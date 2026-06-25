La tajante advertencia de Marley a Nico Occhiato por Florencia Peña tras el escándalo en Luzu

En ese sentido, Marley adelantó que la próxima semana se reunirá cara a cara con Nico Occhiato para definir la situación. "La semana que viene me voy a reunir con Nico Occhiato en Miami y veremos cómo sigue el tema", señaló el animador mientras subre para Telefe el Mundial 2026 con su ciclo Por el mundo.

Y sbre las versiones de cortocircuito con Peña, Marley dejó en claro que su vínculo sigue intacto: “Con Flor siempre hablamos y nos llevamos perfecto”, concluyó.

El descargo de Nico Occhiato el día después del escándalo con Flor Peña en Luzu

Nico Occhiato habló en Nadie Dice Nada el día después del escándalo por la fake news que dio Florencia Peña en Luzu sobre el padre de Messi.

"Todos están al tanto de lo que sucedió, uno como cabeza de grupo tiene que tomar decisiones y tiene costos como responsable de un canal que uno tiene que afrontar", comenzó tomando la palabra el conductor y responsable de la señal de streaming.

"Hay errores humanos que le puede pasar a cualquiera y después soy yo el responsable del canal y tomo las decisiones que yo creo pertinentes", continuó.

Y explicó sobre las medidas tomadas tras lo sucedido al aire: "Hablamos con las personas que teníamos que hablar y pedimos las disculpas que teníamos que pedir. Está todo recontra aclarado y lo más importante es que las personas en cuestión están bien".

"Cuando ocurre un error no forzado y sin mala leche como lo fue, yo tengo que tomar decisiones como las tomé como cabeza del canal. Cuando es con cero mala leche como lo fue, la comunidad lo entiende y va a bancar siempre", indicó Nico Occhiato.

"Se pidieron las disculpas y después yo tomé la decisión que creía que tenía que tomar como cabeza de Luzu y vamos a hacer el programa como siempre como quiere la gente", cerró su descargo.