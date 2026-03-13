Qué titular de AUH cobrará sus haberes sin retenciones en marzo

En marzo, según informó ANSES, el cobro de la AUH queda organizado de la siguiente manera:

Documentos terminados en 0: a partir del 9 de marzo de 2026 .

Documentos terminados en 1: a partir del 10 de marzo de 2026 .

Documentos terminados en 2: a partir del 11 de marzo de 2026 .

Documentos terminados en 3: a partir del 12 de marzo de 2026 .

Documentos terminados en 4: a partir del 13 de marzo de 2026 .

Documentos terminados en 5: a partir del 16 de marzo de 2026 .

Documentos terminados en 6: a partir del 17 de marzo de 2026 .

Documentos terminados en 7: a partir del 18 de marzo de 2026 .

Documentos terminados en 8: a partir del 19 de marzo de 2026 .

Documentos terminados en 9: a partir del 20 de marzo de 2026.

Los números anunciados oficialmente por ANSES indican que el aumento para jubilados, pensionados y asignaciones sociales en marzo es del 2,88%. Este incremento impacta en los haberes de los beneficiarios, pero no en bonos como el de la Tarjeta Alimentar en el caso de la AUH.

AUH: cuánto cobrarán los beneficiarios en marzo

AUH_ANSES_enero

Con este aumento, lo que cobrarán los beneficiarios de la AUH en marzo, entre incremento y Tarjeta Alimentar, será:

Cobro neto (80%) : $106.251,20 por hijo.

Retención (20%): $26.562,80.

Por la Tarjeta Alimentar se suman montos de: