Un hombre frustró un violento asalto en Mar del Plata disparándole a cuatro motochorros

las-imagenes-del-violento-robo-quedaron-registradas-en-camaras-de-seguridad-foto-captura-de-video-mediodia-noticias-EVADSDZL4JG3NGSBNN4KWYZBM4 Las imágenes del violento robo quedaron registradas en cámaras de seguridad.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el hombre cayó al suelo mientras escapaba. Aseguró que uno de los agresores le dio al menos dos patadas en la espalda mientras intentaba reincorporarse, mientras otro mantenía acorralada a su esposa contra la reja de entrada para exigirle las llaves del vehículo.

Disparos al aire para ahuyentar a los ladrones

A pesar de estar lastimado, el hombre logró entrar a su casa, tomó una pistola calibre nueve milímetros registrada a su nombre y decidió actuar. Salió nuevamente a la vereda y realizó entre tres y cuatro disparos al aire, lo que provocó que los asaltantes huyeran.

Uno de ellos escapó a pie por la calle Solís y los otros tres subieron a sus motos y se dieron a la fuga por la calle Korn. Ninguno de los atacantes fue identificado hasta el momento.

Reclamo a la Justicia y pedido de avances en la causa

La víctima realizó la denuncia formal con el patrocinio del abogado penalista Maximiliano Orsini y exigió que la Justicia intensifique la búsqueda de los delincuentes. Solicitó que se tomen declaraciones testimoniales y que se revisen las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para poder identificarlos.

“Necesito que esto no quede impune”, expresó el hombre, que aún se recupera de las lesiones y del shock por el violento episodio que vivió junto a su esposa.