Tras la muerte del papá de Fabián Cubero, se conoció el trasfondo del enojo del futbolista con Nicole Neumann

Esta semana se supo que tras varios meses de supuesta calma entre Fabián Cubero y Nicole Neumann, el exfutbolista volvió a denunciar a su ex en la Justicia por incumplimiento y muchos lo tildaron de exagerado.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Tras la nueva demanda de Fabián Cubero contra Nicole Neumann por lo que parecía un pelea más de dos ex, Ángel de Brito explicó los verdaderos motivos de la furia del exfutbolista en medio de su pérdida familiar.
Esta semana se supo que tras varios meses de supuesta calma entre Fabián Cubero y Nicole Neumann, el exfutbolista volvió a denunciar a su ex en la Justicia por incumplimiento y muchos lo tildaron de exagerado.
Lo cierto es que el exmatrimonio se había dividido las vacaciones de invierno para pasar con sus tres hijas, pero resulta que la modelo volvió de Europa con dos de sus hijas tres días después de lo que había acordado con Fabián, lo que lo enojó profundamente.
El plan de Cubero era ir a descansar unos días a Mar del Plata en familia, lo que de inmediato generó debate. Al ser su ciudad natal, muchos opinaron que las chicas podían ir en cualquier momento; mientras que a Europa, no. Pero hoy, con la muerte de Carlos Cubero, el abuelo paterno de las adolescentes salió a la luz el verdadero trasfondo.
El papá de Poroto Cubero estaba enfermo e internado, si bien su muerte fue sorpresiva. Así fue que Ángel de Brito reveló en LAM (América TV): “Por eso el viaje a Mar del Plata que habían organizado, esas vacaciones. El papá estaba enfermo, por eso querían hacer ese viaje, pero no pensaban que el desenlace iba a ser tan rápido”.
En tanto, Pepe Ochoa agregó información asegurando que Neumann estaba al tanto del delicado estado de salud del padre de exmarido. “Lo que pude averiguar es que el papá de Fabián venía mal desde hace bastante y Fabián había tomado la decisión que las vacaciones con sus hijas sean en Mar del Plata para que estén con el abuelo porque el estado de salud iba a ser cada vez peor. Esto Nicole lo sabía”, confió.
Al tiempo que sumó: “Le cuentan a la parte de Nicole y le dicen: ‘Mirá, la realidad es que estamos eligiendo este destino por el estado de mi papá’. Entonces, ese es el foco del quilombo”, y remarcó que ese era el motivo de movilizar a toda la familia para estar cerca de Carlos. “También iban hermanos de Fabián, habían armado toda una movida familiar por esto”, señaló y explicó que aunque Nicole estaba al tanto de esta situación, ninguno creyó que era tan crítica. “No sabían que iba a suceder tan pronto”, concluyó el angelito.
La mañana del viernes 8 de agosto comenzó con una triste noticia para la familia de Fabián Cubero: el fallecimiento de Carlos, padre del exfutbolista y abuelo de Indiana, Allegra, Sienna y Luca. El hombre, oriundo de Mar del Plata, estaba internado desde hacía algunos días en su ciudad natal tras sufrir una descompensación.
En medio del conflicto con su expareja, la modelo Nicole Neumann, por el retraso en regresar de Europa con dos de sus tres hijas en común, Fabián tuvo que viajar de urgencia junto a Mica Viciconte para despedir a su padre y acompañar a su madre en este difícil momento.
Ante la imposibilidad de estar presentes físicamente, las nietas de Carlos recurrieron a Instagram para dedicarle palabras llenas de afecto y recuerdos de su infancia. Horas antes, su madre también había publicado un mensaje en redes, en el marco de la tensa situación familiar que mantiene con el padre de las niñas.
Así, por un lado Indiana Cubero compartió una foto junto a su abuelo con la frase: “¡Lo que te voy a extrañar! Te amo”. En tanto, Allegra Cubero eligió publicar dos imágenes en blanco y negro junto a Carlos, acompañadas de un corazón y la paloma de la paz, en señal de sentida despedida a su abuelo.