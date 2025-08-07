En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Pensiones
Previsional

Quiénes cobran más de $320.000 en ANSES este mes y qué condiciones deben cumplir

En agosto 2025, algunas familias beneficiarias de ANSES superan los $320.000 gracias a la combinación de asignaciones, bonos, y complementos. Los detalles.

En agosto de 2025, ANSES actualizará los montos de varias prestaciones sociales, e incluirá un bono extraordinario de $70.000. Como resultado, las personas que reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) verán sus ingresos superar los $320.000. Aquí te explicamos quiénes acceden a este beneficio y bajo qué requisitos.

¿Qué es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)?

La PUAM está destinada a personas de 65 años o más que no tienen una jubilación ni pensión contributiva. Es una prestación mensual diseñada como una red de contención social para quienes quedan fuera del sistema previsional formal.

  • Beneficiarios: hombres y mujeres de 65 años o más sin ingresos previsionales contributivos.

  • Compatibilidad: se puede cobrar junto a otras prestaciones, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), siempre que no se superen los topes permitidos.

  • Requisitos básicos:

  • Ser residente de Argentina.

  • Contar con DNI argentino.

  • Presentar el reclamo de forma presencial (con turno en ANSES) o virtual a través de la plataforma web.

¿Cuánto se cobra en agosto 2025?

A partir del 1° de agosto, el monto que recibirán quienes perciben la PUAM será de $321.444,30, gracias a la suma del bono adicional estatal.

  • Monto base: $251.444,30.

  • Bono extraordinario: $70.000.

  • Total final: $321.444,30.

Este ajuste también alcanza a otras pensiones no contributivas, como las de invalidez o vejez, que este mes ascenderán a $290.013,76. Hay que tener en cuenta que los bonos pueden cobrar en forma proporcional si el ingreso total supera ciertos límites establecidos por ANSES.

image.png
El calendario de pagos de la Anses incluye a AUH, AUE y asignaciones familiares. Foto: Internet.

Cronograma de pagos de agosto 2025

ANSES ya dio a conocer el programa completo de pagos para este mes:

  • Jubilaciones y pensiones mínimas:

    • DNI terminado en 0: 8 de agosto

    • 1: 11 de agosto

    • 2: 12 de agosto

    • 3: 13 de agosto

    • 4 y 5: 14 de agosto

    • 6: 18 de agosto

    • 7: 19 de agosto

    • 8: 20 de agosto

    • 9: 21 de agosto

  • Jubilaciones y pensiones superiores al mínimo:

    • DNI 0 y 1: 22 de agosto

    • 2 y 3: 25 de agosto

    • 4 y 5: 26 de agosto

    • 6 y 7: 27 de agosto

    • 8 y 9: 28 de agosto

  • AUH y SUAF:

    • DNI 0: 8 de agosto

    • 1: 11 de agosto

    • 2: 12 de agosto

    • 3: 13 de agosto

    • 4: 14 de agosto

    • 5: 18 de agosto

    • 6: 19 de agosto

    • 7: 20 de agosto

    • 8: 21 de agosto

    • 9: 22 de agosto

  • Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad: pagos distribuidos entre el 11 y el 25 de agosto, según final de DNI.

  • Asignaciones por matrimonio, adopción y nacimiento: del 11 de agosto al 10 de septiembre, para todos los DNI.

  • Pensiones no contributivas (PNC):

    • DNI 0 y 1: 8 de agosto

    • 2 y 3: 11 de agosto

    • 4 y 5: 12 de agosto

    • 6 y 7: 13 de agosto

    • 8 y 9: 14 de agosto

  • Asignaciones familiares de PNC: entre el 8 de agosto y el 10 de septiembre.

  • Prestación por desempleo:

    • 0 y 1: 22 de agosto

    • 2 y 3: 25 de agosto

    • 4 y 5: 26 de agosto

    • 6 y 7: 27 de agosto

    • 8 y 9: 28 de agosto

¿Qué significan estas actualizaciones?

La actualización de la PUAM con un bono extraordinario, junto al ajuste por movilidad, representa un alivio económico significativo para un segmento vulnerable de la población. Para muchos mayores que dependen únicamente de esta pensión, una suma superior a $320.000 en agosto mejora notablemente su capacidad de enfrentar los gastos cotidianos en contexto de inflación.

Requisitos para recibir este beneficio

Para acceder al monto total:

  • Tener 65 años o más.

  • No contar con jubilación o pensión contributiva.

  • Cuil y DNI argentino vigente.

  • Haber solicitado la prestación ya sea en una oficina de ANSES (con turno) o vía web.

  • Residencia legal en Argentina.

  • En caso de cobrar otros beneficios (AUH, PNC), verificar que no se superan los topes establecidos.

¿Cómo solicitar la PUAM?

  • Presencial: Solicita un turno en ANSES y acercate con DNI al día.

  • Online: Ingresá a Mi ANSES con CUIL y clave, solicitá el beneficio, completá datos y adjuntá documentación.

  • Seguimiento: Podés ver el estado del trámite en la misma plataforma.

