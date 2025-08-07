En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
Previsional

Nuevo préstamo desde el celular para AUH de ANSES: requisitos mínimos y sin historial crediticio

Un crédito de hasta $2.000.000 para quienes cobran AUH, con aprobación inmediata y sin necesidad de contar con historial en bancos. Cómo pedirlo desde el celular.

Nuevo préstamo desde el celular para AUH: requisitos mínimos y sin historial crediticio

Nuevo préstamo desde el celular para AUH: requisitos mínimos y sin historial crediticio

Cada vez más beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) buscan herramientas financieras que les permitan afrontar gastos, salir de deudas o invertir en necesidades urgentes. En ese contexto, surgió una opción que gana terreno: un nuevo préstamo 100 % digital, disponible desde el celular, con requisitos mínimos, sin recibo de sueldo y, lo más importante, sin necesidad de historial crediticio.

Este tipo de crédito puede pedirse con solo tener una CBU o CVU activa, acceso a una billetera virtual (como Cuenta DNI, Personal Pay o Ualá) y cumplir con requisitos simples. La acreditación suele realizarse en menos de 24 horas, y no requiere acercarse a un banco ni presentar documentación extra.

A continuación, repasamos quiénes pueden pedirlo, cuáles son los montos disponibles, qué apps lo otorgan y cómo tramitarlo paso a paso.

¿Quiénes pueden pedir este nuevo préstamo digital?

El crédito está especialmente orientado a:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

  • Beneficiarios de SUAF.

  • Personas que cobren prestaciones sociales a través de un CBU.

  • Quienes no tienen historial crediticio o se encuentran con calificación negativa en Veraz.

Este tipo de préstamos apunta a los sectores tradicionalmente excluidos del sistema financiero formal, y ofrece una alternativa rápida, digital y sin intermediarios.

¿Cuánto dinero se puede pedir?

Los montos dependen de la entidad o billetera virtual, pero actualmente hay disponibles líneas de crédito con los siguientes topes:

  • Cuenta DNI (Banco Provincia): dependiendo del perfil del solicitante, se podrán pedir hasta $3.000.000

  • Personal Pay: hasta $1.500.000, con acreditación inmediata.

  • Ualá: hasta $2.000.000, según perfil de usuario y uso de la billetera.

  • Mercado Pago: préstamos preaprobados desde $20.000 hasta $1.800.000, con condiciones personalizadas.

En todos los casos, la solicitud es online, se aprueba en minutos y la transferencia llega en menos de 24 horas a la cuenta o billetera del usuario.

Cuenta DNI.jpg

Requisitos mínimos para acceder

Lo más destacado de esta línea de préstamos es que no requiere papeles, ni garante, ni recibo de sueldo. Los requisitos generales son:

  • Ser mayor de 18 años.
  • Tener DNI argentino.
  • Contar con una CBU (Clave Bancaria Uniforme) activa a tu nombre.
  • Descargar la app correspondiente (Cuenta DNI, Ualá, Personal Pay, etc.).
  • Tener al menos 3 meses de antigüedad usando la billetera o cobrando AUH.
  • En algunos casos, completar una validación biométrica desde el celular.

No se exige historial crediticio ni aprobación bancaria. Incluso personas con deuda en Veraz pueden acceder si tienen ingresos demostrables a través de ANSES.

  • Posibilidad de pago en cuotas fijas con débito automático.

Paso a paso: cómo pedirlo desde el celular

  • Descargá la app que elijas (Cuenta DNI, Personal Pay, Ualá o Mercado Pago).

  • Verificá tu identidad con DNI y selfie.

  • Ingresá a la opción “Créditos” o “Solicitar préstamo”.

  • Completá el simulador con el monto deseado y las cuotas.

  • Si te aprueban el préstamo, aceptá los términos y confirmá.

  • En menos de 24 hs, el dinero se deposita en tu cuenta o billetera.

¿Es compatible con AUH, SUAF y Tarjeta Alimentar?

Sí. Este préstamo no afecta el cobro de AUH ni SUAF, ni tampoco impide seguir recibiendo la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche, ni ningún otro beneficio social. El único cuidado es no comprometerse con cuotas impagables, para no entrar en mora.

