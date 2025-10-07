ÚLTIMO MOMENTO: ANSES adelanta los pagos de una de sus principales prestaciones

PUAM y Pensiones No Contributivas

La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es otro de los beneficios incluidos en el calendario de ANSES. Está destinada a quienes no lograron acceder a una jubilación ordinaria, siempre que cumplan con los requisitos de edad y residencia en el país.

En octubre de 2025, la PUAM tiene un valor de $261.013,09, al que se suma el bono previsional de $70.000, alcanzando un total de $331.013,09.

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez perciben un haber de $228.386,45 más el bono, lo que da un total de $298.386,45.

Jubilaciones y pensiones: nuevos valores con bono incluido

Además del aumento general, el Gobierno confirmó la continuidad del bono de refuerzo de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.

Así lo establece el Decreto 700/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial, que busca compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

De esta manera, los montos de octubre quedarán de la siguiente forma:

Jubilación mínima: $396.298,38 (compuesta por $326.298,38 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $331.038,70 ($261.038,70 + bono de $70.000)

Pensiones No Contributivas (PNC): $298.408,87 ($228.408,87 + bono de $70.000)

Jubilación máxima: $2.195.463,70 (aumenta desde $2.154.562,04)

Este bono será automático y no requerirá trámite adicional: se depositará junto con el haber mensual en la misma cuenta bancaria.

ANSES_pension

Calendario de pagos ANSES octubre 2025

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: 8 de octubre

DNI terminado en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminado en 3: 13 de octubre

DNI terminado en 4: 14 de octubre

DNI terminado en 5: 15 de octubre

DNI terminado en 6: 16 de octubre

DNI terminado en 7: 17 de octubre

DNI terminado en 8: 20 de octubre

DNI terminado en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

DNI terminado en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminado en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminado en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminado en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminado en 8 y 9: 28 de octubre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Los jubilados y pensionados pueden verificar la fecha exacta de cobro ingresando al sitio oficial de ANSES.

El trámite es sencillo:

Ingresar al portal de ANSES.

Seleccionar la opción “Consulta de fecha y lugar de cobro”.

Completar con el CUIL o número de beneficio .

El sistema mostrará de manera automática la fecha, el lugar y la modalidad de pago correspondiente.

Descuentos en supermercados y bancos

Además de los haberes y el bono, ANSES recuerda que los jubilados y pensionados cuentan con una serie de descuentos exclusivos en comercios y bancos adheridos.

Supermercados Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros y 20% adicional en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro.

Coto y La Anónima: 10% general sin límites.

Josimar: 15% en todas las compras.

Carrefour: 10% de descuento con un tope de $35.000 mensuales.

Día: 10% por transacción con un límite de $2.000, combinable con otras promociones.

Beneficios bancarios

Banco Nación: 5% de reintegro en compras con BNA+ MODO y remuneración de saldos hasta $500.000 con una tasa anual del 32%.

Banco Galicia: hasta 25% de ahorro en supermercados y tres cuotas sin interés; además, tasa del 33,2% anual sobre saldo acreditado en cuentas FIMA.

Todos los listados actualizados se pueden consultar en la sección oficial “Beneficios ANSES”, que detalla comercios adheridos y condiciones vigentes.