Me despidieron: cómo tramitar el Fondo de Desempleo de ANSES y cuánto se cobra en 2026
Perder el trabajo es un golpe duro, pero el sistema previsional ofrece una red de contención que va más allá del dinero. Cuánto se cobra hoy, por cuánto tiempo y el plazo de 90 días que no podés dejar pasar.
Me despidieron: cómo tramitar el Fondo de Desempleo de ANSES y cuánto se cobra en 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente la Prestación por Desempleo, una herramienta diseñada no solo para brindar un ingreso mensual a quienes perdieron su trabajo en relación de dependencia, sino también para garantizar que el trabajador no pierda su cobertura de salud ni sus aportes jubilatorios mientras busca una nueva oportunidad.
Sin embargo, el acceso a este beneficio tiene reglas estrictas de tiempo y forma. Aquí te explicamos cómo funciona esta prestación en 2026.
Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo
El beneficio está destinado exclusivamente a trabajadores que sufrieron una desvinculación involuntaria. Esto incluye:
Despidos sin justa causa.
Finalización de contratos a plazo fijo.
Quiebre o cierre de la empresa.
Importante: si presentaste tu renuncia voluntaria, el sistema de ANSES te excluye automáticamente, ya que se considera que la pérdida del empleo fue una decisión personal.
El cálculo del monto: cuánto dinero recibo
A diferencia de los bonos fijos, el monto del Fondo de Desempleo es personalizado. ANSES toma como referencia el 75% de la mejor remuneración neta de los últimos seis meses trabajados.
No obstante, existen topes que se actualizan según el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM):
Hay un monto mínimo garantizado.
Hay un monto máximo que nadie puede superar, independientemente de lo alto que haya sido su sueldo previo.
Prestación por desempleo: cuánto dura
La cantidad de cuotas (meses de cobro) no es igual para todos. Depende directamente de cuántos aportes tengas en los últimos tres años:
6 a 11 meses de aportes: cobrás 2 cuotas.
12 a 23 meses de aportes: cobrás 4 cuotas.
24 a 35 meses de aportes: cobrás 8 cuotas.
36 meses o más: cobrás el máximo de 12 cuotas.
El beneficio extra por edad
ANSES reconoce que la reinserción laboral es más compleja después de cierta edad. Por eso, si tenés 45 años o más, el organismo te otorga automáticamente 6 meses adicionales de prestación. Así, un trabajador con mucha antigüedad puede llegar a cobrar hasta 18 meses en total.
Más que dinero: obra Social y jubilación
Uno de los puntos que muchos beneficiarios ignoran es que el Fondo de Desempleo es una cobertura integral:
Salud: mantenés la obra social para vos y tu grupo familiar.
Asignaciones: seguís cobrando la Asignación por Hijo (AUH/SUAF).
Futuro: los meses de cobro se computan como aportes jubilatorios, evitando "huecos" en tu historia laboral.
Este es el dato más crítico: tenés un máximo de 90 días hábiles desde la fecha de despido para iniciar el trámite. Si te pasás de ese tiempo, perdés el derecho al beneficio.
Prestación por Desempleo: cómo iniciar el trámite
Podés hacerlo de forma 100% online a través de Atención Virtual en Mi ANSES.
También podés sacar turno para ir a una oficina.
Debés presentar el telegrama de despido o el contrato finalizado.