ALERTA ANSES: últimos días para realizar un trámite clave y cobrar la jubilación

En ambos casos, es indispensable reunir 30 años de aportes y estar en condición de desocupados al 30 de junio de 2023.

ANSES aclaró que, si faltan algunos años de aportes, se podrán reconocer ciertos períodos como meses de licencia por maternidad, prestación por desempleo o pagos de moratorias efectuados hasta el 30 de junio de 2023.

Cuánto se cobra con la jubilación anticipada

Los beneficiarios de este plan recibirán el 80% del haber previsional que les correspondería al momento de jubilarse por edad.

Una vez alcanzada la edad jubilatoria legal, el pago se ajustará de forma automática y pasarán a cobrar el 100% del haber que les corresponde según el cálculo previsional.

Jubilados_beneficio

Cómo tramitar la jubilación anticipada paso a paso

ANSES detalló el procedimiento que deben seguir los interesados:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Verificar los aportes registrados en la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

Completar el formulario PS.6.18 disponible en la web oficial.

Solicitar un turno presencial en una oficina de ANSES.

Presentarse con DNI vigente y toda la documentación de respaldo.

Por qué el 30 de septiembre será clave

El 30 de septiembre de 2025 marcará la fecha límite para quienes quieran iniciar el trámite. Luego de ese día, el plan dejará de estar vigente, por lo que quienes no cumplan con el plazo quedarán obligados a esperar hasta alcanzar la edad jubilatoria legal.

Fuentes del organismo explicaron que este programa fue pensado como una salida para trabajadores mayores que quedaron desocupados antes de llegar a la edad de retiro.

“La jubilación anticipada es una herramienta que permite sostener los ingresos de personas que ya cuentan con los aportes suficientes, pero que no pueden volver a insertarse en el mercado laboral”, indicaron desde ANSES.