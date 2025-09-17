En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Asalto
Mar Del Plata
Inseguridad

Un hombre frustró un violento asalto en Mar del Plata disparándole a cuatro motochorros

La víctima se enfrentó a los delincuentes armados que intentaron robarle el auto en la puerta de su casa. Tiró tiros al aire para ahuyentarlos y reclamó avances en la causa.

El dueño de la casa echó a los delincuentes disparando. 

El dueño de la casa echó a los delincuentes disparando. 

Un violento intento de asalto sacudió a un barrio de Mar del Plata y quedó registrado por cámaras de seguridad. Un hombre fue sorprendido por cuatro ladrones armados cuando esperaba a su esposa en la puerta de su casa y logró frustrar el robo tras disparar al aire con su pistola personal. Ahora, exige a la Justicia que acelere la investigación para dar con los responsables.

Leé también Persecución en Constitución: un taxi chocó a motochorros que huían tras un robo millonario
Caótica persecución en Constitución: choque, un policía herido y un detenido.. 

El hecho ocurrió el pasado 21 de agosto, alrededor de las 20.30, en la esquina de Alejandro Korn y Solís, y generó conmoción entre los vecinos de la zona.

Según el relato de la víctima, dos motocicletas con cuatro personas a bordo se detuvieron frente a su domicilio y dos de ellos descendieron directamente hacia la pareja. Al darse cuenta de que se trataba de un asalto, ambos corrieron para refugiarse dentro de la vivienda.

En medio del caos, uno de los delincuentes les gritó: “No los mato si no me dan la llave del auto”, mientras los apuntaba con un arma de fuego.

las-imagenes-del-violento-robo-quedaron-registradas-en-camaras-de-seguridad-foto-captura-de-video-mediodia-noticias-EVADSDZL4JG3NGSBNN4KWYZBM4
Las im&aacute;genes del violento robo quedaron registradas en c&aacute;maras de seguridad.&nbsp;

Las imágenes del violento robo quedaron registradas en cámaras de seguridad.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el hombre cayó al suelo mientras escapaba. Aseguró que uno de los agresores le dio al menos dos patadas en la espalda mientras intentaba reincorporarse, mientras otro mantenía acorralada a su esposa contra la reja de entrada para exigirle las llaves del vehículo.

Disparos al aire para ahuyentar a los ladrones

A pesar de estar lastimado, el hombre logró entrar a su casa, tomó una pistola calibre nueve milímetros registrada a su nombre y decidió actuar. Salió nuevamente a la vereda y realizó entre tres y cuatro disparos al aire, lo que provocó que los asaltantes huyeran.

Uno de ellos escapó a pie por la calle Solís y los otros tres subieron a sus motos y se dieron a la fuga por la calle Korn. Ninguno de los atacantes fue identificado hasta el momento.

Reclamo a la Justicia y pedido de avances en la causa

La víctima realizó la denuncia formal con el patrocinio del abogado penalista Maximiliano Orsini y exigió que la Justicia intensifique la búsqueda de los delincuentes. Solicitó que se tomen declaraciones testimoniales y que se revisen las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para poder identificarlos.

Necesito que esto no quede impune”, expresó el hombre, que aún se recupera de las lesiones y del shock por el violento episodio que vivió junto a su esposa.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Asalto Mar Del Plata Inseguridad
Notas relacionadas
Violento ataque en Panamericana: motochorros balearon a un excampeón de TC durante un robo
La Plata: un nene de 13 años quedó inconsciente mientras defendía a su mamá del ataque de motochorros
Brutal ataque: así fue la violenta golpiza de dos trapitos a un agente municipal

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar