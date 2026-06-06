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¿Juntos o separados?

La foto de Wanda Nara y Martín Migueles que despeja las dudas sobre su vínculo

Una publicación de Wanda Nara volvió a poner el foco en su relación con Martín Migueles y alimentó las especulaciones sobre el presente de la pareja.

6 jun 2026, 20:07
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La foto de Wanda Nara y Martín Migueles que despeja las dudas sobre su vínculo
La foto de Wanda Nara y Martín Migueles que despeja las dudas sobre su vínculo

La foto de Wanda Nara y Martín Migueles que despeja las dudas sobre su vínculo

Fin de semana movido para Wanda Nara y su entorno. Luego del esperado reencuentro con Mauro Icardi en su casa de Nordelta, en el marco del proceso de revinculación del futbolista con sus hijas Francesca e Isabella, la empresaria vivió un viernes en familia y allí se encontraba ni más ni menos que Martín Migueles.

La relación entre ambos fue una de las más comentadas del mundo del espectáculo en el último año. Entre separaciones, reconciliaciones y rumores constantes, la pareja protagonizó una historia marcada por idas y vueltas que muchas veces dejaron al público sin saber en qué punto se encontraba el vínculo. Po eso, te contamos cómo está hoy la relación y cuál es el presente que atraviesan.

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En la noche del viernes, Wanda compartió una historia en su cuenta de Instagram que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. En la imagen que parece ser tomada en Avenida Corrientes, se la puede ver rodeada de su círculo más íntimo, integrado por sus hijos, Nora Colosimo, Andrés Nara y el propio Migueles. Acompañó la publicación con una breve pero significativa frase: "Familia".

Fue un mes en el que circularon con fuerza los rumores que vinculaban a Nara con Agustín Bernasconi, mientras ambos compartían largas jornadas de grabación en Uruguay para un proyecto cinematográfico. Las versiones sobre un posible romance crecieron con el correr de los días y alimentaron las especulaciones sobre el presente sentimental de la empresaria.

Wanda Nara y Migueles

Cómo fue el encuentro entre Mauro Icardi y Martín Migueles

Mauro Icardi finalmente volvió a compartir tiempo con sus hijas tras meses de disputas, negociaciones y resoluciones judiciales que mantuvieron en vilo a ambas partes. La entrega de las menores se realizó bajo las condiciones previamente acordadas, en una jornada que transcurrió con mayor tranquilidad que en episodios anteriores.

La escena tuvo lugar en Nordelta, donde el futbolista pasó a buscar a Francesca e Isabella para comenzar el período de convivencia pautado. Sin embargo, más allá del esperado encuentro familiar, hubo un detalle que rápidamente captó la atención: Wanda Nara estuvo acompañada por Martín Migueles, quien volvió a mostrarse a su lado en un momento de alta exposición mediática.

Mientras las niñas ultimaban los detalles de la despedida y compartían los últimos instantes con su madre antes de partir, se produjo una situación que no tardó en circular en redes sociales. Migueles y el delantero quedaron frente a frente por unos segundos y protagonizaron un intercambio breve, marcado por la formalidad. Hubo un apretón de manos y algunas palabras de cortesía, en una escena que dejó la sensación de una convivencia cordial, aunque distante, entre dos figuras que hoy forman parte de una misma historia.

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