"Gracias a mi país": el emotivo mensaje de Messi donde mostró la intimidad del festejo de su cumpleaños 39

En el mismo mensaje, Messi destacó el vínculo que mantiene con el grupo que conduce Lionel Scaloni y valoró la posibilidad de seguir compitiendo al máximo nivel junto a ellos.

“Es un placer enorme vivir todo esto y poder compartirlo junto a ustedes. Es algo hermoso salir a competirle a cualquiera sabiendo que los tengo al lado”, expresó.

La sorpresa que le preparó la Selección argentina

El plantel argentino organizó un homenaje especial para el capitán durante la concentración mundialista. Cada uno de los jugadores recibió una remera personalizada con una fotografía junto a Messi, elegida especialmente por cada integrante de la delegación.

Las imágenes recorrieron distintos momentos de la historia reciente de la Selección: desde los festejos en Qatar 2022 hasta partidos más recientes de las Eliminatorias y amistosos internacionales.

Entre las fotos más comentadas estuvo la que eligió Rodrigo De Paul, uno de los futbolistas más cercanos al capitán, con un abrazo durante los festejos de la Copa del Mundo. También aparecieron postales seleccionadas por Emiliano Martínez, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Lautaro Martínez, Leandro Paredes y el resto de los integrantes del plantel.

La celebración incluyó además una torta de cumpleaños y un encuentro íntimo entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, encabezados por el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Un cumpleaños en plena búsqueda de otro sueño

El aniversario encontró a Messi enfocado en un nuevo desafío con la camiseta albiceleste. A los 39 años, el rosarino continúa siendo la gran referencia futbolística y emocional de la Selección argentina, que busca defender el título obtenido en Qatar 2022.

La publicación del capitán tuvo una inmediata repercusión en redes sociales, donde acumuló millones de interacciones en pocas horas y miles de mensajes de figuras del deporte, excompañeros y fanáticos de todo el mundo.