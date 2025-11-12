En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
SUAF
Es oficial

Provincia por provincia, ANSES publicó los montos de las asignaciones familiares para noviembre

Las asignaciones familiares se incrementaron en línea con la inflación de septiembre. También se modificaron los límites de ingresos para acceder al beneficio.

ANSES publicó los montos de las asignaciones familiares para este mes (Foto: archivo).
Las cifras incorporan una suba del 2,08%, correspondiente a la actualización automática que se aplica en función de la inflación registrada en septiembre por el INDEC.

Asignaciones_ANSES
SUAF de ANSES: los montos de las asignaciones familiares para noviembre 2025

La medida fue establecida a través de la Resolución 339/2025, mediante la cual el organismo previsional no solo fijó los montos actualizados de las asignaciones familiares, sino también los nuevos límites de ingresos requeridos para su cobro.

A partir de este mes, el tope individual de ingresos pasa a ser de $2.453.609, mientras que el límite para el grupo familiar asciende a $4.907.218.

En ese sentido, cuáles son los nuevos montos, topes y rangos actualizados zona por zona:

Maternidad: sin tope de ingreso familiar (todas las zonas)

Nacimiento: $69.778 (todas las zonas)

Adopción: $417.188 (todas las zonas)

Matrimonio: $104.475 (todas las zonas)

Prenatal (según ingreso y zona)

Hasta $907.793

  • General: $59.863
  • Zona 1: $59.863
  • Zona 2: $129.084
  • Zona 3: $119.554
  • Zona 4: $129.084

Entre $907.793,01 y $1.331.368:

  • General: $40.380
  • Zona 1: $53.331
  • Zona 2: $79.881
  • Zona 3: $106.218
  • Zona 4: $106.218

Entre $1.331.368,01 y $1.537.111:

  • General: $24.422
  • Zona 1: $48.065
  • Zona 2: $72.133
  • Zona 3: $96.000
  • Zona 4: $96.000

Entre $1.537.111,01 y $4.807.226:

  • General: $12.599
  • Zona 1: $24.637
  • Zona 2: $36.871
  • Zona 3: $48.785
  • Zona 4: $48.785

Asignación Universal por Hijo (según ingreso y zona)

Hasta $907.793:

  • General: $59.863
  • Zona 1: $59.863
  • Zona 2: $129.084
  • Zona 3: $119.554
  • Zona 4: $129.084

Entre $907.793,01 y $1.331.368:

  • General: $40.380
  • Zona 1: $53.331
  • Zona 2: $79.881
  • Zona 3: $106.218
  • Zona 4: $106.218

Entre $1.331.368,01 y $1.537.111:

  • General: $24.422
  • Zona 1: $48.065
  • Zona 2: $72.133
  • Zona 3: $96.000
  • Zona 4: $96.000

Entre $1.537.111,01 y $4.807.226:

  • General: $12.599
  • Zona 1: $24.637
  • Zona 2: $36.871
  • Zona 3: $48.785
  • Zona 4: $48.785

Hijo con discapacidad

Hasta $907.793:

  • General: $194.912
  • Zona 1: $194.912
  • Zona 2: $292.083
  • Zona 3: $389.337
  • Zona 4: $389.337

Entre $907.793,01 y $1.331.368:

  • General: $137.886
  • Zona 1: $188.013
  • Zona 2: $281.749
  • Zona 3: $375.543
  • Zona 4: $375.543

Desde $1.331.368,01

  • General: $87.028
  • Zona 1: $181.018
  • Zona 2: $271.309
  • Zona 3: $361.636
  • Zona 4: $361.636

Ayuda Escolar Anual

  • Total general (con refuerzo incluido): $86.785
  • Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad
