La fuerte opinión de Georgina Barbarossa sobre el paro de la CGT: "Los sindicalistas son todos..."

La discusión escaló hasta que Georgina intervino: "Me interesan las opiniones, pero no se superpongan". Luego sumó una reflexión sobre la crisis laboral: "Yo entiendo lo que dicen. Fíjense lo que pasó ayer en FATE, hay mucha gente que la está pasando mal. Los sindicalistas son todos multimillonarios, pero la gente también la está pasando mal".

Qué dijo Nicki Nicole sobre el paro general

El paro general convocado por la CGT para este jueves 19 de febrero tuvo un impacto directo en la agenda cultural y obligó a Nicki Nicole a modificar sus planes. El esperado show sinfónico en el Teatro Colón, previsto para esa noche, fue postergado.

La nueva fecha quedó fijada para el viernes 20 de febrero a las 20 horas, manteniendo el mismo formato y horario. La decisión se conoció el miércoles y fue comunicada por la propia artista en sus redes sociales.

En su mensaje, Nicki explicó: "Hola corazones, quiero contarles que el show de mañana 19 de febrero se pasa para el 20 de febrero VIERNES, o sea un día después al mismo horario y todo debido al paro general en contra de la reforma laboral!". Más tarde, amplió su postura en Instagram Stories: "Ustedes saben lo importante que es para mí esta fecha en el Colón. Es un sueño que vengo construyendo hace mucho tiempo y me duele muchísimo tener que postergarla. Pero mañana es un día muy importante para el país. Creo en el derecho de lxs trabajadorxs a expresarse y acompañarse en momentos como este".

La cantante volvió a dirigirse a sus seguidores para agradecer el apoyo: "Por eso vamos a reencontrarnos el viernes 20 de febrero, para vivir esa noche como se merece. Gracias por entender, por estar y por acompañarme siempre. Los amo".

Incluso respondió a críticas en X, aclarando: "Los trabajadores del Teatro Colón también se adhieren por lo tanto además de que no hay medios de transporte mañana no hay gente trabajando en el teatro!".

Desde la producción confirmaron que las entradas ya adquiridas siguen siendo válidas para la nueva fecha y que quienes no puedan asistir podrán solicitar la devolución. El espectáculo contará con más de 70 músicos bajo la dirección de Nico Sorín, en una propuesta que resignifica el repertorio de Nicki Nicole en clave sinfónica.

