Profundo dolor: murió el futbolista Dejan Milovanovi tras convertir un gol

La organización que coordina los partidos de veteranos en Serbia comunicó oficialmente la suspensión de la próxima jornada, prevista para el 18 de septiembre, en señal de duelo.

Qué dijeron los clubes y el mundo del fútbol tras su muerte

Inmediatamente después de conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor y condolencias hacia la familia del jugador. El Estrella Roja de Belgrado, club donde Milovanovi dejó una huella imborrable, emitió un sentido comunicado en el que destacó su vínculo eterno con la institución:

“Dejan amaba el fútbol y al Estrella Roja por encima de todo. Se recordará que fue en el campo donde dejó de latir el corazón de un auténtico ícono del Red Star, un luchador y un maestro del fútbol. Deki, gracias por cada gol, cada centro, cada duelo ganado, cada balón interceptado, cada trofeo y cada doble corona”.

Las muestras de cariño también llegaron desde excompañeros, entrenadores e hinchas que lo consideraban un referente del fútbol balcánico.

Quién era Dejan Milovanovi y cuál fue su trayectoria

Nacido en Belgrado, Milovanovi fue uno de los mediocampistas más destacados de su generación en Serbia. Con el Estrella Roja se consagró como capitán y conquistó varios títulos locales, convirtiéndose en un símbolo para los fanáticos del club. Su capacidad de liderazgo y su compromiso lo convirtieron en una figura muy respetada.

A nivel internacional, jugó en el Lens de Francia y en el Panionios de Grecia, donde también dejó un recuerdo positivo. Además, integró la Selección de Serbia en dos ocasiones en 2008 y tuvo una presencia destacada en la Sub-21, con la que disputó tres campeonatos de Europa y ganó dos medallas de plata.

Su carrera internacional también incluyó la participación en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 como parte del equipo de Serbia y Montenegro.

Milovanovi no solo fue un futbolista exitoso, sino que representó los valores del Estrella Roja en tiempos en los que el club buscaba reafirmar su identidad. Su figura trascendió lo deportivo: era un ejemplo de compromiso, entrega y pasión por los colores que defendía.

El hecho de que haya fallecido dentro de una cancha, minutos después de convertir un gol, generó aún más impacto en la opinión pública serbia. Para muchos hinchas, fue una muestra del amor incondicional que sentía por el deporte.

Un legado que trasciende

La partida de Dejan Milovanovi deja un vacío enorme en el fútbol serbio. Su legado será recordado no solo por los títulos que consiguió y los goles que anotó, sino también por su carácter de líder y su cercanía con la gente.

El Estrella Roja y todo el fútbol de Serbia lo despedirán como a un ídolo, con la certeza de que su nombre seguirá presente cada vez que se hable de la historia grande del club.