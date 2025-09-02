Con bono, aumento y cambios de calendario: así quedaron las jubilaciones, pensiones y AUH en septiembre 2025

Así quedan los montos en septiembre 2025:
Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 de haber + $70.000 de bono).
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74 ($256.221,74 de haber + $70.000 de bono).
Pensiones No Contributivas (PNC): $294.194,02 ($224.194,02 de haber + $70.000 de bono).
Jubilación máxima: $2.155.162,17 (en agosto estaba en $2.114.977,60).
Con este esquema, el 65% de los jubilados y pensionados del país cobrará el bono adicional, dado que perciben haberes mínimos o inferiores al promedio general.
Calendario de pagos ANSES: jubilados y pensionados con haberes mínimos
DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre
Pensiones No Contributivas (PNC) septiembre 2025
DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre
AUH septiembre 2025: con aumento y beneficios extra
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) también verán reflejado el aumento del 1,9%, que lleva la prestación a $113.250 brutos por hijo. Sin embargo, como ocurre cada mes, ANSES paga el 80% de manera directa ($90.600 aprox.) y retiene el 20% restante ($22.650).
Ese dinero retenido se recupera al presentar la Libreta AUH 2024, trámite que se puede hacer durante todo este año en las oficinas de ANSES o de forma digital.
Fechas de pago AUH septiembre 2025:
DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre
DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre
Tarjeta Alimentar y AUH: el combo de septiembre
A la AUH se suma la Tarjeta Alimentar, que este mes mantiene los siguientes montos:
1 hijo: $52.250
2 hijos: $81.936
3 o más hijos: $108.062
De esta manera, una familia con dos hijos en AUH cobrará en septiembre:
$181.200 en concepto de AUH (sin contar el 20% retenido).
$81.936 por Tarjeta Alimentar.
Total: $263.136 en el mes.
Esto demuestra que, más allá de los aumentos previsionales, el combo AUH + Tarjeta Alimentar sigue siendo uno de los refuerzos más relevantes para los sectores vulnerables.
Asignaciones Familiares (SUAF) septiembre 2025
Los trabajadores registrados que perciben Asignaciones Familiares (SUAF) cobrarán de acuerdo a este calendario:
DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre