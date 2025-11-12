Provincia por provincia, ANSES publicó los montos de las asignaciones familiares para noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), que comenzaron a regir en noviembre de 2025.
Las asignaciones familiares se incrementaron en línea con la inflación de septiembre. También se modificaron los límites de ingresos para acceder al beneficio.
ANSES publicó los montos de las asignaciones familiares para este mes (Foto: archivo).
Las cifras incorporan una suba del 2,08%, correspondiente a la actualización automática que se aplica en función de la inflación registrada en septiembre por el INDEC.
La medida fue establecida a través de la Resolución 339/2025, mediante la cual el organismo previsional no solo fijó los montos actualizados de las asignaciones familiares, sino también los nuevos límites de ingresos requeridos para su cobro.
A partir de este mes, el tope individual de ingresos pasa a ser de $2.453.609, mientras que el límite para el grupo familiar asciende a $4.907.218.
En ese sentido, cuáles son los nuevos montos, topes y rangos actualizados zona por zona:
Maternidad: sin tope de ingreso familiar (todas las zonas)
Nacimiento: $69.778 (todas las zonas)
Adopción: $417.188 (todas las zonas)
Matrimonio: $104.475 (todas las zonas)
Prenatal (según ingreso y zona)
Hasta $907.793
Entre $907.793,01 y $1.331.368:
Entre $1.331.368,01 y $1.537.111:
Entre $1.537.111,01 y $4.807.226:
Asignación Universal por Hijo (según ingreso y zona)
Hasta $907.793:
Entre $907.793,01 y $1.331.368:
Entre $1.331.368,01 y $1.537.111:
Entre $1.537.111,01 y $4.807.226:
Hijo con discapacidad
Hasta $907.793:
Entre $907.793,01 y $1.331.368:
Desde $1.331.368,01
Ayuda Escolar Anual