumando capítulos y vuelve a tener a Icardi, Wanda y la China en el centro de todas las miradas. Y, por ahora, nadie parece dispuesto a soltar el tema.