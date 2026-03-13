Milei y una buena noticia sobre el nuevo aumento para abril

Este número es clave para el sistema previsional desde que el Gobierno nacional modificó la fórmula de movilidad durante 2024. A partir de ese cambio, las jubilaciones y asignaciones se actualizan mensualmente tomando como referencia el último dato de inflación disponible.

En otras palabras, la inflación de febrero determina el aumento que se aplicará en abril a todas las prestaciones pagadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

De esta forma, el incremento del 2,89% se transformará en el ajuste que recibirán:

Jubilados

Pensionados

Beneficiarios de pensiones no contributivas

Titulares de la Asignación Universal por Hijo

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo

Familias que cobran asignaciones familiares

Un aumento ligeramente superior al de marzo

El incremento previsto para abril será apenas mayor que el que se aplicó en marzo, cuando los haberes previsionales se ajustaron un 2,77%.

Aunque la diferencia puede parecer mínima, en términos prácticos significa que los ingresos de los beneficiarios volverán a subir, incluso si el aumento se mide en algunos decimales.

Para los especialistas en seguridad social, el esquema de actualización mensual permite acompañar con mayor rapidez los movimientos inflacionarios, aunque también refleja el complejo contexto económico que atraviesa el país.

El dato de febrero corresponde a la gestión del presidente Javier Milei, cuyo gobierno impulsó la modificación del sistema de movilidad previsional con el objetivo de evitar retrasos en las actualizaciones de haberes.

Cuánto cobrarán jubilados y beneficiarios en abril

Con el aumento del 2,89%, los montos que pagará la Administración Nacional de la Seguridad Social desde abril tendrán una nueva actualización.

Los valores estimados para las principales prestaciones quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima:

$380.286,25

Jubilación mínima con bono:

$450.286,25

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):

$304.243,19

PUAM con bono:

$378.314,27

Pensiones no contributivas:

$266.170,81

Pensiones no contributivas con bono:

$340.289,48

Pensión para Madre de 7 Hijos:

$380.312,63

Pensión Madre de 7 Hijos con bono:

$454.359,00

En el caso de las asignaciones familiares y sociales, los montos también registrarán modificaciones.

Asignación Universal por Hijo (AUH):

$136.653,44

AUH por Hijo con Discapacidad:

$444.946,22

Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos):

$68.327,03

Asignación por Embarazo (AUE):

$129.974,24

Estos valores representan los montos aproximados que comenzarán a percibir los beneficiarios desde el cuarto mes del año, siempre que no haya cambios en el esquema de bonos extraordinarios que suele definir el Gobierno.

Un sistema de ajustes mensuales

El esquema de movilidad vigente implica que los haberes previsionales se actualizan todos los meses, en lugar de hacerlo de forma trimestral como ocurría anteriormente.

La modificación se implementó con el argumento de que permitiría evitar el atraso que generaban las actualizaciones cada tres meses, especialmente en contextos de inflación elevada.

Bajo este modelo:

La inflación de enero impacta en marzo.

La inflación de febrero impacta en abril.

La inflación de marzo impactará en mayo.

De esta manera, el ingreso de los jubilados y beneficiarios acompaña más de cerca la evolución de los precios, aunque también queda expuesto a la volatilidad económica.

Mientras tanto, ANSES continúa pagando los haberes de marzo

Aunque el foco está puesto en el incremento que llegará en abril, lo cierto es que la ANSES aún continúa con el calendario de pagos correspondiente a marzo.

En este mes, los depósitos registraron una particularidad: hubo modificaciones en las fechas de cobro para algunos jubilados debido a la presencia de feriados y días no laborables con fines turísticos.

Las alteraciones se realizaron en base a la Resolución 349/2025, que había establecido el cronograma oficial de pagos para todo el año 2026.

Originalmente, el calendario indicaba que el lunes 23 de marzo cobrarían los jubilados con haberes superiores al mínimo cuyos documentos terminaran en 0 y 1.

Sin embargo, el Gobierno decidió declarar esa jornada como día no laborable con fines turísticos, lo que obligó a modificar el cronograma de pagos.

Como consecuencia, los depósitos se adelantaron al viernes 20 de marzo, fecha que coincidió con el cierre del calendario de pagos de los jubilados que perciben el haber mínimo.

Calendario de pagos para jubilados con haber mínimo

El cronograma vigente para quienes perciben jubilaciones que no superan el haber mínimo quedó establecido de la siguiente manera:

Documentos terminados en 0: desde el 9 de marzo

Documentos terminados en 1: desde el 10 de marzo

Documentos terminados en 2: desde el 11 de marzo

Documentos terminados en 3: desde el 12 de marzo

Documentos terminados en 4: desde el 13 de marzo

Documentos terminados en 5: desde el 16 de marzo

Documentos terminados en 6: desde el 17 de marzo

Documentos terminados en 7: desde el 18 de marzo

Documentos terminados en 8: desde el 19 de marzo

Documentos terminados en 9: desde el 20 de marzo

Calendario de pagos para jubilaciones superiores al haber mínimo

En el caso de quienes cobran jubilaciones mayores al haber mínimo, las fechas establecidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social son las siguientes:

Documentos terminados en 0 y 1: desde el 20 de marzo

Documentos terminados en 2 y 3: desde el 25 de marzo

Documentos terminados en 4 y 5: desde el 26 de marzo

Documentos terminados en 6 y 7: desde el 27 de marzo

Documentos terminados en 8 y 9: desde el 30 de marzo

Este calendario es clave para organizar los cobros de millones de jubilados y pensionados en todo el país, que dependen de estas fechas para planificar gastos y obligaciones.

Expectativa por los próximos ajustes

Con el aumento ya confirmado para abril, ahora la atención de los beneficiarios se trasladará al próximo dato de inflación que publique el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Ese indicador definirá el ajuste que se aplicará en mayo y permitirá evaluar si los haberes previsionales continúan recuperando poder adquisitivo o si quedan nuevamente por detrás del aumento de precios.

Mientras tanto, los jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales ya tienen una certeza: en abril recibirán un incremento que, aunque moderado, será superior al aplicado el mes anterior.