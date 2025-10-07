ÚLTIMO MOMENTO: ANSES adelanta los pagos de una de sus principales prestaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un adelanto en el calendario de pagos de octubre 2025 para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), uno de los grupos más numerosos del sistema previsional argentino.
Mañana, miércoles 8 de octubre, comienza el calendario de pagos de todas las prestaciones de ANSES, y se supo que los beneficiarios de uno de los principales beneficios cobrarán antes.
La medida busca garantizar el cobro antes del fin de semana largo y asegurar que los beneficiarios reciban sus haberes junto con el bono de $70.000 y el aumento del 1,88% aplicado este mes.
Con este nuevo esquema, miles de titulares de PNC por vejez, invalidez o madres de siete hijos accederán de manera anticipada a sus ingresos, que en octubre alcanzan los $298.386,45 en total, incluyendo el refuerzo previsional.
Además, la ANSES recordó que el pago se acreditará automáticamente en las cuentas bancarias habilitadas y que los beneficios complementarios, como los descuentos en supermercados y reintegros bancarios, seguirán vigentes durante todo el mes.
La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es otro de los beneficios incluidos en el calendario de ANSES. Está destinada a quienes no lograron acceder a una jubilación ordinaria, siempre que cumplan con los requisitos de edad y residencia en el país.
En octubre de 2025, la PUAM tiene un valor de $261.013,09, al que se suma el bono previsional de $70.000, alcanzando un total de $331.013,09.
Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez perciben un haber de $228.386,45 más el bono, lo que da un total de $298.386,45.
Además del aumento general, el Gobierno confirmó la continuidad del bono de refuerzo de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.
Así lo establece el Decreto 700/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial, que busca compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.
De esta manera, los montos de octubre quedarán de la siguiente forma:
Jubilación mínima: $396.298,38
(compuesta por $326.298,38 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $331.038,70
($261.038,70 + bono de $70.000)
Pensiones No Contributivas (PNC): $298.408,87
($228.408,87 + bono de $70.000)
Jubilación máxima: $2.195.463,70 (aumenta desde $2.154.562,04)
Este bono será automático y no requerirá trámite adicional: se depositará junto con el haber mensual en la misma cuenta bancaria.
El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI y el tipo de prestación.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI terminado en 0: 8 de octubre
DNI terminado en 1 y 2: 9 de octubre
DNI terminado en 3: 13 de octubre
DNI terminado en 4: 14 de octubre
DNI terminado en 5: 15 de octubre
DNI terminado en 6: 16 de octubre
DNI terminado en 7: 17 de octubre
DNI terminado en 8: 20 de octubre
DNI terminado en 9: 21 de octubre
Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo
DNI terminado en 0 y 1: 22 de octubre
DNI terminado en 2 y 3: 23 de octubre
DNI terminado en 4 y 5: 24 de octubre
DNI terminado en 6 y 7: 27 de octubre
DNI terminado en 8 y 9: 28 de octubre
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre
DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre
Los jubilados y pensionados pueden verificar la fecha exacta de cobro ingresando al sitio oficial de ANSES.
El trámite es sencillo:
Ingresar al portal de ANSES.
Seleccionar la opción “Consulta de fecha y lugar de cobro”.
Completar con el CUIL o número de beneficio.
El sistema mostrará de manera automática la fecha, el lugar y la modalidad de pago correspondiente.
Además de los haberes y el bono, ANSES recuerda que los jubilados y pensionados cuentan con una serie de descuentos exclusivos en comercios y bancos adheridos.
Supermercados Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros y 20% adicional en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro.
Coto y La Anónima: 10% general sin límites.
Josimar: 15% en todas las compras.
Carrefour: 10% de descuento con un tope de $35.000 mensuales.
Día: 10% por transacción con un límite de $2.000, combinable con otras promociones.
Beneficios bancarios
Banco Nación: 5% de reintegro en compras con BNA+ MODO y remuneración de saldos hasta $500.000 con una tasa anual del 32%.
Banco Galicia: hasta 25% de ahorro en supermercados y tres cuotas sin interés; además, tasa del 33,2% anual sobre saldo acreditado en cuentas FIMA.
Todos los listados actualizados se pueden consultar en la sección oficial “Beneficios ANSES”, que detalla comercios adheridos y condiciones vigentes.