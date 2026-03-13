ANSES confirma el pago de AUH con Tarjeta Alimentar: montos y fechas de cobro

Sin embargo, el sistema de ANSES establece que cada mes se paga el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante se retiene hasta que el titular presenta la Libreta AUH.

Este documento acredita tres requisitos obligatorios para el cobro total del beneficio:

Controles de salud de los niños y niñas

Calendario de vacunación actualizado

Asistencia escolar

Por ese motivo, el monto que efectivamente se deposita todos los meses ronda los $106.251 por hijo, mientras que el porcentaje retenido se libera una vez presentada la documentación correspondiente.

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en marzo según la cantidad de hijos

Además del monto de la AUH, muchas familias reciben el refuerzo de la Tarjeta Alimentar, un programa que busca garantizar el acceso a alimentos básicos.

Este beneficio forma parte de las políticas administradas por el Ministerio de Capital Humano y se acredita automáticamente junto con la asignación, sin necesidad de realizar un trámite adicional.

Los montos vigentes en marzo son:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

El dinero se deposita en la misma cuenta donde el titular cobra la AUH, lo que permite que ambos beneficios se perciban en una única acreditación mensual.

Quiénes pueden cobrar AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES

El refuerzo de la Tarjeta Alimentar está destinado a determinados titulares de prestaciones sociales administradas por ANSES.

Entre los grupos que pueden acceder al beneficio se encuentran:

Titulares de AUH con hijos menores de 18 años

Familias con hijos con discapacidad , sin límite de edad

Personas desocupadas o trabajadores informales

Titulares del monotributo social

Mujeres embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)

Para recibir el pago es fundamental que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados en el sistema del organismo.

Cuándo se cobran AUH y Tarjeta Alimentar en marzo 2026

La ANSES organiza el calendario de pagos de las asignaciones según la terminación del DNI del titular.

Las fechas previstas para marzo de 2026 son:

DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

Los titulares pueden consultar su fecha exacta de cobro ingresando a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.