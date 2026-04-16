Calendario ANSES abril 2026: cuánto cobro por AUH con aumento y los tres extras confirmados

Haber neto de AUH: $109.332,80 (ya descontado el 20% de retención).

Complemento Leche: $51.547 (para niños de hasta 3 años y embarazadas).

Tarjeta Alimentar: $52.250 (para hogares con un solo hijo).

TOTAL EN MANO: $213.129,80.

Importante: si tenés más hijos, el monto de la Tarjeta Alimentar sube a $81.936 (2 hijos) o $108.062 (3 o más hijos), elevando el cobro familiar por encima de los $436.000.

Ayuda Escolar de $85.000: qué pasa si no cobré

Para quienes no recibieron la Ayuda Escolar Anual de forma automática en marzo, abril es el mes clave para reclamar. El monto es de $85.000 por hijo y el trámite es manual:

Debés presentar el Certificado de Escolaridad a través de Mi ANSES .

Una vez que el organismo valida el formulario, el pago se libera y se acredita en un plazo de 60 días .

Este beneficio es fundamental para quienes regularizaron su situación escolar tarde o cambiaron de establecimiento educativo.

Para evitar confusiones, ANSES recomienda chequear el apartado "Mis Asignaciones" dentro de la app o plataforma oficial. Allí no solo verás el monto desglosado, sino también la sucursal bancaria exacta donde están depositados los fondos.