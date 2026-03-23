Prestación por Desempleo: la novedad de ANSES que todos estaban esperando
El beneficio incluye un cambio que impacta directo en el monto final del beneficio. Conocé todos los detalles en relación con los pagos de marzo.
La novedad de ANSES que todos estaban esperando sobre la Prestación de Desempleo (Foto: archivo).
La Prestación por Desempleo ANSES comenzó a pagarse el viernes 20 de marzo, en una medida que impactó directamente en miles de trabajadores argentinos que se quedaron sin empleo. Este beneficio, administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se actualizó en línea con el aumento del salario mínimo, vital y móvil, lo que elevó tanto el piso como el techo de los montos a cobrar.
El dato más relevante de este mes fue el aumento del monto de la prestación. Esto ocurrió tras la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que en marzo alcanzó los $352.400.
A partir de esta cifra, se definieron los límites del beneficio:
El monto mínimo pasó a ser de $176.200
El monto máximo se fijó en $352.400
Esto significa que ningún beneficiario cobrará menos del 50% ni más del 100% del salario mínimo vigente. Esta regla se aplicó sin excepciones, independientemente del historial laboral.
El cálculo del monto final que recibe cada persona varía según los aportes realizados durante su etapa laboral. Es decir, no todos cobran lo mismo, sino que depende directamente de su situación previa.
Quiénes pueden acceder a la prestación
La Prestación por Desempleo ANSES estuvo dirigida a un grupo específico de trabajadores. No se trata de un beneficio universal, sino de una ayuda focalizada.
Pudieron solicitarla aquellas personas que:
Fueron despedidas sin justa causa
Finalizaron su contrato laboral
Perdieron el trabajo por causas externas
En todos los casos, debieron estar comprendidos dentro de la Ley de Contrato de Trabajo N° 24.013.
Además, ANSES estableció condiciones diferentes según el tipo de trabajador.
Requisitos para trabajadores permanentes
En el caso de los trabajadores en relación de dependencia con contrato permanente, se exigió:
Haber trabajado al menos 6 meses con aportes
Que esos aportes se registren dentro de los últimos 3 años previos al despido
Este punto resultó clave, ya que muchos solicitantes quedaron fuera del beneficio por no cumplir con este requisito mínimo.
Qué pasa con trabajadores eventuales o de temporada
Para quienes tuvieron empleos eventuales o por temporada, las condiciones fueron distintas.
Debieron acreditar:
Menos de 12 meses trabajados en los últimos 3 años
Al menos 90 días trabajados en el último año antes de quedar desempleados
Este esquema buscó contemplar la realidad laboral de sectores con alta rotación, como el turismo o el trabajo rural.
Cómo hacer el trámite paso a paso
Solicitar la prestación no implicó ningún costo. El trámite fue completamente gratuito y se pudo realizar de dos maneras:
De forma presencial
El solicitante debió acercarse a una oficina de ANSES con:
DNI original y copia
Documentación que acredite el desempleo (telegrama de despido, finalización de contrato, etc.)
De forma online
También se pudo gestionar a través de la plataforma digital:
Mi ANSES
En este caso, fue necesario contar con clave de seguridad social y cargar la documentación correspondiente.
Fechas de cobro confirmadas
ANSES publicó el calendario oficial de pagos correspondiente a marzo, organizado según la terminación del DNI.
Las fechas fueron las siguientes:
Documentos terminados en 0 y 1: desde el 20 de marzo de 2026
Documentos terminados en 2 y 3: desde el 25 de marzo de 2026
Documentos terminados en 4 y 5: desde el 26 de marzo de 2026
Documentos terminados en 6 y 7: desde el 27 de marzo de 2026
Documentos terminados en 8 y 9: desde el 30 de marzo de 2026
Este cronograma permitió organizar el pago de manera escalonada y evitar aglomeraciones en las entidades bancarias.