Quiénes cobran más de $320.000 en ANSES este mes y qué condiciones deben cumplir

¿Cuánto se cobra en agosto 2025?

A partir del 1° de agosto, el monto que recibirán quienes perciben la PUAM será de $321.444,30, gracias a la suma del bono adicional estatal.

Monto base : $251.444,30.

Bono extraordinario : $70.000.

Total final: $321.444,30.

Este ajuste también alcanza a otras pensiones no contributivas, como las de invalidez o vejez, que este mes ascenderán a $290.013,76. Hay que tener en cuenta que los bonos pueden cobrar en forma proporcional si el ingreso total supera ciertos límites establecidos por ANSES.

image.png El calendario de pagos de la Anses incluye a AUH, AUE y asignaciones familiares. Foto: Internet.

Cronograma de pagos de agosto 2025

ANSES ya dio a conocer el programa completo de pagos para este mes:

Jubilaciones y pensiones mínimas : DNI terminado en 0: 8 de agosto 1: 11 de agosto 2: 12 de agosto 3: 13 de agosto 4 y 5: 14 de agosto 6: 18 de agosto 7: 19 de agosto 8: 20 de agosto 9: 21 de agosto

Jubilaciones y pensiones superiores al mínimo : DNI 0 y 1: 22 de agosto 2 y 3: 25 de agosto 4 y 5: 26 de agosto 6 y 7: 27 de agosto 8 y 9: 28 de agosto

AUH y SUAF : DNI 0: 8 de agosto 1: 11 de agosto 2: 12 de agosto 3: 13 de agosto 4: 14 de agosto 5: 18 de agosto 6: 19 de agosto 7: 20 de agosto 8: 21 de agosto 9: 22 de agosto

Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad : pagos distribuidos entre el 11 y el 25 de agosto, según final de DNI.

Asignaciones por matrimonio, adopción y nacimiento : del 11 de agosto al 10 de septiembre, para todos los DNI.

Pensiones no contributivas (PNC) : DNI 0 y 1: 8 de agosto 2 y 3: 11 de agosto 4 y 5: 12 de agosto 6 y 7: 13 de agosto 8 y 9: 14 de agosto

Asignaciones familiares de PNC : entre el 8 de agosto y el 10 de septiembre.

Prestación por desempleo : 0 y 1: 22 de agosto 2 y 3: 25 de agosto 4 y 5: 26 de agosto 6 y 7: 27 de agosto 8 y 9: 28 de agosto



¿Qué significan estas actualizaciones?

La actualización de la PUAM con un bono extraordinario, junto al ajuste por movilidad, representa un alivio económico significativo para un segmento vulnerable de la población. Para muchos mayores que dependen únicamente de esta pensión, una suma superior a $320.000 en agosto mejora notablemente su capacidad de enfrentar los gastos cotidianos en contexto de inflación.

Requisitos para recibir este beneficio

Para acceder al monto total:

Tener 65 años o más .

No contar con jubilación o pensión contributiva .

Cuil y DNI argentino vigente.

Haber solicitado la prestación ya sea en una oficina de ANSES (con turno) o vía web.

Residencia legal en Argentina.

En caso de cobrar otros beneficios (AUH, PNC), verificar que no se superan los topes establecidos.

¿Cómo solicitar la PUAM?