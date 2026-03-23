Prestación por Desempleo: la novedad de ANSES que todos estaban esperando

El cálculo del monto final que recibe cada persona varía según los aportes realizados durante su etapa laboral. Es decir, no todos cobran lo mismo, sino que depende directamente de su situación previa.

Quiénes pueden acceder a la prestación

La Prestación por Desempleo ANSES estuvo dirigida a un grupo específico de trabajadores. No se trata de un beneficio universal, sino de una ayuda focalizada.

Pudieron solicitarla aquellas personas que:

Fueron despedidas sin justa causa

Finalizaron su contrato laboral

Perdieron el trabajo por causas externas

En todos los casos, debieron estar comprendidos dentro de la Ley de Contrato de Trabajo N° 24.013.

Además, ANSES estableció condiciones diferentes según el tipo de trabajador.

ANSES_SUAF

Requisitos para trabajadores permanentes

En el caso de los trabajadores en relación de dependencia con contrato permanente, se exigió:

Haber trabajado al menos 6 meses con aportes

Que esos aportes se registren dentro de los últimos 3 años previos al despido

Este punto resultó clave, ya que muchos solicitantes quedaron fuera del beneficio por no cumplir con este requisito mínimo.

Qué pasa con trabajadores eventuales o de temporada

Para quienes tuvieron empleos eventuales o por temporada, las condiciones fueron distintas.

Debieron acreditar:

Menos de 12 meses trabajados en los últimos 3 años

Al menos 90 días trabajados en el último año antes de quedar desempleados

Este esquema buscó contemplar la realidad laboral de sectores con alta rotación, como el turismo o el trabajo rural.

Cómo hacer el trámite paso a paso

Solicitar la prestación no implicó ningún costo. El trámite fue completamente gratuito y se pudo realizar de dos maneras:

De forma presencial

El solicitante debió acercarse a una oficina de ANSES con:

DNI original y copia

Documentación que acredite el desempleo (telegrama de despido, finalización de contrato, etc.)

De forma online

También se pudo gestionar a través de la plataforma digital:

Mi ANSES

En este caso, fue necesario contar con clave de seguridad social y cargar la documentación correspondiente.

Fechas de cobro confirmadas

ANSES publicó el calendario oficial de pagos correspondiente a marzo, organizado según la terminación del DNI.

Las fechas fueron las siguientes:

Documentos terminados en 0 y 1: desde el 20 de marzo de 2026

Documentos terminados en 2 y 3: desde el 25 de marzo de 2026

Documentos terminados en 4 y 5: desde el 26 de marzo de 2026

Documentos terminados en 6 y 7: desde el 27 de marzo de 2026

Documentos terminados en 8 y 9: desde el 30 de marzo de 2026

Este cronograma permitió organizar el pago de manera escalonada y evitar aglomeraciones en las entidades bancarias.