Préstamos para jubilados de ANSES: las tres opciones con tasas competitivas y condiciones accesibles

Banco Nación: créditos de hasta $50 millones con hasta 6 años para pagar

El Banco Nación encabeza la oferta con una de las líneas de crédito más amplias del mercado. Los préstamos están disponibles para jubilados y pensionados, y el monto máximo se define según la capacidad de pago del solicitante.

Características principales:

Monto: desde $5.000 hasta $50.000.000

Plazo: entre 36 y 72 meses

Moneda: pesos argentinos

Evaluación crediticia basada en ingresos mensuales

La cuota no puede superar el 35% del haber neto

Esta opción resulta ideal para quienes necesitan montos altos o prefieren un esquema de pago a largo plazo con cuotas estables.

Creditos_jubilados

Banco Provincia: hasta $10 millones con tasa fija del 79%

El Banco Provincia relanzó su línea de préstamos personales para jubilados y pensionados que perciben sus haberes en la entidad.

La principal ventaja es su tasa fija del 79% anual, lo que permite conocer el valor exacto de cada cuota durante toda la vigencia del préstamo.

Condiciones destacadas:

Monto máximo: $10.000.000

Plazos: de 12 a 72 meses

Sin comisiones de otorgamiento

Débito automático mensual

Cuota máxima: 35% del ingreso

El proceso de aprobación es ágil y 100% gestionado por el banco, lo que facilita el acceso al crédito sin intermediarios.

Banco Ciudad: préstamos de hasta $2 millones con tasa preferencial

El Banco Ciudad ofrece créditos personales pensados para distintos fines, desde refacciones en el hogar hasta gastos médicos o viajes.

Características principales:

Monto: desde $5.000 hasta $2.000.000

Plazo: hasta 60 meses

Tasa Nominal Anual (TNA): 73% para jubilados

Interés fijo durante todo el préstamo

Cuota máxima: 40% del haber mensual

Una de las ventajas del Banco Ciudad es que permite un porcentaje de afectación de ingresos más alto que otras entidades, lo que amplía el acceso al crédito para quienes tienen menores haberes.

Cómo elegir el mejor préstamo para jubilados

Antes de solicitar un crédito, los especialistas recomiendan comparar las tasas efectivas anuales, los plazos disponibles y el costo total financiero (CTF) que ofrece cada banco.

Además, es fundamental verificar si el banco tiene convenio con ANSES para el pago de haberes, ya que eso puede mejorar las condiciones y simplificar los trámites.