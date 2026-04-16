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Calendario ANSES abril 2026: cuánto cobro por AUH con aumento y los tres extras confirmados

El organismo previsional oficializó las fechas de pago con la suba del 2,9%. Quiénes reciben el "combo" de $213.000 por hijo y cómo destrabar los $85.000 de la Ayuda Escolar.

Calendario ANSES abril 2026: cuánto cobro por AUH con aumento y los tres extras confirmados

Calendario ANSES abril 2026: cuánto cobro por AUH con aumento y los tres extras confirmados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya puso en marcha el cronograma definitivo para abril de 2026. Este mes llega con novedades importantes: los haberes se liquidan con un aumento del 2,9% (por la inflación de febrero) y se unifican tres conceptos en un solo depósito para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el SUAF.

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La estrategia de ANSES para este mes es la unificación de pagos: el haber mensual, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche se acreditan el mismo día, evitando que el beneficiario tenga que ir varias veces al cajero.

Calendario completo: cuándo cobro según mi DNI

El esquema de pagos inició el viernes 10 de abril y se extiende hasta la cuarta semana del mes. Consultá tu fecha según el último número de tu documento:

  • DNI terminados en 0: viernes 10 de abril

  • DNI terminados en 1: lunes 13 de abril

  • DNI terminados en 2: martes 14 de abril

  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril

  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril

  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril

  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril

  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril

  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril

  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril

Calendario_ANSES

El "combo" de abril: cómo se llega a los $213.000 por hijo

Este mes, una familia con un hijo menor de 3 años percibirá una cifra récord debido a la acumulación de beneficios. El desglose es el siguiente:

  • Haber neto de AUH: $109.332,80 (ya descontado el 20% de retención).

  • Complemento Leche: $51.547 (para niños de hasta 3 años y embarazadas).

  • Tarjeta Alimentar: $52.250 (para hogares con un solo hijo).

  • TOTAL EN MANO: $213.129,80.

Importante: si tenés más hijos, el monto de la Tarjeta Alimentar sube a $81.936 (2 hijos) o $108.062 (3 o más hijos), elevando el cobro familiar por encima de los $436.000.

Ayuda Escolar de $85.000: qué pasa si no cobré

Para quienes no recibieron la Ayuda Escolar Anual de forma automática en marzo, abril es el mes clave para reclamar. El monto es de $85.000 por hijo y el trámite es manual:

  • Debés presentar el Certificado de Escolaridad a través de Mi ANSES.

  • Una vez que el organismo valida el formulario, el pago se libera y se acredita en un plazo de 60 días.

  • Este beneficio es fundamental para quienes regularizaron su situación escolar tarde o cambiaron de establecimiento educativo.

Para evitar confusiones, ANSES recomienda chequear el apartado "Mis Asignaciones" dentro de la app o plataforma oficial. Allí no solo verás el monto desglosado, sino también la sucursal bancaria exacta donde están depositados los fondos.

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