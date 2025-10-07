La China Suárez descolocó a Natalia Antolín con un posteo tras los rumores de enemistad

La China Suárez hizo frente a los fuertes rumores de un quiebre en su relación con la diseñadora Natalia Antolín y compartió un posteo que deja en claro que entre ellas está todo bien.
La China Suárez sorprendió a Natalia Antolín con un gesto en medio de los rumores de distanciamiento y de una posible ruptura en la relación que las une desde hace tantos años.
Con motivo del cumpleaños de Antolín —madrina de Magnolia, la hija menor que tuvo con Benjamín Vicuña—, la actriz se expresó en redes sociales y publicó distintas fotos de momentos con sus hijos. "Feliz nacimiento potri. Te queremos", escribió con profunda muestra de cariño.
Yanina Latorre había mencionado hace algunas semanas en Sálvese quien pueda (América TV), que la amistad entre ellas se habría enfriado por una serie de conflictos personales: “Antolín se sintió usada por Suárez”, había contado la conductora al aire, señalando que la diseñadora habría decidido tomar distancia luego de la ausencia de la actriz en el homenaje donde fue reconocida como Ciudadana Ilustre de Buenos Aires, el pasado 24 de septiembre.
Incluso, Yanina había detallado que el entorno de Antolín quedó “dolido”, ya que la diseñadora le abrió las puertas de su casa en Carmelo y la acompañó en momentos difíciles.
La relación entre La China Suárez y la diseñadora Natalia Antolín es de larga data: se remontan a la adolescencia de la actriz y, con los años, lazos personales y laborales las convirtieron en amigas muy cercanas.
Según declaraciones publicadas en entrevistas, Antolín conoció a Suárez cuando la actriz tenía alrededor de 14 años, y con el tiempo se fue forjando una amistad íntima que la prensa describió como de “musa” y confidente.
La relación se consolidó también en lo profesional: trabajaron juntas en colecciones cápsula y proyectos de moda. En 2014 comenzaron colaboraciones que luego se formalizaron en la marca/colección “China by Antolín” y en 2015–2016 la China presentó públicamente sus primeros pasos como diseñadora vinculados a Antolín. Estos trabajos acercaron todavía más lazos personales y laborales entre ambas.
Tal fue la cercanía que Natalia llegó a ser nombrada madrina de una de Magnolia, su hija, un gesto que muchos señalaron como prueba de la confianza y el afecto existente ntre ellas. Además, compartieron encuentros privados, viajes y eventos sociales que reforzaron la relación.
A pesar del historial de amistad, en septiembre de 2025 surgieron versiones sobre un posible distanciamiento o pelea. Varios portales y panelistas de espectáculos informaron sobre rumores de que la relación se había enfriado y sobre reproches vinculados a ausencias en actos importantes; al mismo tiempo circularon desmentidas y posteos públicos que buscan aclarar o matizar la situación. Es un episodio reciente y sujeto a versiones contrapuestas en medios de farándula.