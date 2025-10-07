Pensiones: por una orden judicial, vuelven a pagar el beneficio a quienes habían suspendido

En cumplimiento de esa orden, el organismo dispuso la reanudación del cobro de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez laboral y la reactivación de los depósitos a cargo de ANSES.

Pensión por invalidez: cuál es el plazo para regularizar la documentación

Además de restituir los pagos, la ANDIS estableció un plazo de 90 días hábiles para que los beneficiarios puedan regularizar su situación administrativa, con el objetivo de permitir una evaluación técnica integral de cada caso.

El organismo también instruyó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para efectivizar los pagos pendientes y encomendó a la Dirección de Asignación de Apoyos Económicos y Liquidación la tarea de notificar a todos los titulares alcanzados por la medida.