Tras la muerte del papá de Fabián Cubero, se conoció el trasfondo del enojo del futbolista con Nicole Neumann

En tanto, Pepe Ochoa agregó información asegurando que Neumann estaba al tanto del delicado estado de salud del padre de exmarido. “Lo que pude averiguar es que el papá de Fabián venía mal desde hace bastante y Fabián había tomado la decisión que las vacaciones con sus hijas sean en Mar del Plata para que estén con el abuelo porque el estado de salud iba a ser cada vez peor. Esto Nicole lo sabía”, confió.

Al tiempo que sumó: “Le cuentan a la parte de Nicole y le dicen: ‘Mirá, la realidad es que estamos eligiendo este destino por el estado de mi papá’. Entonces, ese es el foco del quilombo”, y remarcó que ese era el motivo de movilizar a toda la familia para estar cerca de Carlos. “También iban hermanos de Fabián, habían armado toda una movida familiar por esto”, señaló y explicó que aunque Nicole estaba al tanto de esta situación, ninguno creyó que era tan crítica. “No sabían que iba a suceder tan pronto”, concluyó el angelito.

Nicole Neumann y Fabián Cubero.JPG

El emotivo adiós de Allegra e Indiana Cubero a su abuelo Carlos: "Te voy a..."

La mañana del viernes 8 de agosto comenzó con una triste noticia para la familia de Fabián Cubero: el fallecimiento de Carlos, padre del exfutbolista y abuelo de Indiana, Allegra, Sienna y Luca. El hombre, oriundo de Mar del Plata, estaba internado desde hacía algunos días en su ciudad natal tras sufrir una descompensación.

En medio del conflicto con su expareja, la modelo Nicole Neumann, por el retraso en regresar de Europa con dos de sus tres hijas en común, Fabián tuvo que viajar de urgencia junto a Mica Viciconte para despedir a su padre y acompañar a su madre en este difícil momento.

Indiana y Allegra Cubero despidieron a su abuelo Carlos

Ante la imposibilidad de estar presentes físicamente, las nietas de Carlos recurrieron a Instagram para dedicarle palabras llenas de afecto y recuerdos de su infancia. Horas antes, su madre también había publicado un mensaje en redes, en el marco de la tensa situación familiar que mantiene con el padre de las niñas.

Despedida Indiana Cubero de su abuelo

Así, por un lado Indiana Cubero compartió una foto junto a su abuelo con la frase: “¡Lo que te voy a extrañar! Te amo”. En tanto, Allegra Cubero eligió publicar dos imágenes en blanco y negro junto a Carlos, acompañadas de un corazón y la paloma de la paz, en señal de sentida despedida a su abuelo.