PAMI: confirman el pago de un bono para jubilados antes del fin de septiembre

Quiénes pueden acceder al beneficio de PAMI

El bono está dirigido a jubilados y pensionados afiliados a PAMI que cuenten con diagnóstico médico confirmado de enfermedad celíaca.

Desde el organismo remarcaron que el aporte es clave para que los adultos mayores con esta condición puedan sostener una dieta libre de gluten, sin que el costo elevado de estos productos se convierta en un obstáculo.

image.png La cartilla médica de PAMI permite buscar atención cerca de tu ubicación. Foto: Internet.

Cómo solicitar el bono para celíacos

El trámite puede gestionarse de dos maneras:

De forma presencial: pidiendo un turno en una agencia de PAMI.

De forma online: ingresando al sitio oficial del organismo.

Los afiliados deberán presentar la siguiente documentación:

DNI vigente.

Credencial de afiliación a PAMI.

Último recibo de haberes.

Historia clínica completa.

Análisis serológicos (anticuerpos antigliadina y antiendomisio).

Biopsia por videoendoscopia digestiva alta.

Certificado médico con diagnóstico de enfermedad celíaca.

Un apoyo clave para los jubilados con celiaquía

El bono de $45.869 no es un ingreso general para todos los afiliados, sino un subsidio focalizado en un grupo de pacientes con necesidades específicas.

Autoridades de PAMI señalaron que la medida se enmarca en la política de acompañar a los jubilados más vulnerables:

“La enfermedad celíaca requiere un tratamiento basado únicamente en la dieta libre de gluten. Con este refuerzo, buscamos garantizar que los afiliados tengan acceso real y sostenible a los alimentos que necesitan”, indicaron.