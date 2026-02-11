Mauro Icardi rompió el silencio por las fotos con Wanda Nara y el rumor del beso en un boliche

Sin nombrarla, el futbolista también se refirió a las imágenes del pasado que volvieron a circular con la mediática y dejó una frase que no pasó desapercibida: “No desarchivo fotos. Quédense tranquilos que no tengo nada que recordar de mi pasado cuando mi presente es INCREÍBLE y con la mujer que amo, y quiero estar toda mi vida”.

Con eso, dejó más que claro que su apuesta sentimental hoy está puesta en China Suárez, con quien se muestra cada vez más consolidado.

Antes de cerrar su descargo, volvió a cargar contra algunos medios: “Difaman, inventan y no informan”, y remató filoso: “Al que le quepa el poncho que se lo ponga. Ni mi futura mujer ni yo vivimos de sus payasadas”.

La China Suárez también reaccionó y después borró todo

La actriz tampoco se quedó callada frente al video que circuló como supuesto beso de Icardi con otra mujer. En una historia de Instagram, fue irónica y directa: “Acá es así. No importa chequear (igual son parecidos)”, escribió entre emojis de risa, dejando en claro que para ella no se trataba de su pareja.

Incluso compartió una imagen donde aparece Lucas Torreira, compañero de Icardi en Galatasaray, acompañada por un mensaje contundente: “Es terrible ver que los medios argentinos mienten constantemente y que haya gente que se las crea. Que Dios te conceda sabiduría”.

Sin embargo, minutos después de publicar todo, Eugenia decidió borrar las historias, en lo que muchos interpretaron como un intento por bajar la espuma del escándalo.

Mientras tanto, la novela sigue sumando capítulos y vuelve a tener a Icardi, Wanda y la China en el centro de todas las miradas. Y, por ahora, nadie parece dispuesto a soltar el tema.