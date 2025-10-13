Por qué Alpine aún no confirmó a Colapinto para 2026 en la Fórmula 1

Cuándo podría anunciarse su continuidad

Aunque oficialmente no hay fecha definida, en el paddock ya se especula con un posible anuncio en México (26 de octubre) o Brasil (9 de noviembre), dos plazas estratégicas por la fuerte presencia de los patrocinadores latinoamericanos de Alpine. Mientras tanto, este fin de semana en Austin, Colapinto tendrá una nueva oportunidad de demostrar en pista que el asiento ya es suyo; solo falta que lo digan.

El fuerte respaldo de la Fórmula 1 que recibió Franco Colapinto en medio de la lucha por su continuidad

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 se acerca cada vez más a concretarse. El piloto argentino, que viene mostrando una notable evolución con Alpine, logró imponerse en las últimas carreras frente a su compañero Pierre Gasly, lo que fortaleció su posición dentro de la escudería francesa.

A medida que crece la expectativa por el anuncio oficial del equipo, desde la propia F1 dejaron entrever que el joven de Pilar encabeza la lista de candidatos para quedarse con la segunda butaca de Alpine en 2026.

En un artículo publicado en el sitio oficial de la Fórmula 1, el periodista inglés Lawrence Barretto analizó el presente de Alpine y los planes de la escudería de Enstone de cara a la nueva normativa técnica de 2026.

“No se espera una decisión hasta el final de la temporada, pero eso no significa que no hayan estado discutiendo las posibilidades internamente”, escribió Barretto, quien confirmó que la elección se centrará entre Franco Colapinto y el estonio Paul Aron, actuales pilotos del equipo.

El australiano Jack Doohan, que corrió las seis primeras fechas de la temporada, permanecería como reserva, aunque fuentes cercanas al equipo aseguran que su regreso a la grilla es poco probable.