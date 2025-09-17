Thiago Medina será sometido a una fibrobroncoscopia: en qué consiste el estudio

Conmovida por la situación, Celis pidió nuevamente el acompañamiento de la gente: "Mantenemos el pedido de cadena de oración, más que nunca para Thiago Agustín Medina".

¿Qué implica una fibrobroncoscopia? Es un procedimiento médico que permite observar el interior de la tráquea y los bronquios mediante un tubo flexible con cámara. Esta técnica no solo sirve para diagnosticar afecciones pulmonares, sino también para realizar intervenciones como la extracción de secreciones o cuerpos extraños, y obtener muestras para análisis clínicos.

Thiago permanece internado en terapia intensiva desde el viernes pasado, cuando sufrió un violento accidente en moto en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno. El joven, que llevaba casco al momento del impacto, chocó contra el lateral trasero de un Chevrolet Corsa y fue despedido varios metros, lo que le provocó múltiples fracturas y lesiones internas. En la primera cirugía, le extirparon el bazo y se detectaron daños en el pulmón, el riñón y el hígado.

¿Cuál fue el dato que encendió la alarma en el último parte médico de Thiago Medina?

Después de haber pasado otra noche en terapia intensiva tras el grave accidente en moto ocurrido el viernes en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno, este miércoles 17 de septiembre se difundió un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Thiago Medina, poco después de las 13 horas.

"El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva", comienza diciendo el parte oficial.

Además, se comunicó que el joven volvió a presentar fiebre, al igual que el día anterior: "Durante las últimas 24 horas de internación presentó nuevos registros febriles. Mantiene dosis de inotrópicos, sin necesidad de aumento de dosis y al momento continúa en asistencia respiratoria mecánica".

El informe también señala que, si bien su estado sigue siendo delicado, hay una evolución positiva que permitiría considerar una intervención quirúrgica para reparar las costillas fracturadas y los órganos comprometidos: "De continuar evolución favorable podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días", indicaron.

"Se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este hospital en conjunto con profesionales provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires", agregaron.

Finalmente, se aclaró que gracias al trabajo articulado entre distintos centros de salud bonaerenses, no sería necesario trasladar al paciente: "De esta manera y por un trabajo integrado entre los hospitales bonaerenses no sería necesario el traslado del paciente".