La imagen del pasado de la pareja de un futbolista de la Selección Argentina que dejó a todos en shock

Agustina Gandolfo antes y después

El antes y después de Gandolfo dejó en evidencia su transformación y estilo. Hoy, la mendocina se muestra como una de las influencers más activas y seguidas del país, con una presencia fuerte en redes y un perfil cada vez más consolidado en el mundo de la moda y el fitness.

Cómo es la relación entre Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez forman una de las parejas más consolidadas del ambiente futbolístico. Aunque existen distintas versiones sobre cuándo comenzó exactamente la relación, ambos llevan juntos alrededor de ocho años y construyeron una historia que creció al mismo ritmo que la carrera del delantero de la Selección Argentina.

El romance se hizo público cuando Lautaro todavía jugaba en Racing y estaba a punto de dar el salto al fútbol europeo. Poco después, el atacante fue transferido al Inter de Milán y Agustina decidió acompañarlo en esa nueva etapa de su vida, instalándose junto a él en Italia.

Con el paso de los años, la pareja formó una familia. En febrero de 2021 nació Nina, su primera hija, mientras que en 2023 llegó Theo, el segundo hijo de la pareja. Ese mismo año sellaron su historia de amor con una espectacular boda celebrada en el Lago de Como, uno de los lugares más exclusivos de Italia, rodeados de familiares, amigos y varias figuras del fútbol argentino.

Durante este tiempo, Gandolfo también desarrolló una fuerte presencia en redes sociales y emprendimientos propios, mientras acompañaba a Lautaro en algunos de los momentos más importantes de su carrera, entre ellos la conquista del Mundial de Qatar 2022, las Copas América y su consolidación como capitán y figura del Inter.

Lejos de los escándalos que suelen rodear a otras parejas del ambiente, ambos se muestran unidos y suelen compartir con sus seguidores momentos familiares, viajes y celebraciones, convirtiéndose en una de las historias de amor más estables y queridas vinculadas a la Selección Argentina.