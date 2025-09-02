En vivo Radio La Red
Con bono, aumento y cambios de calendario: así quedaron las jubilaciones, pensiones y AUH en septiembre 2025

Con aumento del 1,9% y bono de $70.000 para los haberes más bajos, ANSES difundió el nuevo calendario de pagos de septiembre 2025. Las fechas alcanzan a jubilados, pensionados, AUH, SUAF y Pensiones No Contributivas.

Septiembre llegó con novedades clave para millones de argentinos que dependen de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). A partir de este mes, jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizan con un 1,9% de aumento, en línea con la inflación de julio medida por el INDEC. Pero eso no es todo: el organismo también confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 y la modificación del calendario de pagos, que arranca el lunes 8 de septiembre y se extiende hasta el viernes 26.

La decisión impacta de manera directa en jubilados, pensionados, titulares de la AUH, SUAF, AUE, PNC y Prestación por Desempleo, quienes mes a mes esperan estas fechas para organizar su economía.

Jubilaciones y pensiones con aumento y bono

Con el ajuste de septiembre, los haberes se elevaron un 1,9% respecto a agosto, en cumplimiento del Decreto 274/24 que ordena incrementos mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

A su vez, el Gobierno ratificó que seguirá vigente el refuerzo de $70.000, destinado a quienes perciben la mínima y a los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Así quedan los montos en septiembre 2025:

  • Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 de haber + $70.000 de bono).

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74 ($256.221,74 de haber + $70.000 de bono).

  • Pensiones No Contributivas (PNC): $294.194,02 ($224.194,02 de haber + $70.000 de bono).

  • Jubilación máxima: $2.155.162,17 (en agosto estaba en $2.114.977,60).

Con este esquema, el 65% de los jubilados y pensionados del país cobrará el bono adicional, dado que perciben haberes mínimos o inferiores al promedio general.

Calendario de pagos ANSES: jubilados y pensionados con haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC) septiembre 2025

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

AUH septiembre 2025: con aumento y beneficios extra

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) también verán reflejado el aumento del 1,9%, que lleva la prestación a $113.250 brutos por hijo. Sin embargo, como ocurre cada mes, ANSES paga el 80% de manera directa ($90.600 aprox.) y retiene el 20% restante ($22.650).

Ese dinero retenido se recupera al presentar la Libreta AUH 2024, trámite que se puede hacer durante todo este año en las oficinas de ANSES o de forma digital.

Fechas de pago AUH septiembre 2025:

  • DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

  • DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

  • DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre

Tarjeta Alimentar y AUH: el combo de septiembre

A la AUH se suma la Tarjeta Alimentar, que este mes mantiene los siguientes montos:

  • 1 hijo: $52.250

  • 2 hijos: $81.936

  • 3 o más hijos: $108.062

De esta manera, una familia con dos hijos en AUH cobrará en septiembre:

  • $181.200 en concepto de AUH (sin contar el 20% retenido).

  • $81.936 por Tarjeta Alimentar.

  • Total: $263.136 en el mes.

Esto demuestra que, más allá de los aumentos previsionales, el combo AUH + Tarjeta Alimentar sigue siendo uno de los refuerzos más relevantes para los sectores vulnerables.

Asignaciones Familiares (SUAF) septiembre 2025

Los trabajadores registrados que perciben Asignaciones Familiares (SUAF) cobrarán de acuerdo a este calendario:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

