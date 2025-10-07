La China Suárez descolocó a Natalia Antolín con un posteo tras los rumores de enemistad

Desde cuándo se conocen La China Suárez y Natalia Antolín

La relación entre La China Suárez y la diseñadora Natalia Antolín es de larga data: se remontan a la adolescencia de la actriz y, con los años, lazos personales y laborales las convirtieron en amigas muy cercanas.

Según declaraciones publicadas en entrevistas, Antolín conoció a Suárez cuando la actriz tenía alrededor de 14 años, y con el tiempo se fue forjando una amistad íntima que la prensa describió como de “musa” y confidente.

La relación se consolidó también en lo profesional: trabajaron juntas en colecciones cápsula y proyectos de moda. En 2014 comenzaron colaboraciones que luego se formalizaron en la marca/colección “China by Antolín” y en 2015–2016 la China presentó públicamente sus primeros pasos como diseñadora vinculados a Antolín. Estos trabajos acercaron todavía más lazos personales y laborales entre ambas.

Tal fue la cercanía que Natalia llegó a ser nombrada madrina de una de Magnolia, su hija, un gesto que muchos señalaron como prueba de la confianza y el afecto existente ntre ellas. Además, compartieron encuentros privados, viajes y eventos sociales que reforzaron la relación.

A pesar del historial de amistad, en septiembre de 2025 surgieron versiones sobre un posible distanciamiento o pelea. Varios portales y panelistas de espectáculos informaron sobre rumores de que la relación se había enfriado y sobre reproches vinculados a ausencias en actos importantes; al mismo tiempo circularon desmentidas y posteos públicos que buscan aclarar o matizar la situación. Es un episodio reciente y sujeto a versiones contrapuestas en medios de farándula.