Provincia por provincia, ANSES publicó los montos de las asignaciones familiares para noviembre

En ese sentido, cuáles son los nuevos montos, topes y rangos actualizados zona por zona:

Maternidad: sin tope de ingreso familiar (todas las zonas)

Nacimiento: $69.778 (todas las zonas)

Adopción: $417.188 (todas las zonas)

Matrimonio: $104.475 (todas las zonas)

Prenatal (según ingreso y zona)

Hasta $907.793

General: $59.863

Zona 1: $59.863

Zona 2: $129.084

Zona 3: $119.554

Zona 4: $129.084

Entre $907.793,01 y $1.331.368:

General: $40.380

Zona 1: $53.331

Zona 2: $79.881

Zona 3: $106.218

Zona 4: $106.218

Entre $1.331.368,01 y $1.537.111:

General: $24.422

Zona 1: $48.065

Zona 2: $72.133

Zona 3: $96.000

Zona 4: $96.000

Entre $1.537.111,01 y $4.807.226:

General: $12.599

Zona 1: $24.637

Zona 2: $36.871

Zona 3: $48.785

Zona 4: $48.785

Asignación Universal por Hijo (según ingreso y zona)

Hasta $907.793:

General: $59.863

Zona 1: $59.863

Zona 2: $129.084

Zona 3: $119.554

Zona 4: $129.084

Entre $907.793,01 y $1.331.368:

General: $40.380

Zona 1: $53.331

Zona 2: $79.881

Zona 3: $106.218

Zona 4: $106.218

Entre $1.331.368,01 y $1.537.111:

General: $24.422

Zona 1: $48.065

Zona 2: $72.133

Zona 3: $96.000

Zona 4: $96.000

Entre $1.537.111,01 y $4.807.226:

General: $12.599

Zona 1: $24.637

Zona 2: $36.871

Zona 3: $48.785

Zona 4: $48.785

Hijo con discapacidad

Hasta $907.793:

General: $194.912

Zona 1: $194.912

Zona 2: $292.083

Zona 3: $389.337

Zona 4: $389.337

Entre $907.793,01 y $1.331.368:

General: $137.886

Zona 1: $188.013

Zona 2: $281.749

Zona 3: $375.543

Zona 4: $375.543

Desde $1.331.368,01

General: $87.028

Zona 1: $181.018

Zona 2: $271.309

Zona 3: $361.636

Zona 4: $361.636

Ayuda Escolar Anual