Nuevo préstamo desde el celular para AUH de ANSES: requisitos mínimos y sin historial crediticio

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

Beneficiarios de SUAF.

Personas que cobren prestaciones sociales a través de un CBU.

Quienes no tienen historial crediticio o se encuentran con calificación negativa en Veraz.

Este tipo de préstamos apunta a los sectores tradicionalmente excluidos del sistema financiero formal, y ofrece una alternativa rápida, digital y sin intermediarios.

¿Cuánto dinero se puede pedir?

Los montos dependen de la entidad o billetera virtual, pero actualmente hay disponibles líneas de crédito con los siguientes topes:

Cuenta DNI (Banco Provincia): dependiendo del perfil del solicitante, se podrán pedir hasta $3.000.000

Personal Pay: hasta $1.500.000 , con acreditación inmediata.

Ualá: hasta $2.000.000 , según perfil de usuario y uso de la billetera.

Mercado Pago: préstamos preaprobados desde $20.000 hasta $1.800.000, con condiciones personalizadas.

En todos los casos, la solicitud es online, se aprueba en minutos y la transferencia llega en menos de 24 horas a la cuenta o billetera del usuario.

Cuenta DNI.jpg

Requisitos mínimos para acceder

Lo más destacado de esta línea de préstamos es que no requiere papeles, ni garante, ni recibo de sueldo. Los requisitos generales son:

Ser mayor de 18 años.

Tener DNI argentino.

Contar con una CBU (Clave Bancaria Uniforme) activa a tu nombre.

activa a tu nombre. Descargar la app correspondiente ( Cuenta DNI , Ualá , Personal Pay , etc.).

, , , etc.). Tener al menos 3 meses de antigüedad usando la billetera o cobrando AUH.

En algunos casos, completar una validación biométrica desde el celular.

No se exige historial crediticio ni aprobación bancaria. Incluso personas con deuda en Veraz pueden acceder si tienen ingresos demostrables a través de ANSES.

Posibilidad de pago en cuotas fijas con débito automático.

Paso a paso: cómo pedirlo desde el celular

Descargá la app que elijas (Cuenta DNI, Personal Pay, Ualá o Mercado Pago).

Verificá tu identidad con DNI y selfie.

Ingresá a la opción “Créditos” o “Solicitar préstamo” .

Completá el simulador con el monto deseado y las cuotas.

Si te aprueban el préstamo, aceptá los términos y confirmá.

En menos de 24 hs, el dinero se deposita en tu cuenta o billetera.

¿Es compatible con AUH, SUAF y Tarjeta Alimentar?

Sí. Este préstamo no afecta el cobro de AUH ni SUAF, ni tampoco impide seguir recibiendo la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche, ni ningún otro beneficio social. El único cuidado es no comprometerse con cuotas impagables, para no entrar en mora.