Previsional
AUH
ANSES
atención beneficiarios

ANSES confirma el pago de AUH con Tarjeta Alimentar: montos y fechas de cobro

La ANSES confirmó los valores de AUH y Tarjeta Alimentar para marzo de 2026. El pago incluye el monto actualizado de la asignación, la retención mensual y el complemento alimentario que se deposita automáticamente junto con la prestación.

La ANSES, AUH y Tarjeta Alimentar vuelven a coincidir en marzo de 2026 en el calendario de pagos para millones de familias que reciben asistencia social. Este mes se acreditan los valores actualizados de la Asignación Universal por Hijo, junto con el complemento alimentario que refuerza el ingreso mensual.

El dato de inflación que cambió todos los montos de ANSES (Foto: archivo).

El organismo previsional aplica una actualización periódica en los montos de las asignaciones familiares. En marzo, el incremento de la AUH responde al mecanismo de movilidad vinculado a la inflación informada por el INDEC, mientras que el beneficio de la Tarjeta Alimentar mantiene los valores vigentes.

De esta manera, los titulares reciben un ingreso combinado que incluye el pago de la asignación con retención del 20% y el refuerzo alimentario que se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria.

Cuánto se cobra por AUH en marzo de 2026 con la retención de ANSES

AUH y Tarjeta Alimentar: el bono de $150.000 que ANSES paga en noviembre y pocos saben cómo activa
El monto actualizado de la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza en marzo de 2026 un valor bruto cercano a $132.814 por hijo.

Sin embargo, el sistema de ANSES establece que cada mes se paga el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante se retiene hasta que el titular presenta la Libreta AUH.

Este documento acredita tres requisitos obligatorios para el cobro total del beneficio:

  • Controles de salud de los niños y niñas

  • Calendario de vacunación actualizado

  • Asistencia escolar

Por ese motivo, el monto que efectivamente se deposita todos los meses ronda los $106.251 por hijo, mientras que el porcentaje retenido se libera una vez presentada la documentación correspondiente.

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en marzo según la cantidad de hijos

Además del monto de la AUH, muchas familias reciben el refuerzo de la Tarjeta Alimentar, un programa que busca garantizar el acceso a alimentos básicos.

Este beneficio forma parte de las políticas administradas por el Ministerio de Capital Humano y se acredita automáticamente junto con la asignación, sin necesidad de realizar un trámite adicional.

Los montos vigentes en marzo son:

  • Familias con un hijo: $52.250

  • Familias con dos hijos: $81.936

  • Familias con tres hijos o más: $108.062

El dinero se deposita en la misma cuenta donde el titular cobra la AUH, lo que permite que ambos beneficios se perciban en una única acreditación mensual.

Quiénes pueden cobrar AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES

El refuerzo de la Tarjeta Alimentar está destinado a determinados titulares de prestaciones sociales administradas por ANSES.

Entre los grupos que pueden acceder al beneficio se encuentran:

  • Titulares de AUH con hijos menores de 18 años

  • Familias con hijos con discapacidad, sin límite de edad

  • Personas desocupadas o trabajadores informales

  • Titulares del monotributo social

  • Mujeres embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)

Para recibir el pago es fundamental que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados en el sistema del organismo.

Cuándo se cobran AUH y Tarjeta Alimentar en marzo 2026

La ANSES organiza el calendario de pagos de las asignaciones según la terminación del DNI del titular.

Las fechas previstas para marzo de 2026 son:

  • DNI terminados en 0: 9 de marzo

  • DNI terminados en 1: 10 de marzo

  • DNI terminados en 2: 11 de marzo

  • DNI terminados en 3: 12 de marzo

  • DNI terminados en 4: 13 de marzo

  • DNI terminados en 5: 16 de marzo

  • DNI terminados en 6: 17 de marzo

  • DNI terminados en 7: 18 de marzo

  • DNI terminados en 8: 19 de marzo

  • DNI terminados en 9: 20 de marzo

Los titulares pueden consultar su fecha exacta de cobro ingresando a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

