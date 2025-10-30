Préstamos para jubilados de ANSES: las tres opciones con tasas competitivas y condiciones accesibles
Montos de hasta $50 millones, cuotas fijas y devolución en hasta 72 meses. En qué banco conviene más solicitar el préstamo según el ingreso y el uso del dinero.
Las tres opciones con tasas competitivas y condiciones accesibles para los jubilados de ANSES (Foto: archivo).
Después de que la ANSES suspendiera sus tradicionales líneas de crédito para jubilados y pensionados, los bancos públicos y privados comenzaron a cubrir ese espacio con nuevas alternativas de financiamiento. Estas propuestas permiten a los beneficiarios del sistema previsional acceder a préstamos personales con tasas competitivas y condiciones accesibles.
Actualmente, los créditos bancarios se posicionan como una herramienta clave para los adultos mayores que buscan afrontar gastos cotidianos, cancelar deudas o financiar compras importantes sin depender de intermediarios.
Préstamos bancarios para jubilados: montos, plazos y ventajas
Las principales entidades financieras del país -encabezadas por los bancos Nación, Provincia y Ciudad- ofrecen préstamos para jubilados y pensionados con montos que pueden llegar hasta los $50 millones y plazos de devolución de hasta seis años.
Entre los beneficios más destacados figuran las tasas de interés fijas, el descuento automático de las cuotas y, en muchos casos, la eliminación de gastos administrativos. Además, quienes cobran su jubilación en la misma entidad donde solicitan el préstamo acceden a condiciones preferenciales.
Banco Nación: créditos de hasta $50 millones con hasta 6 años para pagar
El Banco Nación encabeza la oferta con una de las líneas de crédito más amplias del mercado. Los préstamos están disponibles para jubilados y pensionados, y el monto máximo se define según la capacidad de pago del solicitante.
Características principales:
Monto: desde $5.000 hasta $50.000.000
Plazo: entre 36 y 72 meses
Moneda: pesos argentinos
Evaluación crediticia basada en ingresos mensuales
La cuota no puede superar el 35% del haber neto
Esta opción resulta ideal para quienes necesitan montos altos o prefieren un esquema de pago a largo plazo con cuotas estables.
Banco Provincia: hasta $10 millones con tasa fija del 79%
El Banco Provincia relanzó su línea de préstamos personales para jubilados y pensionados que perciben sus haberes en la entidad.
La principal ventaja es su tasa fija del 79% anual, lo que permite conocer el valor exacto de cada cuota durante toda la vigencia del préstamo.
Condiciones destacadas:
Monto máximo: $10.000.000
Plazos: de 12 a 72 meses
Sin comisiones de otorgamiento
Débito automático mensual
Cuota máxima: 35% del ingreso
El proceso de aprobación es ágil y 100% gestionado por el banco, lo que facilita el acceso al crédito sin intermediarios.
Banco Ciudad: préstamos de hasta $2 millones con tasa preferencial
El Banco Ciudad ofrece créditos personales pensados para distintos fines, desde refacciones en el hogar hasta gastos médicos o viajes.
Características principales:
Monto: desde $5.000 hasta $2.000.000
Plazo: hasta 60 meses
Tasa Nominal Anual (TNA): 73% para jubilados
Interés fijo durante todo el préstamo
Cuota máxima: 40% del haber mensual
Una de las ventajas del Banco Ciudad es que permite un porcentaje de afectación de ingresos más alto que otras entidades, lo que amplía el acceso al crédito para quienes tienen menores haberes.
Cómo elegir el mejor préstamo para jubilados
Antes de solicitar un crédito, los especialistas recomiendan comparar las tasas efectivas anuales, los plazos disponibles y el costo total financiero (CTF) que ofrece cada banco.
Además, es fundamental verificar si el banco tiene convenio con ANSES para el pago de haberes, ya que eso puede mejorar las condiciones y simplificar los trámites.