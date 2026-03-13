Qué titular de AUH cobrará sus haberes sin retenciones en marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anticipó los requisitos que deben cumplir los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para cobrar todos sus haberes sin retenciones.
La ANSES detalló qué beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo podrán cobrar el monto completo en marzo, sin la retención del 20% y con el adicional de la Tarjeta Alimentar.
La ANSES detalló qué beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo podrán cobrar el monto completo en marzo, sin la retención del 20% y con el adicional de la Tarjeta Alimentar.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anticipó los requisitos que deben cumplir los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para cobrar todos sus haberes sin retenciones.
Esto implica que no cobrarán solo el 80% como ocurre habitualmente, sino que recibirán el monto completo, ya que el 20% restante estará incorporado. Además, se sumará el bono de la Tarjeta Alimentar.
Mes a mes, ANSES paga el 80% de las mensualidades a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, ya que el 20% es retenido por el organismo para conformar la conocida Libreta AUH. Sin embargo, en marzo un grupo de titulares podrá cobrar sus haberes por completo, siempre y cuando reúnan las siguientes condiciones.
Tener hijos de hasta 4 años inclusive. Esta condición alcanza tanto a menores como a hijos con discapacidad que no superen esa edad.
Que el Ministerio de Salud pueda verificar automáticamente el cumplimiento de los controles sanitarios.
Contar con el alta del menor en el Plan Sumar, programa que registra el seguimiento médico. Por ello, quedan fuera los empleados del servicio doméstico y monotributistas sociales.
Tener cargados en el sistema sanitario los controles médicos y el calendario nacional de vacunación.
El calendario de pagos de marzo de ANSES se verá afectado por el feriado del 24 de marzo, aunque solo cambiará las fechas de los jubilados que cobran más de la mínima. El resto de las prestaciones mantiene el cronograma establecido.
En marzo, según informó ANSES, el cobro de la AUH queda organizado de la siguiente manera:
Documentos terminados en 0: a partir del 9 de marzo de 2026.
Documentos terminados en 1: a partir del 10 de marzo de 2026.
Documentos terminados en 2: a partir del 11 de marzo de 2026.
Documentos terminados en 3: a partir del 12 de marzo de 2026.
Documentos terminados en 4: a partir del 13 de marzo de 2026.
Documentos terminados en 5: a partir del 16 de marzo de 2026.
Documentos terminados en 6: a partir del 17 de marzo de 2026.
Documentos terminados en 7: a partir del 18 de marzo de 2026.
Documentos terminados en 8: a partir del 19 de marzo de 2026.
Documentos terminados en 9: a partir del 20 de marzo de 2026.
Los números anunciados oficialmente por ANSES indican que el aumento para jubilados, pensionados y asignaciones sociales en marzo es del 2,88%. Este incremento impacta en los haberes de los beneficiarios, pero no en bonos como el de la Tarjeta Alimentar en el caso de la AUH.
Con este aumento, lo que cobrarán los beneficiarios de la AUH en marzo, entre incremento y Tarjeta Alimentar, será:
Cobro neto (80%): $106.251,20 por hijo.
Retención (20%): $26.562,80.
Por la Tarjeta Alimentar se suman montos de:
$52.250 (un hijo).
$81.936 (dos hijos).
$108.062 (tres o más hijos).