La foto de Wanda Nara y Martín Migueles que despeja las dudas sobre su vínculo

Wanda Nara y Migueles

Cómo fue el encuentro entre Mauro Icardi y Martín Migueles

Mauro Icardi finalmente volvió a compartir tiempo con sus hijas tras meses de disputas, negociaciones y resoluciones judiciales que mantuvieron en vilo a ambas partes. La entrega de las menores se realizó bajo las condiciones previamente acordadas, en una jornada que transcurrió con mayor tranquilidad que en episodios anteriores.

La escena tuvo lugar en Nordelta, donde el futbolista pasó a buscar a Francesca e Isabella para comenzar el período de convivencia pautado. Sin embargo, más allá del esperado encuentro familiar, hubo un detalle que rápidamente captó la atención: Wanda Nara estuvo acompañada por Martín Migueles, quien volvió a mostrarse a su lado en un momento de alta exposición mediática.

Mientras las niñas ultimaban los detalles de la despedida y compartían los últimos instantes con su madre antes de partir, se produjo una situación que no tardó en circular en redes sociales. Migueles y el delantero quedaron frente a frente por unos segundos y protagonizaron un intercambio breve, marcado por la formalidad. Hubo un apretón de manos y algunas palabras de cortesía, en una escena que dejó la sensación de una convivencia cordial, aunque distante, entre dos figuras que hoy forman parte de una misma historia.