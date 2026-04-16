Montos récord para AUH: quiénes superan la barrera de los $400.000 en el pago de abril

Hogares con 1 hijo: reciben $161.582,80 .

Hogares con 2 hijos: reciben $300.601,60 .

Hogares con 3 hijos: reciben $436.060,40.

En el caso de los hijos con discapacidad, el monto neto de la asignación escala a $356.002,40, por lo que sumando la Tarjeta Alimentar, el ingreso puede superar los $400.000 por un solo menor.

El ahorro "invisible": lo que queda acumulado por hijo

Muchos beneficiarios se enfocan en el pago mensual, pero olvidan el monto retenido del 20%. Este dinero funciona como un ahorro forzoso que se libera tras presentar la Libreta AUH al año siguiente.

Por cada hijo se están reteniendo $27.333,20 mensuales .

Al cabo de un año, esto representa un cobro extra superior a los $320.000 por cada menor a cargo.

ANSES_jubilados

Calendario de pagos: cuándo se deposita el dinero

ANSES unifica el pago de la asignación y la tarjeta alimentar en la misma jornada, según la terminación del DNI del titular: