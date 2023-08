Pensión no Contributiva por Vejez: Quién sigue cobrando cuando muere el titular

Las personas mayores de 70 años que no tienen recursos económicos y no cuentan con los 30 años de aportes para acceder a la jubilación a través del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o con los requisitos para ser incluidos en alguna moratoria, pueden obtener una Pensión no Contributiva (PNC) por Vejez y así cobrar mensualmente una suma de dinero que paga la ANSES equivalente al 70% de haber mínimo. A diferencia de lo que sucede con la jubilación, que al fallecer el titular puede seguir siendo cobrada por cónyuges, convivientes o hijos, en el caso de una PNC los haberes sólo pueden ser derivados a una persona. Enterate quién puede cobrarlos cuando muere el titular.