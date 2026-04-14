Modifican los requisitos del programa Acompañamiento Social: quiénes podrán cobrar ahora

Personas mayores de 50 años que atraviesen situaciones de vulnerabilidad social

Mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años

Titulares vinculados a unidades de gestión con características especiales

Este rediseño implica un cambio de lógica respecto al modelo anterior, que tenía una mayor apertura y flexibilidad en el ingreso de nuevos beneficiarios.

El monto confirmado y las nuevas exigencias

El Gobierno también detalló que el monto mensual del beneficio será de $78.000. Sin embargo, el cobro estará sujeto al cumplimiento de una serie de condiciones obligatorias que buscan reforzar el seguimiento de cada titular.

Entre los nuevos controles se destacan:

Controles de salud obligatorios en casos de embarazo

en casos de embarazo Cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación

Acreditación de la regularidad escolar de los menores a cargo

de los menores a cargo Participación en cursos de formación a través de la plataforma digital “Formando Capital Humano”

Estas exigencias apuntan a fortalecer el vínculo entre la asistencia económica y el desarrollo personal, educativo y sanitario de los beneficiarios.

Desde el Ministerio de Capital Humano remarcaron que “la asistencia no solo debe ser un ingreso, sino también una herramienta de inclusión y progreso”.

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Dos nuevas líneas dentro del programa

El rediseño del Programa de Acompañamiento Social también introduce una división en dos líneas de acción, cada una con objetivos específicos.

Fortalecimiento familiar

Esta línea estará orientada a mejorar las condiciones de vida de los hogares más vulnerables. Incluirá:

Alfabetización digital

Capacitación en tareas de cuidado

Formación en habilidades básicas para la inserción social

El objetivo será brindar herramientas concretas para mejorar la autonomía de las familias y facilitar su integración en el sistema productivo.

Transición jubilatoria

La segunda línea estará destinada a personas que se encuentren cerca de la edad de retiro. En este caso, el programa ofrecerá:

Asesoramiento técnico

Orientación previsional

Acompañamiento en trámites jubilatorios

Se trata de una estrategia que busca ordenar el paso desde la asistencia social hacia el sistema previsional formal.

Compatibilidades: qué beneficios se pueden cobrar junto al PAS

Uno de los puntos más relevantes del anuncio tiene que ver con la compatibilidad del beneficio. El Gobierno confirmó que el Programa de Acompañamiento Social podrá combinarse con otras prestaciones y actividades laborales.

Entre ellas se incluyen: