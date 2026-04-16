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Montos récord para AUH: quiénes superan la barrera de los $400.000 en el pago de abril

Con el aumento del 2,9% ya aplicado, un hogar ya supera los $400.000. Conocé el desglose de lo que se deposita en el cajero y el "extra" que queda acumulado.

¿Cuánto cobro por hijo en abril? La guía de montos con aumento y extras de ANSES

¿Cuánto cobro por hijo en abril? La guía de montos con aumento y extras de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en conjunto con el Ministerio de Capital Humano, ya inició el operativo de pagos de abril de 2026. Este mes, la atención está puesta en el impacto del aumento por movilidad en la Asignación Universal por Hijo (AUH), que al combinarse con la Tarjeta Alimentar, eleva los ingresos familiares por encima de los $436.000 en los casos de familias numerosas.

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Aunque la Prestación Alimentar mantiene sus valores congelados desde junio pasado, el incremento en los haberes base de la AUH permite que el saldo final en el cajero sea superior al del mes anterior.

Escala de la Tarjeta Alimentar: cuánto cobro en abril

Los montos del programa alimentario se asignan automáticamente según la composición del grupo familiar declarada en ANSES:

  • Familias con 1 hijo o AUE: $52.250.

  • Familias con 2 hijos: $81.936.

  • Familias con 3 hijos o más: $108.062.

El "combo" final: cuánto dinero se acredita en total

Al sumar el haber neto de la AUH (lo que queda tras la retención del 20%) y el extra de la Tarjeta Alimentar, las familias percibirán los siguientes montos:

  • Hogares con 1 hijo: reciben $161.582,80.

  • Hogares con 2 hijos: reciben $300.601,60.

  • Hogares con 3 hijos: reciben $436.060,40.

En el caso de los hijos con discapacidad, el monto neto de la asignación escala a $356.002,40, por lo que sumando la Tarjeta Alimentar, el ingreso puede superar los $400.000 por un solo menor.

El ahorro "invisible": lo que queda acumulado por hijo

Muchos beneficiarios se enfocan en el pago mensual, pero olvidan el monto retenido del 20%. Este dinero funciona como un ahorro forzoso que se libera tras presentar la Libreta AUH al año siguiente.

  • Por cada hijo se están reteniendo $27.333,20 mensuales.

  • Al cabo de un año, esto representa un cobro extra superior a los $320.000 por cada menor a cargo.

ANSES_jubilados

Calendario de pagos: cuándo se deposita el dinero

ANSES unifica el pago de la asignación y la tarjeta alimentar en la misma jornada, según la terminación del DNI del titular:

  • DNI terminado en 0: viernes 10 de abril

  • DNI terminado en 1: lunes 13 de abril

  • DNI terminado en 2: martes 14 de abril

  • DNI terminado en 3: miércoles 15 de abril

  • DNI terminado en 4: jueves 16 de abril

  • DNI terminado en 5: viernes 17 de abril

  • DNI terminado en 6: lunes 20 de abril

  • DNI terminado en 7: martes 21 de abril

  • DNI terminado en 8: miércoles 22 de abril

  • DNI terminado en 9: jueves 23 de abril

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