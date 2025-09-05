PUAM de ANSES: el anuncio del Gobierno para el cobro de septiembre

Qué es la PUAM y quiénes pueden acceder

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) está dirigida a quienes tienen 65 años o más y no cuentan con los aportes suficientes para jubilarse. Entre sus condiciones se destacan:

Tener 65 años cumplidos.

Residir en el país.

No cobrar otra jubilación, pensión o prestación contributiva.

El haber de la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima y se actualiza bajo las mismas reglas de movilidad. Además, quienes la reciben tienen acceso al PAMI y a las asignaciones familiares.

jubilados anses ANSES: cuánto cobran los jubilados en septiembre 2025 con aumento y bono

El bono extraordinario de septiembre

El Gobierno decidió otorgar un bono de $70.000 para acompañar el incremento. Este monto se suma a los haberes básicos y apunta a reforzar el poder de compra de jubilados y pensionados que perciben los ingresos más bajos.

Con esta medida, quienes cobran la PUAM y la jubilación mínima alcanzan montos cercanos a los $390.000, mientras que los beneficiarios de las PNC reciben una mejora significativa en sus ingresos mensuales.

Cómo quedan los haberes tras el ajuste

El impacto del aumento se verá reflejado en septiembre, con una mejora que no solo actualiza las prestaciones, sino que también incorpora el refuerzo extraordinario.

Los beneficiarios de la PUAM percibirán más de $326.000.

Las madres con 7 hijos o más, al igual que los jubilados que cobran la mínima, superarán los $390.000 con el bono.

Los titulares de las PNC por invalidez o vejez alcanzarán casi $295.000.

Este esquema busca garantizar que nadie quede por debajo de un umbral mínimo de ingresos.

Calendario de pagos ANSES septiembre 2025

El organismo estableció las fechas de cobro según la terminación del DNI.

Pensiones no contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Del 8 al 19 de septiembre, según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo