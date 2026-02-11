Rocío Marengo contó la rara actitud que tuvo Eugenia Tobal tras su reemplazo en Escuela de Cocina

Según Marengo, todo se desvirtuó por un malentendido mediático. “Siempre se habló de un reemplazo. Siempre fue claro, es el programa de ella”, insistió. Sin embargo, no pudo evitar lanzar una frase con ironía que encendió nuevamente la polémica: “Que quede claro, es el programa de ella, fui a reemplazarla. Pero Eugenia, te estoy soplando la nuca. Le laburé y me clavó el visto”.

Ahí fue cuando reveló que intentó comunicarse con Tobal para aclarar la situación, pero no obtuvo respuesta. “Yo le escribí buena onda para hablarlo y nunca me contestó, calculo que no lo vio. Le mandé mensaje diciéndole que era un reemplazo que me ofrecieron y que fui, pero no me contestó”, relató.

Lejos de victimizarse, Rocío aseguró que comprende cómo pudo haberse sentido su colega al ver los titulares desde el exterior. “Yo me puse en el lugar de Eugenia, está en Disney pasándola bien y de repente vio un titular sobre mi reemplazo. La verdad que yo estoy re contenta, en El Nueve me trataron bárbaro”, agregó.

Por último, volvió a marcar que el lugar de Tobal en el programa nunca estuvo en discusión y apuntó contra quienes buscan instalar un conflicto que, según ella, no existe. Su participación en el ciclo ya llegó a su fin, pero dejó abierta la puerta a nuevos proyectos: “Las ganas de trabajar juntos están, esta participación ya terminó y capaz hay otro programa, algo voy a hacer seguro. Estoy feliz porque la participación estuvo buena”.

Embed

Qué dijo Eugenia Tobal de la dura pelea que tuvo con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity

El miércoles 10 de diciembre pasado se concretó lo que muchos ya venían anticipando: la salida de Eugenia Tobal de MasterChef Celebrity (Telefe). Su eliminación era un rumor instalado desde hacía semanas y finalmente se confirmó en pantalla.

Tiempo atrás, Ángel de Brito había revelado que durante las grabaciones del reality se produjo un fuerte cruce entre la actriz y Germán Martitegui, uno de los jurados más exigentes. Según esa versión, el conflicto habría llevado a Tobal a considerar abandonar el programa. Ella, en su momento, negó de manera categórica esa información.

Lo cierto es que en ciclo conducido por Wanda Nara se vio la despedida de Tobal y, más tarde, en diálogo con Verónica Lozano, terminó admitiendo que aquel episodio con Martitegui sí existió.

Ya fuera de competencia, en la sección Chef al diván, la actriz se abrió y contó cómo fue realmente su relación con el chef y qué pasó en aquella grabación que generó tensión.

"No pasó nada con Germán", dijo primero la actriz. A lo que Lozano le consultó: "¿Te enojaste con él en algún momento?". La ahora ex participante del reality comentó al respecto: "Yo creo que todos juegan a un rol, cada uno tiene un personaje tanto el Tano como Betu y él hacen algo diferente cada uno".

Más adelante, Tobal reconoció el entredicho con el jurado: "Mi personalidad también es así, no me acuerdo, igual lo hablamos con él. Una vez creo fue que también tal vez yo estaba muy sensible, no fueron días muy agradables para mí durante casi diez días, fueron bastante tensos en mi vida personal".

"Hago un meaculpa que muchas cosas tal vez te afectan mucho más y estás más susceptible. A lo mejor fue una manera. Las críticas están buenísimas, yo las acepto todas, pero las constructivas están más buenas que las destructivas me parece siempre en la vida. Tal vez la forma pero hablamos con la mejor y nos hemos abrazado siempre. Listo ya está, se termina ahí", finalizó Tobal reconociendo lo que en su momento negó de aquel enfrentamiento con Germán Martitegui.