Montos récord para AUH: quiénes superan la barrera de los $400.000 en el pago de abril
Con el aumento del 2,9% ya aplicado, un hogar ya supera los $400.000. Conocé el desglose de lo que se deposita en el cajero y el "extra" que queda acumulado.
¿Cuánto cobro por hijo en abril? La guía de montos con aumento y extras de ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en conjunto con el Ministerio de Capital Humano, ya inició el operativo de pagos de abril de 2026. Este mes, la atención está puesta en el impacto del aumento por movilidad en la Asignación Universal por Hijo (AUH), que al combinarse con la Tarjeta Alimentar, eleva los ingresos familiares por encima de los $436.000 en los casos de familias numerosas.