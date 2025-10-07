En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
Beneficio

AUH de ANSES: anuncian el pago de $390.000 en octubre

Un grupo de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo recibirá esta suma. No obstante, para percibirla, deben cumplir una serie de requisitos.

Desde ANSES anuncian el pago de $390.000 para octubre (Foto: archivo).

AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: pagan más de $430.000 en octubre

Durante octubre de 2025, los montos de ambas prestaciones se mantienen sin modificaciones respecto a los valores de septiembre, ya que no se aplicará una nueva actualización por movilidad. Aun así, los beneficios continúan representando un refuerzo económico esencial para millones de hogares argentinos.

AUH de ANSES: cuánto cobrará cada familia según la cantidad de hijos

Los ingresos totales combinan el monto mensual de la AUH (en su 80%, ya que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta) y la ayuda de la Tarjeta Alimentar.

Así quedan los valores vigentes:

  • Familia con 1 hijo:

    • AUH: $93.800,77

    • Tarjeta Alimentar: $52.250

    • Total mensual: $146.050,77

  • Familia con 2 hijos:

    • AUH: $187.601,54

    • Tarjeta Alimentar: $81.936

    • Total mensual: $269.537,54

  • Familia con 3 hijos:

    • AUH: $281.402,31

    • Tarjeta Alimentar: $108.062

    • Total mensual: $389.464,31

Además, si en el grupo familiar hay niños menores de 3 años o una persona embarazada, se adiciona el Complemento Leche de $44.230, lo que eleva el ingreso total a $433.694,31 en el caso de una familia con tres hijos.

AUH

Bono adicional: qué pasa en octubre

El bono extraordinario que ANSES pagó en tres cuotas entre julio y septiembre ya no se repetirá este mes. Por lo tanto, octubre solo contempla los montos base de la AUH y la Tarjeta Alimentar, sin refuerzos adicionales.

Libreta AUH de ANSES: paso a paso para cobrar el 20% retenido

La Libreta AUH sigue siendo un requisito obligatorio para todas las familias que perciben la asignación. Este formulario permite acreditar los controles médicos, el esquema de vacunación y la asistencia escolar, y es la condición necesaria para liberar el 20% retenido cada mes.

Los pasos para realizar el trámite son:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Seleccionar la opción “Hijos” → “Libreta AUH”.

  • Descargar el formulario correspondiente.

  • Llevarlo al centro de salud y a la escuela para completar las firmas.

  • Subirlo nuevamente a la plataforma o presentarlo presencialmente en una oficina de ANSES con turno previo.

Es importante recordar que no presentar la Libreta durante dos años consecutivos puede derivar en la suspensión del beneficio.

