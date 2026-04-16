Me despidieron: cómo tramitar el Fondo de Desempleo de ANSES y cuánto se cobra en 2026

El cálculo del monto: cuánto dinero recibo

A diferencia de los bonos fijos, el monto del Fondo de Desempleo es personalizado. ANSES toma como referencia el 75% de la mejor remuneración neta de los últimos seis meses trabajados.

No obstante, existen topes que se actualizan según el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM):

Hay un monto mínimo garantizado.

Hay un monto máximo que nadie puede superar, independientemente de lo alto que haya sido su sueldo previo.

Prestación por desempleo: cuánto dura

La cantidad de cuotas (meses de cobro) no es igual para todos. Depende directamente de cuántos aportes tengas en los últimos tres años:

6 a 11 meses de aportes: cobrás 2 cuotas.

12 a 23 meses de aportes: cobrás 4 cuotas.

24 a 35 meses de aportes: cobrás 8 cuotas.

36 meses o más: cobrás el máximo de 12 cuotas.

image.png Anses: La Prestación por Desempleo garantiza un ingreso mensual para quienes perdieron su trabajo sin causa. Foto: Internet.

El beneficio extra por edad

ANSES reconoce que la reinserción laboral es más compleja después de cierta edad. Por eso, si tenés 45 años o más, el organismo te otorga automáticamente 6 meses adicionales de prestación. Así, un trabajador con mucha antigüedad puede llegar a cobrar hasta 18 meses en total.

Más que dinero: obra Social y jubilación

Uno de los puntos que muchos beneficiarios ignoran es que el Fondo de Desempleo es una cobertura integral:

Salud: mantenés la obra social para vos y tu grupo familiar.

Asignaciones: seguís cobrando la Asignación por Hijo (AUH/SUAF).

Futuro: los meses de cobro se computan como aportes jubilatorios, evitando "huecos" en tu historia laboral.

Este es el dato más crítico: tenés un máximo de 90 días hábiles desde la fecha de despido para iniciar el trámite. Si te pasás de ese tiempo, perdés el derecho al beneficio.

Prestación por Desempleo: cómo iniciar el trámite