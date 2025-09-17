ALERTA ANSES: últimos días para realizar un trámite clave y cobrar la jubilación

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el plan de jubilación anticipada tiene una fecha límite. Los trabajadores que deseen acceder deberán iniciar el trámite antes del 30 de septiembre de 2025.
El próximo 30 de septiembre se cumple el plazo para poder acceder a un beneficio que brinda la Administración Nacional de la Seguridad Social. Cuáles son los requisitos.
Últimos días para realizar un trámite clave ante ANSES y cobrar la jubilación (Foto: A24.com).
Este programa busca dar respuesta a quienes cuentan con los 30 años de aportes necesarios pero aún no alcanzaron la edad jubilatoria. Con esta medida, el organismo previsional les permite empezar a cobrar un haber mensual antes de cumplir con la edad mínima exigida por ley.
El plan no es universal. Está dirigido a un grupo específico de trabajadores:
Hombres de entre 60 y 64 años.
Mujeres de entre 55 y 59 años.
En ambos casos, es indispensable reunir 30 años de aportes y estar en condición de desocupados al 30 de junio de 2023.
ANSES aclaró que, si faltan algunos años de aportes, se podrán reconocer ciertos períodos como meses de licencia por maternidad, prestación por desempleo o pagos de moratorias efectuados hasta el 30 de junio de 2023.
Los beneficiarios de este plan recibirán el 80% del haber previsional que les correspondería al momento de jubilarse por edad.
Una vez alcanzada la edad jubilatoria legal, el pago se ajustará de forma automática y pasarán a cobrar el 100% del haber que les corresponde según el cálculo previsional.
ANSES detalló el procedimiento que deben seguir los interesados:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Verificar los aportes registrados en la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.
Completar el formulario PS.6.18 disponible en la web oficial.
Solicitar un turno presencial en una oficina de ANSES.
Presentarse con DNI vigente y toda la documentación de respaldo.
El 30 de septiembre de 2025 marcará la fecha límite para quienes quieran iniciar el trámite. Luego de ese día, el plan dejará de estar vigente, por lo que quienes no cumplan con el plazo quedarán obligados a esperar hasta alcanzar la edad jubilatoria legal.
Fuentes del organismo explicaron que este programa fue pensado como una salida para trabajadores mayores que quedaron desocupados antes de llegar a la edad de retiro.
“La jubilación anticipada es una herramienta que permite sostener los ingresos de personas que ya cuentan con los aportes suficientes, pero que no pueden volver a insertarse en el mercado laboral”, indicaron desde ANSES.