¿AUH con AGUINALDO? ANSES confirmó quiénes LO COBRAN

Pese a ello, ANSES mantiene durante diciembre una serie de refuerzos y pagos complementarios, que cumplen una función similar: aumentar el poder adquisitivo de las familias con hijos antes de las fiestas de fin de año.

Entre esos beneficios se encuentran:

El pago del 20% retenido de la AUH 2024 , que puede significar un monto superior a $23.000 por hijo.

El Complemento Leche del Plan 1000 Días , que se actualiza con los aumentos por IPC.

La Tarjeta Alimentar, que paga hasta $108.062 para familias con tres o más hijos.

El pago del 20% retenido: cómo cobrarlo en diciembre

Uno de los beneficios más importantes que ANSES libera hacia fin de año es el 20% retenido de la AUH. Se trata de un monto que el organismo descuenta todos los meses de la asignación y que solo se cobra una vez al año, tras cumplir con ciertos requisitos.

Para acceder, es obligatorio haber presentado la Libreta AUH 2024, el documento que acredita los controles médicos, vacunación y asistencia escolar de los niños y adolescentes.

¿Cuánto se cobra?

El monto depende del total acumulado de la asignación durante el año.

En noviembre 2025, la AUH bruta es de $119.712,90, por lo que el 20% retenido equivale a $23.942,58 por hijo.

Una familia con tres hijos puede recibir más de $71.800 en un solo pago si presentó la libreta antes del cierre del calendario.

Cómo presentar la Libreta AUH

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar Hijos > Libreta AUH .

Verificar si el formulario está completo o si falta información médica o escolar.

En caso de faltantes, descargar el formulario, completarlo en el centro de salud o escuela y subirlo nuevamente al sistema.

ANSES suele liberar el pago del 20% al mes siguiente de presentada la libreta, por lo que quienes la entreguen en noviembre recibirán el reintegro en diciembre o enero.

Complemento Leche del Plan 1000 Días: a quién le corresponde

Otro de los extras confirmados para fin de año es el Complemento Leche del Plan 1000 Días, una asistencia que forma parte del Programa Nacional de los 1000 Días destinado a mejorar la nutrición y el desarrollo infantil.

Este complemento está dirigido a:

Titulares de AUH con hijos menores de 3 años.

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE).

Monto del Complemento Leche

El valor actual es de $42.162 por mes, y se actualiza con los aumentos trimestrales o por IPC según el esquema vigente.

Se acredita automáticamente junto con la AUH o AUE, sin necesidad de trámite previo. Su objetivo es garantizar el acceso a alimentos saludables y leche de calidad para los primeros años de vida.

Tarjeta Alimentar: los montos vigentes en noviembre y diciembre

La Tarjeta Alimentar, administrada por el Ministerio de Capital Humano, continúa siendo uno de los pilares del acompañamiento alimentario a las familias que cobran la AUH o AUE.

Se acredita de forma automática y mensual en la misma fecha que el calendario de pagos de ANSES.

Montos actuales de la Tarjeta Alimentar

$52.250 : familias con un hijo menor de 14 años.

$81.936 : familias con dos hijos menores de 14 años.

$108.062: familias con tres o más hijos.

Estos montos podrían actualizarse en diciembre, en línea con la inflación de los alimentos, tal como viene ocurriendo en los últimos meses del año.

AUH diciembre 2025: cuánto se cobra con el aumento

En noviembre 2025, la AUH tiene un valor bruto de $119.712,90. De ese monto, ANSES paga el 80% mensual ($95.770,32) y retiene el 20% ($23.942,58) que luego se devuelve con la Libreta AUH.

El próximo aumento de diciembre se definirá según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que publicará el INDEC a mediados de noviembre.

Cómo consultar los pagos desde Mi ANSES

Los beneficiarios pueden consultar desde su celular o computadora si tienen pagos pendientes, bonos o complementos habilitados.

Paso a paso:

Ingresar a www.anses.gob.ar

Seleccionar Mi ANSES e ingresar con CUIL y Clave.

En el menú, hacer clic en Hijos > Mis Asignaciones .

Consultar el detalle de pagos, fecha de cobro y si figura algún pago complementario o retenido.

También se puede verificar si la Libreta AUH fue cargada correctamente y si ANSES tiene el reintegro del 20% programado.