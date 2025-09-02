Con bono, aumento y cambios de calendario: así quedaron las jubilaciones, pensiones y AUH en septiembre 2025

Así quedan los montos en septiembre 2025:

Jubilación mínima : $390.277,17 ($320.277,17 de haber + $70.000 de bono).

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $326.221,74 ($256.221,74 de haber + $70.000 de bono).

Pensiones No Contributivas (PNC) : $294.194,02 ($224.194,02 de haber + $70.000 de bono).

Jubilación máxima: $2.155.162,17 (en agosto estaba en $2.114.977,60).

Con este esquema, el 65% de los jubilados y pensionados del país cobrará el bono adicional, dado que perciben haberes mínimos o inferiores al promedio general.

Calendario de pagos ANSES: jubilados y pensionados con haberes mínimos

DNI terminados en 0 : lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1 : martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2 : miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3 : jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4 : viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5 : lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6 : martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7 : miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8 : jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

anses milei calendario 2.jpg

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1 : lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3 : martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7 : jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC) septiembre 2025

DNI terminados en 0 y 1 : lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3 : martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7 : jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

AUH septiembre 2025: con aumento y beneficios extra

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) también verán reflejado el aumento del 1,9%, que lleva la prestación a $113.250 brutos por hijo. Sin embargo, como ocurre cada mes, ANSES paga el 80% de manera directa ($90.600 aprox.) y retiene el 20% restante ($22.650).

Ese dinero retenido se recupera al presentar la Libreta AUH 2024, trámite que se puede hacer durante todo este año en las oficinas de ANSES o de forma digital.

Fechas de pago AUH septiembre 2025:

DNI terminados en 0 : miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 1 : jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 2 : viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 3 : lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4 : martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5 : miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6 : jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7 : viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8 : lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre

Tarjeta Alimentar y AUH: el combo de septiembre

A la AUH se suma la Tarjeta Alimentar, que este mes mantiene los siguientes montos:

1 hijo : $52.250

2 hijos : $81.936

3 o más hijos: $108.062

De esta manera, una familia con dos hijos en AUH cobrará en septiembre:

$181.200 en concepto de AUH (sin contar el 20% retenido).

$81.936 por Tarjeta Alimentar.

Total: $263.136 en el mes.

Esto demuestra que, más allá de los aumentos previsionales, el combo AUH + Tarjeta Alimentar sigue siendo uno de los refuerzos más relevantes para los sectores vulnerables.

Asignaciones Familiares (SUAF) septiembre 2025

Los trabajadores registrados que perciben Asignaciones Familiares (SUAF) cobrarán de acuerdo a este calendario: