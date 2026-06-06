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La imagen del pasado de la pareja de un futbolista de la Selección Argentina que dejó a todos en shock

Se viralizó una foto del pasado de la esposa de un futbolista de la Selección Argentina y causó un verdadero revuelo en las redes sociales. La imagen llamó poderosamente la atención de los usuarios por un detalle que no pasó desapercibido y generó una catarata de comentarios.

6 jun 2026, 21:00
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Selección Argentina (1)
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En vísperas del comienzo de la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, una imagen del pasado volvió a poner el foco sobre una de las mujeres más conocidas del entorno de la Selección Argentina. Se trata de una fotografía de su juventud que comenzó a circular con fuerza en redes sociales y que rápidamente despertó miles de comentarios entre los usuarios.

La protagonista es Agustina Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez, una de las máximas figuras del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. En las últimas horas, las redes estallaron luego de que se viralizara una foto de hace varios años, donde muchos seguidores quedaron sorprendidos al comparar su aspecto de aquel entonces con el que luce actualmente.

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Sus seguidores no tardaron en reaccionar y destacaron lo mucho que cambió con el tiempo. “¿Ustedes realmente la ven fea en la primer imagen? Qué consumidos están por los estándares de bellezas impuestos", “Muy quemada la cabeza para decir que en la primera foto es fea y en la segunda linda”, “¿Y si digo que era más linda antes?“ y ”Pero está igual, solo creció, se maquilló y peinó. Nada que ver la foto. Dejen de llorar por todo" fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes.

Pero tampoco faltaron los detractores. "Agus Gandolfo es la prueba de que no sos fea, sos pobre", puso una acompañando la foto del antes y después. " En la primera no era fea, era grasa", sumaron.

Agustina Gandolfo antes y después

El antes y después de Gandolfo dejó en evidencia su transformación y estilo. Hoy, la mendocina se muestra como una de las influencers más activas y seguidas del país, con una presencia fuerte en redes y un perfil cada vez más consolidado en el mundo de la moda y el fitness.

Cómo es la relación entre Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez forman una de las parejas más consolidadas del ambiente futbolístico. Aunque existen distintas versiones sobre cuándo comenzó exactamente la relación, ambos llevan juntos alrededor de ocho años y construyeron una historia que creció al mismo ritmo que la carrera del delantero de la Selección Argentina.

El romance se hizo público cuando Lautaro todavía jugaba en Racing y estaba a punto de dar el salto al fútbol europeo. Poco después, el atacante fue transferido al Inter de Milán y Agustina decidió acompañarlo en esa nueva etapa de su vida, instalándose junto a él en Italia.

Con el paso de los años, la pareja formó una familia. En febrero de 2021 nació Nina, su primera hija, mientras que en 2023 llegó Theo, el segundo hijo de la pareja. Ese mismo año sellaron su historia de amor con una espectacular boda celebrada en el Lago de Como, uno de los lugares más exclusivos de Italia, rodeados de familiares, amigos y varias figuras del fútbol argentino.

Durante este tiempo, Gandolfo también desarrolló una fuerte presencia en redes sociales y emprendimientos propios, mientras acompañaba a Lautaro en algunos de los momentos más importantes de su carrera, entre ellos la conquista del Mundial de Qatar 2022, las Copas América y su consolidación como capitán y figura del Inter.

Lejos de los escándalos que suelen rodear a otras parejas del ambiente, ambos se muestran unidos y suelen compartir con sus seguidores momentos familiares, viajes y celebraciones, convirtiéndose en una de las historias de amor más estables y queridas vinculadas a la Selección Argentina.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez

     

 

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Agustina Gandolfo Lautaro Martínez

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