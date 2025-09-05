En vivo Radio La Red
PUAM de ANSES: el anuncio del Gobierno para el cobro de septiembre

El organismo oficializó un nuevo incremento y la entrega de un bono extraordinario. Cómo es el calendario de pagos de este mes.

El anuncio del Gobierno para el cobro de septiembre relacionado con los pensionados (Foto: archivo).

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) recibió en septiembre un aumento confirmado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que impacta también en las pensiones y jubilaciones mínimas. El organismo oficializó un nuevo incremento del 1,9% y la entrega de un bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos.

Cuánto aumentan las prestaciones en septiembre

ANSES dispuso que el ajuste se calculara sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. De esta manera, el incremento beneficia directamente a los jubilados y pensionados de menores ingresos.

Los nuevos montos confirmados son:

  • PUAM: $256.221,74 + bono de $70.000 = $326.221,74

  • PNC por invalidez o vejez: $224.194,02 + bono de $70.000 = $294.194,02

  • PNC madres de 7 hijos o más: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18

  • Jubilación mínima: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18

  • Jubilación máxima: $2.155.162,17

Qué es la PUAM y quiénes pueden acceder

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) está dirigida a quienes tienen 65 años o más y no cuentan con los aportes suficientes para jubilarse. Entre sus condiciones se destacan:

  • Tener 65 años cumplidos.

  • Residir en el país.

  • No cobrar otra jubilación, pensión o prestación contributiva.

El haber de la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima y se actualiza bajo las mismas reglas de movilidad. Además, quienes la reciben tienen acceso al PAMI y a las asignaciones familiares.

jubilados anses
ANSES: cuánto cobran los jubilados en septiembre 2025 con aumento y bono

El bono extraordinario de septiembre

El Gobierno decidió otorgar un bono de $70.000 para acompañar el incremento. Este monto se suma a los haberes básicos y apunta a reforzar el poder de compra de jubilados y pensionados que perciben los ingresos más bajos.

Con esta medida, quienes cobran la PUAM y la jubilación mínima alcanzan montos cercanos a los $390.000, mientras que los beneficiarios de las PNC reciben una mejora significativa en sus ingresos mensuales.

Cómo quedan los haberes tras el ajuste

El impacto del aumento se verá reflejado en septiembre, con una mejora que no solo actualiza las prestaciones, sino que también incorpora el refuerzo extraordinario.

  • Los beneficiarios de la PUAM percibirán más de $326.000.

  • Las madres con 7 hijos o más, al igual que los jubilados que cobran la mínima, superarán los $390.000 con el bono.

  • Los titulares de las PNC por invalidez o vejez alcanzarán casi $295.000.

Este esquema busca garantizar que nadie quede por debajo de un umbral mínimo de ingresos.

Calendario de pagos ANSES septiembre 2025

El organismo estableció las fechas de cobro según la terminación del DNI.

Pensiones no contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • Del 8 al 19 de septiembre, según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • Del 22 al 26 de septiembre, según la terminación del DNI.

