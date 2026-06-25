La dura reacción de la China Suárez cuando Mauro Icardi le pidió a Ekaterina volver a verla

Más adelante, la joven se refirió a la reacción de China Suárez, quien habría regresado justo cuando ocurría el intercambio. “Yo creo que ella habrá visto de lejos porque el boliche no es muy grande. Ahí llega ella y se acerca a nosotros como para armarse el trago y me empujó como de hombro, pero no más que eso. No me tiró de los pelos”, afirmó, aclarando cómo habría sido el gesto de la actriz.

En otro tramo de la charla, los panelistas le preguntaron por los comentarios que supuestamente le habría hecho Icardi durante esa misma noche. Sin embargo, la entrevistada evitó profundizar demasiado y respondió: “Me dijo: ‘Qué linda que sos, qué linda que estás’, una cosa así. La verdad no me acuerdo”.

Ya sobre el cierre de la entrevista, Ekaterina reveló otro dato que llamó la atención y que alimentó aún más las especulaciones alrededor del episodio. “Mauro me preguntó si íbamos a volver a coincidir o si quizás nos íbamos a volver a ver en ese lugar”, concluyó la joven, dejando expuesta una situación que sin dudas seguirá generando repercusiones en el mundo del espectáculo.

Cuán grande sería la crisis que se desató entre Mauro Icardi y la China Suárez tras el episodio con Ekaterina en un boliche

La polémica que envuelve a Mauro Icardi y la China Suárez después de su comentada salida a un boliche de Costanera Norte continúa generando repercusiones. Luego de que salieran a la luz detalles del episodio protagonizado por el futbolista, la actriz y la joven Ekaterina, una nueva versión aportada por Yanina Latorre volvió a poner a la pareja en el centro de la escena.

A través de sus historias de Instagram, la conductora de Sálvese quien pueda (América TV) compartió una serie de mensajes en los que dio su visión sobre lo ocurrido y deslizó que el conflicto entre los protagonistas estaría lejos de haberse terminado.

En una de sus primeras publicaciones, la panelista hizo referencia al histórico escándalo que tuvo como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. “Parece que se reactiva el Wandagate, ¿no? Por suerte Diego está en el mundial, se salva del atún”, escribió con su habitual tono irónico.

Más adelante, apuntó directamente contra la actriz y cuestionó la reacción que habría tenido frente a la aparición de la joven involucrada en el episodio ocurrido en el boliche. “Apareció la chica de Tequila. La China por qué no se la agarra con él en lugar de agredir a la chica. Está comiendo de su propia medicina”, lanzó sin filtros.

Pero eso no fue todo. Yanina Latorre también aseguró haber recibido información de personas que viven cerca de la residencia donde actualmente se encuentra la pareja. Según relató, durante la mañana se habrían escuchado fuertes discusiones provenientes de la vivienda.

“Esta mañana se escucharon gritos de la China, me cuenta una vecina de la casa de los sueños”, señaló. Luego agregó más detalles sobre el supuesto episodio: “Parece que armó escándalo y golpeó puertas. Se quejó de la chica de Tequila, de los perros, de tener que hacer de niñera y de la mar en coche”.

La conductora también recordó que, de acuerdo con la información que maneja, los problemas entre ambos no serían recientes. “La semana pasada... después del episodio de Tequila.... se pelearon, ella parece que se fue a su casa de San Jorge... pero ahora que trascendió todo... ella enloqueció”, afirmó.

Por último, volvió a cuestionar la actitud de Icardi en las redes sociales y sugirió que sus publicaciones buscarían transmitir una imagen distinta a la realidad. “Por eso el carrete ridículo de Tequila, jajaja. ¿Quién va al boliche y hace un book de fotos? De manual”, comentó entre risas.

Para cerrar, trazó un paralelismo con el comportamiento que el futbolista habría tenido durante su relación con Wanda Nara. “Acuérdense que Mauro cuando estaba con Wanda también subía carretes y posteos mentirosos”, concluyó, alimentando aún más una historia que sigue sumando nuevos capítulos.