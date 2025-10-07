Escándalo total: el beneficio excepcional que la Justicia le daría a Morena Rial tras su detención

"Dicen: 'Se deja expresa constancia que la nombrada, Morena Rial, estaría comprendida dentro de los presupuestos de la acordada'. Es decir, es una madre con un hijo menor de edad. Del juzgado dicen que estaría dentro de los presupuestos que indica la ley porque es una madre con hijo menor de edad", acotó el periodista Martín Candalaft.

Al finalizar, el panelista indicó que faltaría el visto bueno por parte del fiscal. "En breve podrían oficializar el beneficio de la prisión domiciliaria. Habría que ver qué opina el fiscal. Está bastante cerca de la domiciliaria, por lo que dice este documento", cerró.

¿Qué dijo Virginia, la mejor amiga de Morena, tras la detención de la mediática?

Morena Rial continúa detenida en la zona de buzones del penal de Magdalena, mientras su abogado, Alejandro Cipolla, y el resto de su equipo exploran distintas vías legales con el objetivo de conseguirle el beneficio de la prisión domiciliaria. La situación judicial de la hija de Jorge Rial se volvió uno de los temas más comentados en los últimos días, no solo por las causas que enfrenta, sino también por las dudas que surgen en torno a su salud mental.

En el debate público se mencionó una supuesta patología de base. Sin embargo, más allá de las especulaciones, no hubo confirmaciones concretas, lo que genera incertidumbre sobre si se trata de un diagnóstico real o de una estrategia de la defensa para lograr que Morena no permanezca en prisión. Este contexto abrió un espacio de discusión que combina la mirada judicial con la personal, especialmente entre quienes forman parte del círculo íntimo de la joven.

En el programa Mujeres Argentinas, Virginia Monteros, amiga cercana de Morena desde hace siete años, habló con profunda emoción. Con lágrimas en los ojos, aseguró que “la ama con todo su corazón” porque, según explicó, es “una mujer amorosa y leal”. Al mismo tiempo, reconoció que no siempre coincidió con sus decisiones de vida: “Yo me enojé varias veces con ella, pero la quiero”. Sobre el estado de salud de Morena, Virginia fue clara: “Como todos saben, es una mujer rota emocionalmente por todo lo que le ha tocado vivir. Ella siempre pudo pedir ayuda, lo intentaba pero piensen que para las personas que transitan depresiones o tienen algún problema de salud relacionado con la psiquis, no es fácil encarar un tratamiento”.

Monteros también describió el rol de acompañamiento que asumió en la vida de su amiga. Contó que en muchas oportunidades estuvo a su lado para ayudarla a salir adelante y que esa experiencia le permitió comprender incluso la postura de Jorge Rial frente a la situación: “No es fácil, no es fácil acompañar a una persona que tiene este tipo de problemas, por eso lo entiendo a Jorge Rial y acepto su postura”.

El testimonio más contundente llegó cuando expresó su miedo por lo que pueda ocurrir con Morena dentro de la cárcel. En un tono de advertencia, confesó: “El doctor Cipolla trabaja a sol y sombra porque no estamos de acuerdo con la vida delictiva pero es una persona a la cual amamos y tememos por su vida porque conocemos cómo es el sistema carcelario. En un espacio donde saben el apellido que carga, el formato del penal… que terminan odiados con la vida y salen para hacer peores cosas”.