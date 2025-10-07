AUH de ANSES: anuncian el pago de $390.000 en octubre

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar continúan siendo dos de los programas sociales más importantes del país, administrados por la ANSES y el Ministerio de Capital Humano.
Un grupo de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo recibirá esta suma. No obstante, para percibirla, deben cumplir una serie de requisitos.
Desde ANSES anuncian el pago de $390.000 para octubre (Foto: archivo).
La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar continúan siendo dos de los programas sociales más importantes del país, administrados por la ANSES y el Ministerio de Capital Humano.
Durante octubre de 2025, los montos de ambas prestaciones se mantienen sin modificaciones respecto a los valores de septiembre, ya que no se aplicará una nueva actualización por movilidad. Aun así, los beneficios continúan representando un refuerzo económico esencial para millones de hogares argentinos.
Los ingresos totales combinan el monto mensual de la AUH (en su 80%, ya que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta) y la ayuda de la Tarjeta Alimentar.
Así quedan los valores vigentes:
Familia con 1 hijo:
AUH: $93.800,77
Tarjeta Alimentar: $52.250
Total mensual: $146.050,77
Familia con 2 hijos:
AUH: $187.601,54
Tarjeta Alimentar: $81.936
Total mensual: $269.537,54
Familia con 3 hijos:
AUH: $281.402,31
Tarjeta Alimentar: $108.062
Total mensual: $389.464,31
Además, si en el grupo familiar hay niños menores de 3 años o una persona embarazada, se adiciona el Complemento Leche de $44.230, lo que eleva el ingreso total a $433.694,31 en el caso de una familia con tres hijos.
El bono extraordinario que ANSES pagó en tres cuotas entre julio y septiembre ya no se repetirá este mes. Por lo tanto, octubre solo contempla los montos base de la AUH y la Tarjeta Alimentar, sin refuerzos adicionales.
La Libreta AUH sigue siendo un requisito obligatorio para todas las familias que perciben la asignación. Este formulario permite acreditar los controles médicos, el esquema de vacunación y la asistencia escolar, y es la condición necesaria para liberar el 20% retenido cada mes.
Los pasos para realizar el trámite son:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Seleccionar la opción “Hijos” → “Libreta AUH”.
Descargar el formulario correspondiente.
Llevarlo al centro de salud y a la escuela para completar las firmas.
Subirlo nuevamente a la plataforma o presentarlo presencialmente en una oficina de ANSES con turno previo.
Es importante recordar que no presentar la Libreta durante dos años consecutivos puede derivar en la suspensión del beneficio.