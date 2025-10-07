En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Pensiones no contributivas
Previsional

ÚLTIMO MOMENTO: ANSES adelanta los pagos de una de sus principales prestaciones

Mañana, miércoles 8 de octubre, comienza el calendario de pagos de todas las prestaciones de ANSES, y se supo que los beneficiarios de uno de los principales beneficios cobrarán antes.

PNC y PUAM en riesgo: el nuevo requisito de ANSES que podría afectar a miles

PNC y PUAM en riesgo: el nuevo requisito de ANSES que podría afectar a miles
Leé también Compras con descuento para jubilados: cómo aplicar los beneficios automáticos de ANSES y Banco Nación
Compras con descuento para jubilados: cómo aplicar los beneficios automáticos de ANSES y Banco Nación

La medida busca garantizar el cobro antes del fin de semana largo y asegurar que los beneficiarios reciban sus haberes junto con el bono de $70.000 y el aumento del 1,88% aplicado este mes.

Con este nuevo esquema, miles de titulares de PNC por vejez, invalidez o madres de siete hijos accederán de manera anticipada a sus ingresos, que en octubre alcanzan los $298.386,45 en total, incluyendo el refuerzo previsional.

Además, la ANSES recordó que el pago se acreditará automáticamente en las cuentas bancarias habilitadas y que los beneficios complementarios, como los descuentos en supermercados y reintegros bancarios, seguirán vigentes durante todo el mes.

PUAM y Pensiones No Contributivas

La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es otro de los beneficios incluidos en el calendario de ANSES. Está destinada a quienes no lograron acceder a una jubilación ordinaria, siempre que cumplan con los requisitos de edad y residencia en el país.

En octubre de 2025, la PUAM tiene un valor de $261.013,09, al que se suma el bono previsional de $70.000, alcanzando un total de $331.013,09.

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez perciben un haber de $228.386,45 más el bono, lo que da un total de $298.386,45.

Jubilaciones y pensiones: nuevos valores con bono incluido

Además del aumento general, el Gobierno confirmó la continuidad del bono de refuerzo de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.

Así lo establece el Decreto 700/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial, que busca compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

De esta manera, los montos de octubre quedarán de la siguiente forma:

  • Jubilación mínima: $396.298,38

    (compuesta por $326.298,38 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $331.038,70

    ($261.038,70 + bono de $70.000)

  • Pensiones No Contributivas (PNC): $298.408,87

    ($228.408,87 + bono de $70.000)

  • Jubilación máxima: $2.195.463,70 (aumenta desde $2.154.562,04)

Este bono será automático y no requerirá trámite adicional: se depositará junto con el haber mensual en la misma cuenta bancaria.

ANSES_pension

Calendario de pagos ANSES octubre 2025

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: 8 de octubre

  • DNI terminado en 1 y 2: 9 de octubre

  • DNI terminado en 3: 13 de octubre

  • DNI terminado en 4: 14 de octubre

  • DNI terminado en 5: 15 de octubre

  • DNI terminado en 6: 16 de octubre

  • DNI terminado en 7: 17 de octubre

  • DNI terminado en 8: 20 de octubre

  • DNI terminado en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

  • DNI terminado en 0 y 1: 22 de octubre

  • DNI terminado en 2 y 3: 23 de octubre

  • DNI terminado en 4 y 5: 24 de octubre

  • DNI terminado en 6 y 7: 27 de octubre

  • DNI terminado en 8 y 9: 28 de octubre

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre

  • DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Los jubilados y pensionados pueden verificar la fecha exacta de cobro ingresando al sitio oficial de ANSES.

El trámite es sencillo:

  • Ingresar al portal de ANSES.

  • Seleccionar la opción “Consulta de fecha y lugar de cobro”.

  • Completar con el CUIL o número de beneficio.

  • El sistema mostrará de manera automática la fecha, el lugar y la modalidad de pago correspondiente.

Descuentos en supermercados y bancos

Además de los haberes y el bono, ANSES recuerda que los jubilados y pensionados cuentan con una serie de descuentos exclusivos en comercios y bancos adheridos.

  • Supermercados Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros y 20% adicional en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro.

  • Coto y La Anónima: 10% general sin límites.

  • Josimar: 15% en todas las compras.

  • Carrefour: 10% de descuento con un tope de $35.000 mensuales.

  • Día: 10% por transacción con un límite de $2.000, combinable con otras promociones.

Beneficios bancarios

  • Banco Nación: 5% de reintegro en compras con BNA+ MODO y remuneración de saldos hasta $500.000 con una tasa anual del 32%.

  • Banco Galicia: hasta 25% de ahorro en supermercados y tres cuotas sin interés; además, tasa del 33,2% anual sobre saldo acreditado en cuentas FIMA.

Todos los listados actualizados se pueden consultar en la sección oficial “Beneficios ANSES”, que detalla comercios adheridos y condiciones vigentes.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Pensiones no contributivas
Notas relacionadas
AUH de ANSES: anuncian el pago de $390.000 en octubre
ANSES: quiénes podrán cobrar hasta $600.000 extra en octubre y cómo hacer el trámite
Préstamos fáciles para jubilados y AUH de ANSES: simulá tu crédito online y cobralo en tu cuenta

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar