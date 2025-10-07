AUH de ANSES: anuncian el pago de $390.000 en octubre

Familia con 1 hijo: AUH: $93.800,77 Tarjeta Alimentar: $52.250 Total mensual: $146.050,77

Familia con 2 hijos: AUH: $187.601,54 Tarjeta Alimentar: $81.936 Total mensual: $269.537,54

Familia con 3 hijos: AUH: $281.402,31 Tarjeta Alimentar: $108.062 Total mensual: $389.464,31



Además, si en el grupo familiar hay niños menores de 3 años o una persona embarazada, se adiciona el Complemento Leche de $44.230, lo que eleva el ingreso total a $433.694,31 en el caso de una familia con tres hijos.

AUH

Bono adicional: qué pasa en octubre

El bono extraordinario que ANSES pagó en tres cuotas entre julio y septiembre ya no se repetirá este mes. Por lo tanto, octubre solo contempla los montos base de la AUH y la Tarjeta Alimentar, sin refuerzos adicionales.

Libreta AUH de ANSES: paso a paso para cobrar el 20% retenido

La Libreta AUH sigue siendo un requisito obligatorio para todas las familias que perciben la asignación. Este formulario permite acreditar los controles médicos, el esquema de vacunación y la asistencia escolar, y es la condición necesaria para liberar el 20% retenido cada mes.

Los pasos para realizar el trámite son:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Seleccionar la opción “Hijos” → “Libreta AUH” .

Descargar el formulario correspondiente.

Llevarlo al centro de salud y a la escuela para completar las firmas.

Subirlo nuevamente a la plataforma o presentarlo presencialmente en una oficina de ANSES con turno previo.

Es importante recordar que no presentar la Libreta durante dos años consecutivos puede derivar en la suspensión del beneficio.