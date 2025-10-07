ANSES: quiénes podrán cobrar hasta $600.000 extra en octubre y cómo hacer el trámite

Los montos actualizados de la AUH son los siguientes:

AUH general: $188.069

AUH en zona desfavorable: $244.491

AUH por hijo con discapacidad: $612.401

AUH discapacidad en zona desfavorable: $796.122

Esto significa que, al presentar la libreta, una familia puede recibir de una sola vez hasta $600.000 o más, dependiendo de la cantidad de hijos y la zona en la que residan.

Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso

ANSES recordó que el trámite puede realizarse de forma totalmente online, a través del sitio oficial del organismo.

Para hacerlo correctamente, se deben seguir estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En el menú principal, seleccionar “Hijos” → “Libreta AUH” y verificar que los datos estén actualizados.

Descargar el formulario , que incluye las secciones de salud, vacunación y escolaridad .

Llevar el formulario al centro de salud y a la escuela correspondiente para que sea firmado y sellado por las autoridades.

Subir una foto nítida del formulario a Mi ANSES. El archivo debe: Estar bien iluminado y mostrar las cuatro esquinas. No estar arrugado ni borroso. Tener un tamaño menor a 3 MB y estar en formato JPG .

Finalizar el trámite y esperar la validación del organismo.

Una vez aprobado, ANSES liquida automáticamente el monto retenido, que se acredita en la misma cuenta donde el titular cobra la AUH cada mes.

Requisitos y plazos para cobrar el adicional de AUH

Para poder cobrar el 20% acumulado, los beneficiarios deben:

Tener hijos menores de 18 años o sin límite de edad en caso de discapacidad.

Residir en Argentina.

Estar inscriptos en la AUH y no percibir otros ingresos contributivos .

Presentar la libreta correspondiente al año en curso antes del 31 de diciembre.

El trámite puede realizarse en cualquier momento del año, pero si no se presenta la documentación durante dos períodos consecutivos, el beneficio puede ser suspendido temporalmente.